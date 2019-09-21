«Зенит» – почти как «Ман Сити»: тоже забил 8 (но 3 отменили)
«Манчестер Сити» сегодня закатил восемь голов «Уотфорду», пять из них влетели за 18 минут (рекорд АПЛ). «Зенит» все пять мячей отправил во втором тайме и уместил их всего в 29 минут. Фиксируем авторов:
- 58. Иванович
- 65. Сутормин
- 75. Сутормин
- 82. Мак
- 87. Шатов
По итогу могли бы получиться и такие же 8:0, но три гола «Зенита» отменили: во всех моментах разглядели офсайд. Особенно грустил Дзюба, дважды пострадавший из-за такого судейского решения. Еще один холостой мяч забил Дриусси. Твиттер «Зенита» показал эмоции на каждый отмененный гол. Особенно интересно с последним.
За все матчи этого сезона «Зенит» ни разу не забивал больше трех голов. Самой результативной стала домашняя игра с тульским «Арсеналом». Интересно, что в игре с «Рубином» не было Сердара Азмуна – основного форварда команды. Даже в такой ситуации Сергей Семак хвалил «Рубин», хотя для его «Зенита» игра соперника получилась особенно подходящей.