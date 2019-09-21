Спасибо «Тамбову», что разбудил Мелкадзе. Дебютный гол в РПЛ – и сразу дубль

Георгию Мелкадзе – 22 года. С 2008 года он находится в системе «Спартака» и за это время спрогрессировал до первой команды. При этом гол Мелкадзе в РПЛ случился только сейчас и не в составе «Спартака».

Мелкадзе забивал за молодежный состав и «Спартак-2» (21 гол в ФНЛ), а в 2015 году дебютировал в РПЛ.

В 2017 году его отправили в аренду в «Тосно». Там он провел 21 матч в РПЛ, выиграл Кубок России, но так и не забил в Премьер-лиге.

Еще одна попытка заиграть на высоком уровне – аренда в «Тамбов». Удачно: голы пришли уже во втором матче за новую команду.

Итого: с 2015 года Мелкадзе провел в РПЛ 40 матчей и ни разу не забил. Прорвало на 41-й матч. Пострадал «Ростов: сначала Мелкадзе помог рикошет от Чистякова, потом он разобрался сам, пробив из-за штрафной площади.