Почему «Зениту» отказали в регистрации Кокорина
Кокорин и Мамаев уже вышли из колонии. Мамаев ведет переговоры о расторжении контракта с «Краснодаром». По Кокорину все было проще – его сразу вернул «Зенит». Там планировали моментально заявить Кокорина на чемпионат России, хотя период регистрации уже завершился. В этом «Зениту» отказали, из-за чего нарвались на бурную реакцию тренера «Зенита» Семака.
Через несколько минут Семак удалил публикацию. Позже он опубликловал другой пост, где извинился за удаление и рассказал, что нужно проверить информацию. Возможно, в этом эпизоде с регистрацией есть много мелких деталей и факторов, но мы остановимся на ключевом моменте.
На официальном сайте РФС есть материал с итогами Комитета РФС по статусу игроков. «Енисею» разрешили заявить Лескано, «Динамо» зарегистрировало Шеплякова. Ситуация с Кокориным в этом материале идет под восьмым пунктом. Есть и комментарий одного из представителей Комитета. Вот самая важная часть его слов, которая уже многое объясняет:
«Комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина А., так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в Клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года)».
Подобную информацию юрист Антон Смирнов еще в начале сентября публиковал в телеграм-канале «Честность – не порок» (1647 подписчиков. Информация о трансферах, махинациях с деньгами и нюансах в законах). Он объяснял, что «Зенит» должен был подать заявление о регистрации Кокорина за 14 дней после закрытия трансферного окна (не позднее 16 сентября).
Для подачи заявления с Кокориным должны были подписать контракт. Вся проблема в том, что оформить соглашение не получалось из-за нахождения Кокорина в колонии. Он никак не мог приступить к работе в клубе, о чем и пишут на официальном сайте РФС. 17 сентября Кокорин вышел на свободу по УДО. Так получилось, что именно эти сутки и оказались решающими.
Интересно, что юрист Михаил Прокопец тогда же рассказывал, что Кокорин все-таки может подписать контракт даже в тюрьме. Сейчас он же назвал принятое решение об отказе странной мотивировкой со стороны РФС. Прокопец говорит, что теперь «Зениту» уже нет смысла обжаловать это решение. На это просто уйдет больше времени.
Если Семак психует, то у гендиректора «Зенита» Александра Медведева паники нет: «Что здесь комментировать. Такой закон. Как понимаю, по процедурным вопросам и параметрам нам отказали. Есть определенная процедура, дело не только в сроках. Ничего трагического не произошло. Представьте, что УДО было бы позже. Самое главное – чтобы Александр вышел на игровую форму. С командой он тренироваться может. Запретов нет».