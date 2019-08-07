«Краснодар» вышел на Лигу чемпионов с кучей легионеров. Это не оправдалось, но возможно только здесь
«Краснодар» проиграл «Порту» (0:1) не только по счету, но и по статистике (удары: 9–16). При этом «Краснодар» только трижды попал в створ – и все эти удары были в самом конце матча. Замены изменили игру, а необычный состав «Краснодара» явно не оправдался.
Как объяснить такой выбор игроков?
- Стартовый состав «Краснодара» на игру с «Порту» сразу удивил. Там впервые в сезоне оказался шведский новичок Маркус Берг. До этого он сыграл только 18 минут в матче с «Сочи» и чуть не вышел на замену против «Зенита». Обычно с первых минут на поле выходит Ари, но тут он поменял Берга лишь во втором тайме.
- Сразу вышли только три россиянина: Сафонов, Камболов и Петров. В РПЛ такое невозможно из-за лимита, но там легионером не считается белорус Мартынович. Даже при таком количестве легионеров в запасе остался Кристоффер Ольссон. Он играл во всех четырех матчах РПЛ и проводил на поле в среднем по 63 минуты. На его месте в центре сыграл Кабелья.
- Соотношение легионеров и россиян на время изменилось при заменах. Ари поменял Берга, Сулейманов – Намли. Получилось отношение пять на шесть, но дальше «Краснодар» вынужденно поменял Камболова. На его место вышел Фьолусон. Такая замена объяснима только желтой карточкой и усталостью самого Камболова.
- Такое количество россиян в старте объяснимо отсутствием Игнатьева. Он не попал в заявку, хотя до этого сыграл во всех играх РПЛ. Символично, что единственный выход Игнатьева в старте был в матче с «Сочи» (3:0). Тогда он забил два гола, а у «Краснодара» с первых минут вышли сразу пять россиян и Мартынович. Так хорошо в лимит больше не укладывались.
Так как сыграли легионеры?
Не очень. Больше всех старались Кабелья и Намли. Француз отметился двумя опасными ударами в створ, а Намли привычно накручивал соперников на фланге. Берг только цеплялся за мячи, но так и не создал ничего опасного. Вандерсон однажды пульнул мяч в руку сопернику (судья не поставил пенальти) и отдал в офсайд на Кабелья.
Символично, что «Краснодар» пропустил из-за провала в опорной зоне, где заменили Камболова. Вышедший на замену Зе Луиш заработал штрафной (сфолил Спаич), Оливейра его реализовал. Ответный матч уже во вторник, а у «Краснодара» вырисовывается плохая тенденция. В двух матчах подряд «Краснодар» пропускает в самом конце матча. Оба были с топовыми соперниками.