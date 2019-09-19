Этот «Базель» собрал тренер, который фанатеет от тактики и побеждает в войне с руководством
«Краснодар» жестко проиграл на старте сезона Лиги Европы. Большущий респект Марселю Коллеру: при нехватке нападающих он разнес оппонента со счетом 5:0.
Сейчас Коллер – главная надежда «Базеля». Он вывел клуб на первую строчку чемпионата Швейцарии впервые за 772 дня и уверенно шагает в Лиге Европы.
У тренера «Базеля» шесть помощников, сам он дико фанатеет от тактики
Почти вся работа Марселя Коллера сводится к сборной Австрии. Вывел ее на Евро-2016 – на клубном уровне везло не так сильно. Тем не менее в 2018-м «Базель» пригласил Коллера на должность главного тренера – в Швейцарии сильно респектуют ему и считают одним из сильнейших коучей страны.
Секрет Коллера скрывается в классной подготовке. В его штабе работают шесть помощников, и у каждого своя задача. Трое разбирают соперников по линиям (оборонительная, линия полузащиты и нападение), два исследуют тактику оппонента. Оставшийся готовит отчеты по доступным Коллеру игрокам.
Коллер проводит много времени с командой в зале по тактической подготовке. Он считает, что в футбол играют в первую очередь мозги, и уже дальше идут удары по мячу. Коллер часто беседует с игроками по-отдельности, узнавая их отношение к своей философии.
Его подход основан на разговорах с футболистами и разжевыванием им мельчайших деталей. Его футбол – выстроенный механизм, который Коллер не очень любит менять по ходу сезона. Любимая схема с одним нападающим на острие почти никогда не превращается в расстановку с двумя форвардами. Единственная правка в расстановке может касаться уплотнения в центре поля в случае, если соперник особо прессингует.
«Базель» играет по схеме 4+4+1+1, изредка перестраиваясь на 4+2+3+1. Так Коллер переходит на более оборонительный футбол, если соперник начинает поджимать. Проблема для «Краснодара» в том, что у него нет организованных действий в опорной зоне. В связи с этим были ошибки в матчах с «Олимпиакосом» – греки играют по такому же плану, что и «Базель» (только в более атакующий футбол). В результате «Олимпиакос» дико давил в центральной зоне и регулярно создавал через нее опасные моменты. Есть подозрение, что в отсутствие Газинского «Базель» сможет создать те же проблемы.
У «Базеля» много атакующих игроков. Коллер обожает их переставлять местами
Есть Кемаль Адеми. В прошлом сезоне он играл за «Ксамакс», летом ушел в «Базель» свободным агентом. Сейчас это лучший бомбардир команды в чемпионате с пятью мячами в четырех матчах.
Есть Рикки ван Вольфсвинкел. Его Коллер часто передвигает на правый фланг из-за высокой конкуренции в центре. Правда, в ближайшее время ван Вольфсвинкел не поможет «Базелю». После матча с ЛАСК, в котором он получил сотрясение мозга, у страйкера обнаружили аневризму – из-за этого он пропустит полгода.
Есть Ноа Окафор. В шести матчах в чемпионате он ни разу не забил, зато Коллер ценит его за умение создать моменты для партнеров.
А еще есть Жулиан Фон Моос, Афимико Пулулу, Тушан Туши и Артур Кабраль – их мы вряд ли увидим в старте, зато они вполне могут появиться во второй половине игры.
Коллер считает, что каждый атакующий игрок должен играть на разных позициях и при этом приносить пользу. Отсюда и все перестановки, включая уход ван Вольфсвинкеля на фланг или переход Окафора на позицию атакующего полузащитника. Против таких методов в прошлом сезоне выступал бывший спортивный директор «Базеля» (чуть позже расскажем, почему бывший) Марко Штреллер. Но руководство в этом споре приняло сторону Коллера.
Именно он должен определять тактику и схему на матчи, а боссы – не вмешиваются и ожидают результаты.
В «Базеле» бардак в руководстве: спортивный директор воевал с тренером, против спортдира выступали люди повыше
С самого начала у Штреллера и Коллера возник какой-то конфликт, но обе стороны вели себя по-разному. Коллер молчал и не рассказывал о взаимоотношениях со спортдиром. Штреллер нервничал, отказывал тренеру в приобретениях. Например, Коллер хотел нападающего «Луцерна» Блессинга Элеке – Штреллер отказал и посоветовал ему ориентироваться на футболистов академии.
Холодная война продолжалась до июня. Внезапно Штреллер посчитал, что Коллер провел отвратительный сезон (хотя «Базель» занял второе место и выиграл Кубок) и его пора менять на другого тренера. В тайне от Коллера и руководства он провел переговоры с тренером «Арау» Патриком Раменом, согласовал условия личного контракта и объявил Коллеру об увольнении.
В ситуацию вмешались боссы. Они аннулировали расторжение контракта Коллера, прервали переговоры с Раменом и сделали строгий выговор Штреллеру. Также боссы ограничили его права по покупкам и запретили вести переговоры по продлению контрактов с игроками.
В итоге Штреллер ушел сам, спустя два дня, как объявил Коллеру о его уходе. На прощание он сказал: «Некоторые решения руководства разбили мое сердце. Я не могу их принять. Я искренне заботился о команде, а мне буквально запретили это делать. Говоря о странных решениях руководства, я намекаю о том, что они не поддержали меня в вопросе по главному тренеру».