ЦСКА спасет человек, который у них уже есть − это тот кучерявый бразилец

Почти весь список травмированных ЦСКА − игроки обороны (Ефремов при Гончаренко играет левого защитника). В этом сезоне ЦСКА уже выходил в старте с восемью разными сочетаниями в центре обороны. Здесь Виктору Гончаренко можно только посочувствовать.

В атаке у ЦСКА все тоже грустно. Никола Влашич и Федор Чалов хороши, но уровня просто их двоих не хватает. Гончаренко ищет варианты: он безуспешно дает второй сезон шансы Такуме Нисимуре, подтягивает Арнора Сигурдссона в напарники к Влашичу и в критических ситуациях бросает Яку Бийола на острие, как когда-то Слуцкий делал с Понтусом Вернблумом.

Но есть еще один парень.

Итак, кто такой Лукас Сантос и чем он хорош

За несколько дней до конца лета ЦСКА взял в аренду полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса. Помимо заметной шевелюры он заметен низким ростом – 164 см, на один меньше, чем у Марадоны, и ниже всех в ЦСКА. Его номинальная позиция – инвертированный вингер (бьет с правой, играет преимущественно на левом фланге), но в юношеских составах его использовали и как полноценную десятку.

Гончаренко с первых же дней отмечал работоспособность Сантоса и подводил к основе. Но, кажется, слишком медленно. «Он хорошо готов, прошел период адаптации, акклиматизации, − говорит Гончаренко. − Может быть, та нагрузка, которую он получает, для него сейчас велика. Но он должен быть готов к трем матчам в неделю». Лукас Сантос впервые вышел против «Тамбова» (2:0) и спустя месяц набрал суммарно 85 минут игрового времени.