Возможно, ЦСКА рассыпался из-за нехватки игроков – там полсостава на травмах

Травмы ударили не только стартовому составу, но и по запасным. На скамейке встречу начали Елеев, Тикнизян и Марадишвили. Гончаренко же решился на крайне рискованные шаги:

1. В обороне появился Вадим Карпов. Это 17-летний защитник, который до этого играл лишь в молодежном составе ЦСКА. Для него это: а) Дебют в основе; б) Дебют в еврокубках.

2. На левом фланге защиты сыграл Кучаев. Это не его родная позиция, но такой прием Гончаренко раньше использовал.