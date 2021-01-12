«Матч ТВ» запретил комментаторам употреблять англицизмы. Это инициатива Миллера

Откуда возник список? Почему предложил именно Миллер?

Глава «Газпрома» Алексей Миллер управляет делами «Матч ТВ». Его роль в создании канала отмечал даже президент РПЛ Сергей Прядкин. Миллер всегда выступал за чистоту русского языка. В 2016 году на «Матч ТВ» был список стоп-слов из штампов, которые нельзя употреблять в эфире.

Сергей Прядкин тогда же рассказывал в интервью «Матч ТВ»: «Матчи российской Премьер-лиги нужно комментировать на могучем русском языке. Мы живем не в Англии, а в России, поэтому можно обойтись без использования англицизмов».

Еще до появления «Матч ТВ» Алексей Миллер говорил о новом проекте «Газпрома» – и в этом тоже была связь с языком. На вопрос о названии Миллер тогда ответил: «Ну уж точно не «Газпром-сити». Не люблю искусственных англицизмов в русском языке».