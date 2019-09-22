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#Антон Заболотный #Футбол #РПЛ #Зенит #Динамо #Сочи #Тосно #Урал

У Заболотного уже два гола за «Сочи» в РПЛ. Показатели лучше, чем в «Зените»

22 сентября 2019, 16:15
Илья Егоров

В начале августа Заболотный ушел свободным агентом из «Зенита» в «Сочи». С того момента он сыграл за новую команду пять матчей, забил два гола и сделал ассист.

Первый мяч – «Уралу», пробив в пустые ворота с метра (смотреть с 04:34).

Второй гол из игры против «Динамо» (победа «Сочи» 3:2) получился красивым: после верхового единоборства мяч отскочил к Заболотному, и тот пробил с разворота.

В «Зените» в РПЛ он забил только один гол. Последний раз, когда Заболотный забивал в Премьер-лиге дважды за одну команду, случился в сезоне-2017/18. Тогда он играл за «Тосно» и в 19 матчах отличился четыре раза. Зимой-2018 Заболотный уехал в «Зенит», а «Тосно» завершил сезон на предпоследнем месте, выиграл Кубок и умер из-за финансового голода.

Хотя бы в «Сочи» у Заболотного все отлично. Сейчас у них с Азмуном из «Зенита» равное количество голов в сезоне РПЛ. Вчера мы рассказывали о результативности Сутормина и Мелкадзе. Фанаты «Краснодара» шутят, что теперь начнет забивать Берг. 

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

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Все фото: Максим Константинов/Global Look Press
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