Блин, «Краснодар», что это было вообще?

Для начала разберем все пропущенные мячи.

Гол №1

Мартынович ошибается с передачей, Буа перехватил и переиграл Сафонова.

Гол №2

Штокер пробежал метров пятнадцать в центре (никто его не накрывал), выдал передачу на Буа, и тот оформил дубль.

Гол №3

Снова неточная передача у штрафной Сафонова. Дзуффи опередил соперника и пробил в дальний от вратаря угол.

Гол №4

Опять ошибка в обороне, после которой футболисты «Базеля» начали атаку по правому флангу. Мартынович мог перехватить передачу, но Вильена опередил его и срезал в свои ворота.