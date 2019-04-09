Кокорин и Мамаев
Александр Кокорин
Павел Мамаев
Поделиться:
Комментарии:
0
#Кокорин и Мамаев #Александр Кокорин #Павел Мамаев

Суд Кокорина и Мамаева – в странных цитатах и диалогах

09 апреля 2019, 19:07

Сегодня Пресненский районный суд рассматривает дело братьев Кокориных и Павла Мамаева. 

Ключевые события первого дня лучше всего передаются через прямую речь участников процесса (допрос свидетелей, комментарии адвокатов и прокурора, вопросы судьи). Весь красноречивый срез с эпохи – в подборке от журналистов BBC, Championat.com и других медиа, которые там присутствовали.

Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Кокорин и Мамаев
#Александр Кокорин
#Павел Мамаев