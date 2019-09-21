«Зенит» – почти как «Ман Сити»: тоже забил 8 (но 3 отменили)

За все матчи этого сезона «Зенит» ни разу не забивал больше трех голов. Самой результативной стала домашняя игра с тульским «Арсеналом». Интересно, что в игре с «Рубином» не было Сердара Азмуна – основного форварда команды. Даже в такой ситуации Сергей Семак хвалил «Рубин», хотя для его «Зенита» игра соперника получилась особенно подходящей.