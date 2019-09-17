Разное отношение к Кокорину и Мамаеву: «Зенит» поддерживал, «Краснодар» пытался разорвать контракт

Весна 2019. Кокорина не отпустили, Семак все равно его поддержал: «Надеюсь, что клуб будет всячески поддерживать Кокорина. Надеюсь, что когда ситуация разрешится, первым клубом, с которым он будет разговаривать по поводу продолжения карьеры, будет «Зенит». Я бы очень этого хотел».

В мае президент «Зенита» Александр Медведев праздновал победу в РПЛ, к которой был причастен и Кокорин. Он сразу сказал, что Кокорин получит золотую медаль, когда выйдет на свободу.

Лето 2019. У Кокорина закончился контракт, официальное наказание тоже назначили. Семак в своих высказываниях непреклонно поддерживал Кокорина. Снова выдал пачку слов о том, что хочет скорейшего возвращения игрока в команду и подписания нового контракта.

В августе Александр Медведев подтвердил, что переговоры с Кокориным будут. Обещал, что их начнут после его освобождения.

Осень 2019. О постоянной поддержке со стороны «Зенита» рассказал сам Кокорин. Говорил, что за него все переживали. Особенно сильно благодарил Сергея Семака.

Теперь Кокорин вроде бы снова подписался с «Зенитом» (его даже зарегистрировали), но может на полгода уйти в «Сочи». Там и без него играет почти целый состав из «Зенита».