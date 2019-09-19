Этот «Базель» собрал тренер, который фанатеет от тактики и побеждает в войне с руководством

У тренера «Базеля» шесть помощников, сам он дико фанатеет от тактики

Почти вся работа Марселя Коллера сводится к сборной Австрии. Вывел ее на Евро-2016 – на клубном уровне везло не так сильно. Тем не менее в 2018-м «Базель» пригласил Коллера на должность главного тренера – в Швейцарии сильно респектуют ему и считают одним из сильнейших коучей страны.

Секрет Коллера скрывается в классной подготовке. В его штабе работают шесть помощников, и у каждого своя задача. Трое разбирают соперников по линиям (оборонительная, линия полузащиты и нападение), два исследуют тактику оппонента. Оставшийся готовит отчеты по доступным Коллеру игрокам.

Коллер проводит много времени с командой в зале по тактической подготовке. Он считает, что в футбол играют в первую очередь мозги, и уже дальше идут удары по мячу. Коллер часто беседует с игроками по-отдельности, узнавая их отношение к своей философии.

Его подход основан на разговорах с футболистами и разжевыванием им мельчайших деталей. Его футбол – выстроенный механизм, который Коллер не очень любит менять по ходу сезона. Любимая схема с одним нападающим на острие почти никогда не превращается в расстановку с двумя форвардами. Единственная правка в расстановке может касаться уплотнения в центре поля в случае, если соперник особо прессингует.