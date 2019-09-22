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ЦСКА укатал «Краснодар» молодежью: восьми игрокам стартового состава – не больше 21 года
22 сентября 2019, 21:55
Маркус Берг сделал дубль (который болельщики предсказали в твиттере) и на время успокоил хейтеров, но ЦСКА все равно разобрался с «Краснодаром» (3:2) и вышел на второе место в РПЛ. И сделал это максимально молодежным составом: восьми футболистам старта исполнилось не больше 21 года. Три оставшихся игрока – Акинфеев, Фернандес и Шарлия (ему 23).
На скамейке еще свежее: средний возраст игроков – 19,6 лет. Самые возрастные – Такума Нисимура и Илья Помазун (им по 22 и 23 года). Несколько фактов о молодых героях ЦСКА:
- Матч с «Краснодаром» стал дебютным для защитника Вадима Карпова в РПЛ. До этого он вышел в стартовом составе на встречу Лиги Европы против «Лудогорца», где ЦСКА пропустил пять голов. Парню – 17 лет;
- Средний возраст трех центральных защитников (Дивеев + Шарлия + Карпов) – 19,6 лет;
- Никола Влашич (21 год) набрал 2+1 по системе «гол+пас». За 10 матчей в РПЛ в этом сезоне у него пять результативных очков;
- Влашич и Чалов – лучшие бомбардиры ЦСКА в РПЛ. У обоих по четыре гола.
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