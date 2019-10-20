ЦСКА спасет человек, который у них уже есть − это тот кучерявый бразилец
Весной ЦСКА сполз со второго места РПЛ на две позиции ниже и впервые с 2012 года не попал в Лигу чемпионов. Последствия многолетнего эконом-режима могут ударить еще сильнее и в этом сезоне. Клуб не нашел оптимальной замены Родриго Бекао и напарника по нападению для Федора Чалова, войдя в 17-матчевый осенний цикл (без учета пауз на сборные) с составом из 15 человек. И если в чемпионате ЦСКА еще держится в группе лидеров, то провальный старт Лиги Европы – итог большого кадрового дефицита.
Список травмированных на 18 октября:
- Виктор Васин – рецидив травмы колена;
- Хердур Магнуссон – травма голеностопа;
- Кирилл Набабкин – повреждение голени;
- Дмитрий Ефремов – разрыв крестообразных связок;
- Алан Дзагоев – повреждение крестообразных связок.
Плюс Седрик Гогуа, который только восстановился, и Георгий Щенников, чей последний официальный матч был в мае.
Почти весь список травмированных ЦСКА − игроки обороны (Ефремов при Гончаренко играет левого защитника). В этом сезоне ЦСКА уже выходил в старте с восемью разными сочетаниями в центре обороны. Здесь Виктору Гончаренко можно только посочувствовать.
В атаке у ЦСКА все тоже грустно. Никола Влашич и Федор Чалов хороши, но уровня просто их двоих не хватает. Гончаренко ищет варианты: он безуспешно дает второй сезон шансы Такуме Нисимуре, подтягивает Арнора Сигурдссона в напарники к Влашичу и в критических ситуациях бросает Яку Бийола на острие, как когда-то Слуцкий делал с Понтусом Вернблумом.
Но есть еще один парень.
Итак, кто такой Лукас Сантос и чем он хорош
За несколько дней до конца лета ЦСКА взял в аренду полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса. Помимо заметной шевелюры он заметен низким ростом – 164 см, на один меньше, чем у Марадоны, и ниже всех в ЦСКА. Его номинальная позиция – инвертированный вингер (бьет с правой, играет преимущественно на левом фланге), но в юношеских составах его использовали и как полноценную десятку.
Гончаренко с первых же дней отмечал работоспособность Сантоса и подводил к основе. Но, кажется, слишком медленно. «Он хорошо готов, прошел период адаптации, акклиматизации, − говорит Гончаренко. − Может быть, та нагрузка, которую он получает, для него сейчас велика. Но он должен быть готов к трем матчам в неделю». Лукас Сантос впервые вышел против «Тамбова» (2:0) и спустя месяц набрал суммарно 85 минут игрового времени.
Статистический бриф по выступлениям Сантоса:
- Против «Тамбова» в РПЛ (11 минут): обостряющие передачи – 5 (точных 4), попыток обвести – 9 (успешно – 4), ударов 1 (в створ – 0);
- Против «Лудогорца в ЛЕ (18): обостряющие передачи – 5 (точных 4), попыток обвести – 3 (успешно – 2), ударов 1 (в створ – 0);
- Против «Алании» в кубке (12): обостряющие передачи – 5 (точных 3), попыток обвести – 4 (успешно – 2);
- Против «Ростова» в РПЛ (45 минут): обостряющие передачи – 15 (точных 11), попыток обвести – 8 (успешно – 7), ударов 1 (в створ – 0).
Лукас Сантос заточен на обострение. Даже принимая мяч спиной, он почти всегда передает его вперед. Из-за недостаточной сыгранности с партнерами и чрезмерного желания исполнить дриблинг в его действиях много брака. Ноль голов и голевых не влияют на качество − сами моменты есть. Например, в матче против «Тамбова» Сантос создал два голевых момента для Чалова, а в игре против «Алании» Чалов, выходя 1 на 1 с вратарем, не вырезал пас на открывавшего под пустые ворота Сантоса.
Для сравнения: прямой конкурент Сантоса по позиции Арнор Сигурдссон заработал первый балл за результативность спустя 10 игр. Другой бразильский плеймейкер ЦСКА Витиньо отыграл в дебютном сезоне в 18 матчах и при Леониде Слуцком поучаствовал лишь в одном голе, а при Гончаренко за те же два сезона – в 33-х.
Что еще: штрафные, Неймар, политика ЦСКА
Еще Лукас Сантос неплохо исполняет стандарты. В дубле «Васко де Гама» он носил на спине лидерскую десятку, получил прозвище «Робиньо», отвечал за пенальти и забивал со штрафных.
Уже за ЦСКА в товарищеском матче против «Арарата» он красиво перебрасывал стенку с 17 метров.
Когда нет Облякова или Бистровича, он неплохо подает угловые.
Есть два статистических тезиса, которые Лукасу Сантосу по силам изменить в новом клубе:
- Последний гол ЦСКА прямым ударом со штрафного был 17 мая 2017 года, когда Витиньо положил с 25 метров «Рубину» (2:0). То есть больше двух лет назад*;
- После масштабного обновления состава летом 2018-го клуб за почти 15 месяцев забил после угловых лишь семь голов. Три из них − в этом сезоне. Показатель, который явно нужно улучшать.
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*Этой весной Иван Обляков формально забивал со штрафного, но он бил по оголенным воротам без паузы на свисток, чем поймал на неожиданности вратаря Евгения Фролова и весь «Оренбург». Классическим ударом со штрафного ЦСКА не забивал уже давно.
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Сантосу еще не доверяют штрафные и не всегда адресуют мяч при атаках, как это получается у Влашича или Марио Фернандеса. Но это лишь вопрос адаптации в коллективе, а характер Сантоса позволяет. Он часто улыбается, играет на гитаре, обожает делать сальто и лайкает в твиттере всех, кто упоминает его инициалы.
А еще ЦСКА не единственный, кто отметил этого парня, но первый, кто может приобрести на него полные права. Весной Лукас Сантос вместе с несколькими другими бразильскими юниорами вызывались в сборную Бразилии. Там он познакомился с Неймаром, Коутиньо, Габриэлем Жезусом и другими звездами.
Неординарные данные отметили и в EA Sports. Сантос дебютировал в новой части FIFA, но разработчики отметили его баланс цифрой 90. Этот показатель определяет вероятность удержания на ногах при физическом контакте, столкновениях и отборах мяча соперником. В РПЛ может вырасти редкий тип футболиста, способный без страха идти в обводку один в один.
По информации Sport24, ЦСКА готов выкупить контракт арендованного на полгода бразильца, но клуб не устраивает фиксированная сумма в пять миллионов евро. Скидку постараются выбить при личной встрече с представителями «Васко да Гамы». Кстати, Transfermarkt называет сумму в 3 миллиона евро.
ЦСКА помнит неприятный кейс, когда договоренность с бразильцем Родриго Бекао привела к провалу. Весь прошлый сезон он наигрывался как основной защитник и устно договорился о контракте, но с открытием трансферного окна Бекао перешел в «Удинезе».
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб стал жертвой игры агентов: «Могла ли эта ситуация нас чему-либо научить? Либо идти на прямое нарушение регламента − подписывать полноценный трудовой договор и прятать его. Но если это всплывет, клубу грозят серьезные санкции. Кто-то, может, так и делает. Но тут вопрос в другом. Когда стало известно, что Бекао подписал контракт с «Удинезе», мы от итальянских коллег получили инсайдерскую информацию, что Родриго принципиально договорился с «Удинезе» обо всем еще в конце декабря-начале января. Неприятно, чувствуешь себя лохом, по-другому тут не скажешь. Это хороший урок».
Сейчас в ЦСКА катастрофически мало вариантов для усиления атаки. Лукас Сантос может стать хорошим дополнением к подуставшим от собственной важности Влашичу и Чалову и усилить многие компоненты игры. Возможно, в клубе осознанно не выпускают его в старте для создания иллюзии провального трансфера. Этот ход может дать экономию в один или несколько миллионов евро.