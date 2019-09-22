У Заболотного уже два гола за «Сочи» в РПЛ. Показатели лучше, чем в «Зените»

В начале августа Заболотный ушел свободным агентом из «Зенита» в «Сочи». С того момента он сыграл за новую команду пять матчей, забил два гола и сделал ассист.

Первый мяч – «Уралу», пробив в пустые ворота с метра (смотреть с 04:34).