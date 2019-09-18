Крыховяк – лучший бомбардир «Локо», супервыгодный трансфер и главная звезда РПЛ сейчас
«Байер» – главный соперник «Локомотива» в группе ЛЧ, где еще играют «Ювентус» и «Атлетико». Нашу команду в этом матче тащил Крыховяк: весь сезон за «Локо» он проводит на нереальном уровне.
Крыховяк уже забил 4 в РПЛ. Теперь – еще один гол в ЛЧ
За всю карьеру Гжегож ни разу не был так результативен. Точнее, четыре гола в национальном чемпионате он уже забивал дважды – в сезонах 2012/13 и 2013/14 за «Реймс». Но тогда ему для этого понадобилось 35 матчей.
Сейчас – 4 гола в РПЛ за 9 матчей, а вдобавок – гол в ЛЧ. Но что самое важное – все голы у него получаются разные.
- Матчи с «Байером» и «Сочи»: вырвался один на один с вратарем и удачно пробил.
- Матч с «Краснодаром»: подхватил мяч в центре и дотащил до штрафной, откуда и забил.
- Матч с «Уралом»: с 23 метров пробил в девятку.
- Матч с «Крыльями»: выиграл воздух и забил головой.
Покупка Крыховяка – мегавыгодный трансфер
Конечно, 11,5 миллионов – не самая маленькая сумма для российского рынка. Но важно, что «Локомотив» сначала взял игрока в аренду за 1,5, а оставшиеся 10 заплатил только после обкатки.
Уже сейчас вопросов к сумме выкупа нет вообще. Крыховяк давно освоился, выучил русский язык и показывает лучшую статистику в своей карьере. В матче с ЦСКА, например, он выиграл сразу 17 единоборств за матч, несмотря на поражение команды.
Крыховяк – один из самых дорогих трансферов «Локо», сравнимый с Буссуфа (15 миллионов) и Лассана Диарра (12 миллионов). Но по продуктивности он уже точно обошел их обоих.
Год назад Крыховяк накосячил. Теперь его только хвалят
Тогда мало кто ожидал, что аренда Крыховяка в «Локо» закончится так успешно. Например, 14 сентября прошлого года он удалился в матче с «Динамо» из-за чего пропустил следующий матч с «Зенитом».
То удаление – лишь второе в карьере поляка, но, кажется, он сделал выводы из того громкого провала. За этот год у него лишь восемь желтых карточек, что весьма неплохо для опорника, и лишь одна – в первом тайме.
Сейчас репутация Крыховяка безупречна. После матча – сотни восторженных твитов, а красных карточек он с тех пор ни разу не получал.