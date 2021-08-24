Главное про уход Нобеля с «Матч ТВ»: о чем это интервью, что говорят Канделаки и комментаторы, почему вообще мы опять узнаем про Мамаева и его жену
24 августа на «Матч ТВ» произошел громкий уход. С канала ушел комментатор и ведущий Нобель Арустамян. Объяснение своего решения он опубликовал в телеграм-канале. Полный текст – тут. Главные цитаты:
💬 «Интервью, как с Павлом Мамаевым – то, что я не хочу, не могу и не буду делать в какой бы то ни было форме. Это противоречит моим профессиональным и этическим ценностям. Я получил редакционное задание: как мне сообщили, Павел хочет дать интервью именно и только мне. Это не моя авторская программа, героя и темы выбирал не я».
💬 «До последнего убеждал руководство «Матч ТВ»: такой контент не должен появляться в эфире спортивного канала. Мои доводы не нашли отклика у руководства «Матча», что вынудило меня сегодня написать заявление об увольнении по собственному желанию».
💬 «Матч ТВ» в полном праве вести свою редакционную политику так, как считает нужным. Дело только в противоречии с моими принципами. Поступиться ими я не готов».
💬 «Наверное, я должен был отказаться от съемок заранее и предвидеть такой сценарий разговора. Или прервать интервью в процессе, когда услышал все, что услышал. Или вообще исчезнуть из кадра — чтобы это интервью не ассоциировалось со мной. Это моя ошибка, признаю ее».
💬 «Согласно новым приоритетам «Матча» это безусловная журналистская удача и победа. Категорически с этим не согласен. И не вижу смысла продолжать работу при таких противоречиях».
Подробнее – из-за какого фильма ушел Нобель
Фильм о Павле Мамаеве, из-за которого уходит Нобель Арустамян, выйдет на «Матч ТВ» 24 августа в 21:00 по московскому времени. В анонсе он отмечен как «абсолютный эксклюзив» и назван «Мамаева любовь».
В этом фильме Мамаев рассказывает о разводе с женой Аланой Мамаевой. Цитаты из анонса, поданныt под грустные звуки пианино:
- «Развелись мы в апреле месяце. Я могу тебе сказать: ни разу за весь этот период не пожалел об этом решении».
- «Я не хотел ее слышать. У меня на тот момент появилось такое отвращение».
- «Я просто столкнулся с дьяволом».
- «Я не хочу делить с ней ничего. Пусть она заберет все».
- «Я хочу играть в футбол. Я хочу жить в своей новой семье. Я хочу просто заниматься любимым делом – больше мне не надо ничего».
Павел и Алана Мамаевы развелись в апреле. В мае Алана дала интервью Super, в котором рассказала о разводе. Если кратко:
- Тогда они договорились, что Мамаев выплачивать алименты не будет, а просто будет обеспечивать детей: «Все, что он предложил, меня устраивает».
- Мамаева называла его «абсолютно адекватным человеком и хорошим папой».
- Развод был мирным, после спокойного разговора.
- Развод произошел из-за измены Павла Мамаева: «У нас два года все было хорошо, и ничего не предвещало беды. Но потом, когда все выяснилось, я поняла, что не могу это простить».
10 августа Мамаева написала абсолютно противоположную информацию:
«Мамаев подал два иска в суд Ростова по подложным основаниям, заведомо зная, что общего имущества в ростовском регионе нет и не было!
Я и дочка прописаны и постоянно проживаем в Москве, сам он прописан (зарегистрирован) в Московской области. Подал туда же второй иск, пытаясь отнять у меня дочку и взыскать с меня алименты, введя суд в заблуждение тем, что якобы дочка проживает постоянно с ним в Ростове!
Он подал иск на раздел имущества, на взыскание с меня алиментов и на место жительства ребенка. Также судебный иск, поданный К. Гордон от моего имени, я попросила Лялина отозвать.
Вот такие новости. Упасть ниже, оказывается, возможно».
Как другие люди реагируют на уход Нобеля
На решение Нобеля уже отреагировала Тина Канделаки: «Уважаю позицию Нобеля. Нобель давно развивает свои личные ресурсы, и собственные интересы ему важнее интересов канала, о чем он мне честно сказал в разговоре».
Тимур Журавель: «Наш друг и коллега Нобель не склонен к необдуманным действиям. а значит, он сто раз все взвесил».
Константин Генич: «Нобель шокировал этим заявлением. Нет слов. Плиз, пусть Нобеля взломали! Этого не может быть».
И еще Генич: «Поговорил с Нобелито! От и до его понимаю. Крутой, смелый, и очень обдуманный поступок! Горжусь тобой, братуха! Я буду очень скучать по тебе в эфирах, но мы всё наверстаем вместе в «КомментШоу»! Крепко обнимаю! Ты лучший! Всегда тебе это говорил».
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Кстати, за последнее время это не последний скандал с участием «Матч ТВ»:
1. Были с Ольгой Бузовой – когда вместе с ней в прямом эфире ругался Дмитрий Губерниев.
Бузова рыдает и кричит на Губерниева – самый дикий эфир в истории «Матч ТВ». Про Евро!
«Наш долг – верить в бога и болеть за Россию». Лучшие цитаты Бузовой из того самого эфира «Матч ТВ»
2. Были войны с другими вещателями за права на показ спортивных событий:
Ни один телеканал не показал русский финал тенниса. Вместо него шли повтор волейбола и шоу Петросяна
На «Матч ТВ» нет игр России и, кажется, не будет Евро. Все обсуждают, что причина – конфликт менеджеров. Что происходит?