Кокорин и Мамаев
Александр Кокорин
Павел Мамаев
Суд Кокорина и Мамаева – в странных цитатах и диалогах
09 апреля 2019, 19:07
Сегодня Пресненский районный суд рассматривает дело братьев Кокориных и Павла Мамаева.
Ключевые события первого дня лучше всего передаются через прямую речь участников процесса (допрос свидетелей, комментарии адвокатов и прокурора, вопросы судьи). Весь красноречивый срез с эпохи – в подборке от журналистов BBC, Championat.com и других медиа, которые там присутствовали.
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