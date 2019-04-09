Суд Кокорина и Мамаева – в странных цитатах и диалогах

Сегодня Пресненский районный суд рассматривает дело братьев Кокориных и Павла Мамаева.

Ключевые события первого дня лучше всего передаются через прямую речь участников процесса (допрос свидетелей, комментарии адвокатов и прокурора, вопросы судьи). Весь красноречивый срез с эпохи – в подборке от журналистов BBC, Championat.com и других медиа, которые там присутствовали.