Разное отношение к Кокорину и Мамаеву: «Зенит» поддерживал, «Краснодар» пытался разорвать контракт
Кокорин и Мамаев официально вышли на свободу. Дальше будет много вопросов, новостей и переговоров по их дальнейшей карьере. Уже сейчас можно сказать, что «Зенит» и «Краснодар» по-разному относились к своим игрокам.
Если «Зенит» заботился о Кокорине, то «Краснодар» все время выдерживал четкую позицию: контракт с Мамаевым разорвем.
«Зенит» не бросил Кокорина
Осень 2018. На баннере у официального магазина в аэропорту «Пулково» его изображение заменили на фото Дзюбы. Это было первым и последним негативным моментом от «Зенита» в сторону Кокорина.
Семак рассказал, что по-прежнему надеется увидеть Кокорина в команде: «С надеждой ждем подготовительного периода, чтобы Саша начал заниматься тем, что он умеет и любит. В его профессиональных качествах и таланте я не сомневаюсь. Он нам очень нужен». Тогда еще была надежда, что игроков освободят.
Зима 2018-2019. Весь месяц о Кокорине говорил Дзюба. Сначала объяснил, что осенью Кокорин должен был стать джокером «Зенита». Потом «Матч ТВ» опубликовал шутливую цитату Дзюбы: «С чем ассоциируется символ следующего года? С Кокориным! Он же у нас поросенок».
В феврале «Зенит» внес Кокорина в заявку на плей-офф Лиги Европы. В конце месяца арест игроков продлили еще на два месяца.
Весна 2019. Кокорина не отпустили, Семак все равно его поддержал: «Надеюсь, что клуб будет всячески поддерживать Кокорина. Надеюсь, что когда ситуация разрешится, первым клубом, с которым он будет разговаривать по поводу продолжения карьеры, будет «Зенит». Я бы очень этого хотел».
В мае президент «Зенита» Александр Медведев праздновал победу в РПЛ, к которой был причастен и Кокорин. Он сразу сказал, что Кокорин получит золотую медаль, когда выйдет на свободу.
Лето 2019. У Кокорина закончился контракт, официальное наказание тоже назначили. Семак в своих высказываниях непреклонно поддерживал Кокорина. Снова выдал пачку слов о том, что хочет скорейшего возвращения игрока в команду и подписания нового контракта.
В августе Александр Медведев подтвердил, что переговоры с Кокориным будут. Обещал, что их начнут после его освобождения.
Осень 2019. О постоянной поддержке со стороны «Зенита» рассказал сам Кокорин. Говорил, что за него все переживали. Особенно сильно благодарил Сергея Семака.
Теперь Кокорин вроде бы снова подписался с «Зенитом» (его даже зарегистрировали), но может на полгода уйти в «Сочи». Там и без него играет почти целый состав из «Зенита».
«Краснодар» моментально отказался от Мамаева
Осень 2018. На официальном сайте «Краснодара» сразу вышло заявление клуба по ситуации Кокорина и Мамаева. Главные выводы: максимальный штраф для Мамаева, отстранение от тренировок, шаги в сторону расторжения контракта.
С контрактом оказалось все не так просто. Рассмотреть его аннулирование тогда можно было только после выхода Мамаева на свободу. Мурад Мусаев говорил, что Мамаев являлся важным футболистом для «Краснодара».
Зима 2018-2019. Адвокат Кокорина подтвердил, что контракт Мамаева с «Краснодаром» уже почти расторгнут. Уже тогда планировался их выставочный матч с заключенными, но Кокорин по соглашению с «Зенитом» пока не мог в нем участвовать. Мамаеву из-за ситуации с «Краснодаром» было проще.
Интересно, что тренер «Краснодара» Мусаев и капитан команды Мартынович говорили вразрез с жесткой позицией клуба. Мусаев объяснил все тем, что Мамаев подал плохой пример игрокам академии. Мартынович вообще сказал, что ждет возвращения Мамаева в «Краснодар».
Весна 2019. Адвокат Мамаева рассказал, что игрок продолжит карьеру при любых раскладах: «В настоящее время он является игроком «Краснодара». Далее, независимо от решения клуба, он намерен продолжать спортивную карьеру. В СИЗО он поддерживает форму».
Мусаев публично говорил о хороших взаимоотношениях с Мамаевым и о том, что у игрока все будет хорошо в будущем.
Лето 2019. Все снова говорили о контракте Мамаева с «Краснодаром». Адвокат назвал предательством желание клуба о разрыве соглашения. В РФС раскрыли, что дело отложено до выхода Мамаева на свободу как раз по просьбе «Краснодара», хотя летом его все-таки могли рассмотреть. Клуб хотел, чтобы Мамаев лично присутствовал на заседании по расторжению.
Юрист Михаил Прокопец сказал, что Мамаев по регламенту вряд ли сможет играть в РПЛ до зимы.
Осень 2019. Мамаев вышел из колонии, наверняка останется в РПЛ, но с клубом ясности пока нет. По расторжению контракта с «Краснодаром» еще будет заседание. «Крылья Советов», «Урал», «Сочи» и «Ахмат» ждут новостей и готовы забрать Мамаева.
UPD. «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым.