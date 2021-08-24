Главное про уход Нобеля с «Матч ТВ»: о чем это интервью, что говорят Канделаки и комментаторы, почему вообще мы опять узнаем про Мамаева и его жену

24 августа на «Матч ТВ» произошел громкий уход. С канала ушел комментатор и ведущий Нобель Арустамян. Объяснение своего решения он опубликовал в телеграм-канале. Полный текст – тут. Главные цитаты:

💬 «Интервью, как с Павлом Мамаевым – то, что я не хочу, не могу и не буду делать в какой бы то ни было форме. Это противоречит моим профессиональным и этическим ценностям. Я получил редакционное задание: как мне сообщили, Павел хочет дать интервью именно и только мне. Это не моя авторская программа, героя и темы выбирал не я».

💬 «До последнего убеждал руководство «Матч ТВ»: такой контент не должен появляться в эфире спортивного канала. Мои доводы не нашли отклика у руководства «Матча», что вынудило меня сегодня написать заявление об увольнении по собственному желанию».

💬 «Матч ТВ» в полном праве вести свою редакционную политику так, как считает нужным. Дело только в противоречии с моими принципами. Поступиться ими я не готов».

💬 «Наверное, я должен был отказаться от съемок заранее и предвидеть такой сценарий разговора. Или прервать интервью в процессе, когда услышал все, что услышал. Или вообще исчезнуть из кадра — чтобы это интервью не ассоциировалось со мной. Это моя ошибка, признаю ее».

💬 «Согласно новым приоритетам «Матча» это безусловная журналистская удача и победа. Категорически с этим не согласен. И не вижу смысла продолжать работу при таких противоречиях».