Арест Кокорина и Мамаева продлен до сентября. Итоги предварительного заседания

Александр Кокорин и Павел Мамаев в начале октября прошлого года поучаствовали в двух драках за один день и угодили в СИЗО. Нынешний срок ареста заканчивается 8 апреля. Сегодня прошло предварительное заседание в закрытом режиме.

Главное:

• Адвокат Андрей Князев заранее рассказал «Чемпионату», что именно сегодня едва ли что-то поменяется в судьбе футболистов: «Уверен на 99,9%, что дело будет отправлено в суд. Даже если дело отправят в прокуратуру, то это не значит, что футболистов сегодня освободят. Когда начнётся слушание по существу, будет приговор, вот тогда и стоит ждать изменений. А сейчас – с чего их освобождать-то? Никаких изменений не произошло: ни с позиции защиты, ни с состояния здоровья».

• Вид Кокорина и Мамаева порадовал: первый будто бы поправился, второй – пребывал в отличном настроении.