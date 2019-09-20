Почему «Зениту» отказали в регистрации Кокорина

Через несколько минут Семак удалил публикацию. Позже он опубликловал другой пост, где извинился за удаление и рассказал, что нужно проверить информацию. Возможно, в этом эпизоде с регистрацией есть много мелких деталей и факторов, но мы остановимся на ключевом моменте.

На официальном сайте РФС есть материал с итогами Комитета РФС по статусу игроков. «Енисею» разрешили заявить Лескано, «Динамо» зарегистрировало Шеплякова. Ситуация с Кокориным в этом материале идет под восьмым пунктом. Есть и комментарий одного из представителей Комитета. Вот самая важная часть его слов, которая уже многое объясняет: