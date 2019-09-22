У Заболотного уже два гола за «Сочи» в РПЛ. Показатели лучше, чем в «Зените»
В начале августа Заболотный ушел свободным агентом из «Зенита» в «Сочи». С того момента он сыграл за новую команду пять матчей, забил два гола и сделал ассист.
Первый мяч – «Уралу», пробив в пустые ворота с метра (смотреть с 04:34).
Второй гол из игры против «Динамо» (победа «Сочи» 3:2) получился красивым: после верхового единоборства мяч отскочил к Заболотному, и тот пробил с разворота.
В «Зените» в РПЛ он забил только один гол. Последний раз, когда Заболотный забивал в Премьер-лиге дважды за одну команду, случился в сезоне-2017/18. Тогда он играл за «Тосно» и в 19 матчах отличился четыре раза. Зимой-2018 Заболотный уехал в «Зенит», а «Тосно» завершил сезон на предпоследнем месте, выиграл Кубок и умер из-за финансового голода.
Хотя бы в «Сочи» у Заболотного все отлично. Сейчас у них с Азмуном из «Зенита» равное количество голов в сезоне РПЛ. Вчера мы рассказывали о результативности Сутормина и Мелкадзе. Фанаты «Краснодара» шутят, что теперь начнет забивать Берг.