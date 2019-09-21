Зенит
РПЛ
Футбол
Артем Дзюба
Рубин
Поделиться:
Комментарии:
0
#Зенит #Футбол #РПЛ #Артем Дзюба #Рубин

«Зенит» – почти как «Ман Сити»: тоже забил 8 (но 3 отменили)

21 сентября 2019, 21:50

«Манчестер Сити» сегодня закатил восемь голов «Уотфорду», пять из них влетели за 18 минут (рекорд АПЛ). «Зенит» все пять мячей отправил во втором тайме и уместил их всего в 29 минут. Фиксируем авторов:

  • 58. Иванович
  • 65. Сутормин
  • 75. Сутормин
  • 82. Мак
  • 87. Шатов

Зенит

По итогу могли бы получиться и такие же 8:0, но три гола «Зенита» отменили: во всех моментах разглядели офсайд. Особенно грустил Дзюба, дважды пострадавший из-за такого судейского решения. Еще один холостой мяч забил Дриусси. Твиттер «Зенита» показал эмоции на каждый отмененный гол. Особенно интересно с последним.

За все матчи этого сезона «Зенит» ни разу не забивал больше трех голов. Самой результативной стала домашняя игра с тульским «Арсеналом». Интересно, что в игре с «Рубином» не было Сердара Азмуна – основного форварда команды. Даже в такой ситуации Сергей Семак хвалил «Рубин», хотя для его «Зенита» игра соперника получилась особенно подходящей.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
«Зенит» сейчас такой
«Что же ты делаешь, Леха?!». Голы Сутормина – в твитах
Почему «Зениту» отказали в регистрации Кокорина
«Зенит» платит самые большие премиальные. ЦСКА не поощряет игроков за победы
Гол Азмуна – целая история с носилками, героизмом и заменой из-за травмы
Дзюба почти вынес Азмуна с поля. В прямом смысле – тот поругался с судьей из-за замены
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Зенит
#Футбол
#РПЛ
#Артем Дзюба
#Рубин