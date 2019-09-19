Блин, «Краснодар», что это было вообще?
Для начала разберем все пропущенные мячи.
Гол №1
Мартынович ошибается с передачей, Буа перехватил и переиграл Сафонова.
Гол №2
Штокер пробежал метров пятнадцать в центре (никто его не накрывал), выдал передачу на Буа, и тот оформил дубль.
Гол №3
Снова неточная передача у штрафной Сафонова. Дзуффи опередил соперника и пробил в дальний от вратаря угол.
Гол №4
Опять ошибка в обороне, после которой футболисты «Базеля» начали атаку по правому флангу. Мартынович мог перехватить передачу, но Вильена опередил его и срезал в свои ворота.
Гол №5
Здесь не особо ошибка, скорее, рикошет, после которого мяч добил Окафор.
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Это поражение выбивается из общего ряда. В матчах с «Олимпиакосом» «Краснодар» совершенно не контролировал опорную зону – за счет этого греки создали ряд опасных моментов (два из них завершились голами).
Здесь гол, пропущенный из-за этой ошибки, забил лишь Буа (его второй мяч). Все остальные – нелепые ситуации, которые закончились фатально для «Краснодара».
Перед матчем защитник «Краснодара» Урош Спайич сказал: «Мы должны сконцентрироваться на своей игре и показать наш лучший футбол. Сила швейцарской команды видится в открытом атакующем футболе. Их игра похожа на нашу, поэтому будет открытый футбол».
Спайич прав. «Базель» действительно играл открыто, но начал делать это, убедившись в своем преимуществе. То есть после того, как забил второй мяч. «Краснодар» же тоже пытался раскрываться, но защитники «Базеля» не давали ничего создать через забросы: четыре из четырех закончились перехватом.
«Краснодар» второй раз за месяц (за 30 календарных дней, а не за сентябрь) пропускает в еврокубках 4 мяча (первый раз – от «Олимпиакоса»). Дополнительный факт, подтверждающий перевоплощение «Краснодара» в еврокубках в худшую сторону – клуб пропускает в восьмом матче подряд.