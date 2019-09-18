Крыховяк – лучший бомбардир «Локо», супервыгодный трансфер и главная звезда РПЛ сейчас

Крыховяк уже забил 4 в РПЛ. Теперь – еще один гол в ЛЧ

За всю карьеру Гжегож ни разу не был так результативен. Точнее, четыре гола в национальном чемпионате он уже забивал дважды – в сезонах 2012/13 и 2013/14 за «Реймс». Но тогда ему для этого понадобилось 35 матчей.

Сейчас – 4 гола в РПЛ за 9 матчей, а вдобавок – гол в ЛЧ. Но что самое важное – все голы у него получаются разные.