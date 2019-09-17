Главные факты по ничейному рекорду «Лиона»: серия идет с 2016-го, во всех матчах играл один вратарь
«Лион» сыграл вничью в шести подряд домашних матчах в Лиге чемпионов. Это оказалось рекордом всего турнира. Результаты удивляют: за это время «Лион» сыграл с «Манчестер Сити» и «Барселоной».
- «Лион» – «Севилья» – 0:0
- «Лион» – «Шахтер» – 2:2
- «Лион» – «Хоффенхайм» – 2:2
- «Лион» – «Манчестер Сити» – 2:2
- «Лион» – «Барселона» – 0:0
- «Лион» – «Зенит» – 1:1
Эта серия разбивается на такие факты:
1. Тенденция по домашним ничьим идет у «Лиона» уже три года. Игра с «Севильей» состоялась еще 7 декабря 2016-го. Тогда «Лион» занял третье место в группе. В следующем году команда участвовала только в Лиге Европы, поэтому и получился такой большой разрыв.
2. Из состава на «Севилью» до игры с «Зенитом» дошли несколько человек. Вратарь Лопеш по-прежнему в старте, Люка Тузар и Максвелл Корне выросли из игроков на перспективу в нормальных футболистов ротации. Рафаэл и Янга-Мбива сегодня не играли, но теоретически тоже еще могут выйти в этой Лиге чемпионов.
3. Мапу Янга-Мбива в последний раз появлялся за «Лион» в официальном матче еще в декабре 2017 года. За это время он лечил травмы и много раз порывался уйти из команды. Периодически «Лион» включает игрока в заявку на игры, но не выпускает. Этим летом он мелькнул на скамейке в товарищеской игре с «Ливерпулем».
4. Вратарь Лопеш – еще один интересный персонаж. В каждом из шести матчей ничейной серии он играл в старте. Тут «Лион» наконец-то планировал его продажу за хорошие деньги. На место Лопеша летом взяли свободным агентом 33-летнего Тэтэрушану. Тот думал, что приходит на роль основного вратаря, но Лопеша оставили.
5. «Лион» вообще редко побеждает в Лиге чемпионов. Уникальный результат получился в ЛЧ сезона-2018/19. Из восьми матчей (6 в группе + 2 с «Барселоной» в плей-офф) «Лион» сыграл шесть ничейных игр, один раз проиграл и однажды победил. Забавный итог: победой над «Ман Сити» клуб начал турнир, а поражением от «Барселоны» закончил.