ЦСКА
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Федор Чалов
Вадим Карпов
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#ЦСКА #Лига Европы #Вадим Карпов #Лудогорец #Федор Чалов

Возможно, ЦСКА рассыпался из-за нехватки игроков – там полсостава на травмах

19 сентября 2019, 23:52
Илья Егоров

«Лудогорец» – ЦСКА, 5:1. А как все начиналось. На перерыв ЦСКА ушел при счете 1:0 в свою пользу. За 7 минут после выхода на второй тайм Акинфеев пропустил трижды. Спустя 17 минут – еще один гол. Через пять минут – финальный, с пенальти.

Одна из причин такого поражения – травмированные игроки. Они обескровили состав ЦСКА.

Так выглядит список травмированных ЦСКА:

  • Звонимир Шарлия.
  • Георгий Щенников.
  • Арнор Сигурдссон.
  • Алан Дзагоев.
  • Дмитрий Ефремов.
  • Седрик Гогуа.
  • Виктор Васин.
  • Кирилл Набабкин.

Травмы ударили не только стартовому составу, но и по запасным. На скамейке встречу начали Елеев, Тикнизян и Марадишвили. Гончаренко же решился на крайне рискованные шаги:

1. В обороне появился Вадим Карпов. Это 17-летний защитник, который до этого играл лишь в молодежном составе ЦСКА. Для него это: а) Дебют в основе; б) Дебют в еврокубках.

2. На левом фланге защиты сыграл Кучаев. Это не его родная позиция, но такой прием Гончаренко раньше использовал.

3. В нападении вышли Нисимура и Бийол. Вообще, в составе был Чалов, но Гончаренко поберег его перед важным матчем с «Краснодаром». Чалов все-таки вышел во втором тайме, но его появление результата не дало.

Шарлия, Щенников, Сигурдссон и Дзагоев не вышли в матче с «Лудогорцем», но, вероятно, появятся в ближайшем матче ЦСКА в РПЛ. С остальными травмированными ситуация сложнее: кто-то полечится еще пару недель, кто-то останется вне игры еще несколько месяцев.

Суть в том, что Магнуссон пропустит матч с «Краснодаром» из-за дисквалификации – в этой ситуации Гончаренко стоит надеяться на возвращение Шарлии. В противном случае ситуация может быть еще хуже, и травмы еще сильнее ударят по составу ЦСКА.

Все фото: ПФК ЦСКА
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