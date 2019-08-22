Пять лет назад «Краснодар» так уже выносили. В этих матчах многое совпадает
В сезоне-2014/15 в последнем матче первого круга «Краснодар» приехал к «Зениту». Первый тайм – единственный гол Гарая и вполне уверенные планы краснодарцев на то, чтобы отыграться во втором тайме (почти как с «Олимпиакосом»). Дальше Витсель, Данни и Смольников забили еще трижды.
Главных причин того поражения сразу две. Были травмы ключевых игроков: в первом тайме с поля ушли Дикань и Мартынович. Еще сказалось неравенство составов. У «Зенита» с первых минут вышли Гарай, Данни, Витсель, Тимощук, Халк и Рондон, а с замены игру усиливали Хави Гарсия, Шейдаев и Нету. На случай, если что-то пойдет не так, на лавке были Шатов, Кришито и Аршавин.
Из того состава «Краснодара» сейчас остались только Мартынович, Ари и Сергей Петров. Вот, кто был в заявке команды на матч с «Зенитом»: Мамаев, Дикань, Гранквист, Жоазиньо, Вандерсон (не путать с тем, который играет сейчас), Руслан Аджинджал, Никита Бурмистров, Сигурдссон. Команду тренировал Олег Кононов.
Это поражение Олег Кононов прокомментировал так: «У нас было на один день меньше отдыха. Игроки не до конца восстановились. Было очень тяжелое дерби с «Кубанью». Травма Мартыновича и замена Диканя выбили нас из игрового ритма. «Зенит» мощно начал и закончил. Заслуженная победа. У соперника было больше моментов».
Кстати, это было не единственное разгромное поражение «Краснодара» в том сезоне. В группе Лиги Европы клуб в двух матчах пропустил девять мячей от «Вольфсбурга» (поражения 2:4 и 1:5) – из-за этого он и не вышли в плей-офф еврокубка.
Какие разгромы были после этого
В этом пункте мы взяли только те официальные матчи «Краснодара», в которых клуб проигрывал с разницей минимум в три мяча.
- 0:3 – от «Спарты», Лига Европы, сезон-2015/16. Первый матч «Краснодар» тоже проиграл – 0:1. В 1/8 еврокубка вышли чехи.
- 1:4 – от «Спартака», РПЛ, сезон-2017/18. У «Краснодара» была тяжелая осень: 5 поражений в 10 матчах Премьер-лиги.
- 0:3 – от «Севильи», Лига Европы, сезон-2018/19. Не особо значимое поражение, ведь к этому моменту «Краснодар» уже оформил выход в плей-офф ЛЕ. Другое дело, что после этого матча «Краснодар» ни разу не побеждал в плей-офф: прошел в 1/8-финала по сумме голов в двух ничьих «Байер», где вылетел от «Валенсии» (1:2 и ничья).
- 0:4 – от «Олимпиакоса». Теперь «Краснодар» проиграл уже в Лиге чемпионов. Тоже пропустил три во втором тайме, тоже потерял Мартыновича (хотя и до матча).