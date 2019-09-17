Главные факты по ничейному рекорду «Лиона»: серия идет с 2016-го, во всех матчах играл один вратарь

Эта серия разбивается на такие факты:

1. Тенденция по домашним ничьим идет у «Лиона» уже три года. Игра с «Севильей» состоялась еще 7 декабря 2016-го. Тогда «Лион» занял третье место в группе. В следующем году команда участвовала только в Лиге Европы, поэтому и получился такой большой разрыв.

2. Из состава на «Севилью» до игры с «Зенитом» дошли несколько человек. Вратарь Лопеш по-прежнему в старте, Люка Тузар и Максвелл Корне выросли из игроков на перспективу в нормальных футболистов ротации. Рафаэл и Янга-Мбива сегодня не играли, но теоретически тоже еще могут выйти в этой Лиге чемпионов.

3. Мапу Янга-Мбива в последний раз появлялся за «Лион» в официальном матче еще в декабре 2017 года. За это время он лечил травмы и много раз порывался уйти из команды. Периодически «Лион» включает игрока в заявку на игры, но не выпускает. Этим летом он мелькнул на скамейке в товарищеской игре с «Ливерпулем».