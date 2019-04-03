Арест Кокорина и Мамаева продлен до сентября. Итоги предварительного заседания
Александр Кокорин и Павел Мамаев в начале октября прошлого года поучаствовали в двух драках за один день и угодили в СИЗО. Нынешний срок ареста заканчивается 8 апреля. Сегодня прошло предварительное заседание в закрытом режиме.
Главное:
• Адвокат Андрей Князев заранее рассказал «Чемпионату», что именно сегодня едва ли что-то поменяется в судьбе футболистов: «Уверен на 99,9%, что дело будет отправлено в суд. Даже если дело отправят в прокуратуру, то это не значит, что футболистов сегодня освободят. Когда начнётся слушание по существу, будет приговор, вот тогда и стоит ждать изменений. А сейчас – с чего их освобождать-то? Никаких изменений не произошло: ни с позиции защиты, ни с состояния здоровья».
• Вид Кокорина и Мамаева порадовал: первый будто бы поправился, второй – пребывал в отличном настроении.
• Кирилл Кокорин сделал свой прогноз на концовку чемпионата – турнир выиграет «Зенит».
• Алана Мамаева и Дарья Валитова (девушка Кокорина) в это время перекусили в закрытом кафе.
• По данным Sport24, обвинение потребовало оставить всех обвиняемых под стражей еще почти на полгода – до сентября.
• Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщила, что контракты футболистов предусматривают крупные штрафы, у Кокорина 40 миллионов, у Мамаева – 30.
• В 14:00 заседание началось, но только пять часов спустя был объявлен вердикт. Арест продлен до 25 сентября нынешнего года, а первое открытое заседание состоится 9 апреля.
• Мамаев посоветовал жене не паниковать.
• А кто не сдержался, так это Георгий Черданцев.
Следующая серия этого многосерийного сериала – 9 апреля.