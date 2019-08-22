Пять лет назад «Краснодар» так уже выносили. В этих матчах многое совпадает

В сезоне-2014/15 в последнем матче первого круга «Краснодар» приехал к «Зениту». Первый тайм – единственный гол Гарая и вполне уверенные планы краснодарцев на то, чтобы отыграться во втором тайме (почти как с «Олимпиакосом»). Дальше Витсель, Данни и Смольников забили еще трижды.

Главных причин того поражения сразу две. Были травмы ключевых игроков: в первом тайме с поля ушли Дикань и Мартынович. Еще сказалось неравенство составов. У «Зенита» с первых минут вышли Гарай, Данни, Витсель, Тимощук, Халк и Рондон, а с замены игру усиливали Хави Гарсия, Шейдаев и Нету. На случай, если что-то пойдет не так, на лавке были Шатов, Кришито и Аршавин.