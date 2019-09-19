Возможно, ЦСКА рассыпался из-за нехватки игроков – там полсостава на травмах
«Лудогорец» – ЦСКА, 5:1. А как все начиналось. На перерыв ЦСКА ушел при счете 1:0 в свою пользу. За 7 минут после выхода на второй тайм Акинфеев пропустил трижды. Спустя 17 минут – еще один гол. Через пять минут – финальный, с пенальти.
Одна из причин такого поражения – травмированные игроки. Они обескровили состав ЦСКА.
Так выглядит список травмированных ЦСКА:
- Звонимир Шарлия.
- Георгий Щенников.
- Арнор Сигурдссон.
- Алан Дзагоев.
- Дмитрий Ефремов.
- Седрик Гогуа.
- Виктор Васин.
- Кирилл Набабкин.
Травмы ударили не только стартовому составу, но и по запасным. На скамейке встречу начали Елеев, Тикнизян и Марадишвили. Гончаренко же решился на крайне рискованные шаги:
1. В обороне появился Вадим Карпов. Это 17-летний защитник, который до этого играл лишь в молодежном составе ЦСКА. Для него это: а) Дебют в основе; б) Дебют в еврокубках.
2. На левом фланге защиты сыграл Кучаев. Это не его родная позиция, но такой прием Гончаренко раньше использовал.
3. В нападении вышли Нисимура и Бийол. Вообще, в составе был Чалов, но Гончаренко поберег его перед важным матчем с «Краснодаром». Чалов все-таки вышел во втором тайме, но его появление результата не дало.
Шарлия, Щенников, Сигурдссон и Дзагоев не вышли в матче с «Лудогорцем», но, вероятно, появятся в ближайшем матче ЦСКА в РПЛ. С остальными травмированными ситуация сложнее: кто-то полечится еще пару недель, кто-то останется вне игры еще несколько месяцев.
Суть в том, что Магнуссон пропустит матч с «Краснодаром» из-за дисквалификации – в этой ситуации Гончаренко стоит надеяться на возвращение Шарлии. В противном случае ситуация может быть еще хуже, и травмы еще сильнее ударят по составу ЦСКА.