«Краснодар» вышел на Лигу чемпионов с кучей легионеров. Это не оправдалось, но возможно только здесь

Так как сыграли легионеры?

Не очень. Больше всех старались Кабелья и Намли. Француз отметился двумя опасными ударами в створ, а Намли привычно накручивал соперников на фланге. Берг только цеплялся за мячи, но так и не создал ничего опасного. Вандерсон однажды пульнул мяч в руку сопернику (судья не поставил пенальти) и отдал в офсайд на Кабелья.

Символично, что «Краснодар» пропустил из-за провала в опорной зоне, где заменили Камболова. Вышедший на замену Зе Луиш заработал штрафной (сфолил Спаич), Оливейра его реализовал. Ответный матч уже во вторник, а у «Краснодара» вырисовывается плохая тенденция. В двух матчах подряд «Краснодар» пропускает в самом конце матча. Оба были с топовыми соперниками.