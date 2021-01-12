«Матч ТВ» запретил комментаторам употреблять англицизмы. Это инициатива Миллера
Информация о таком запрете – инсайд, который подтвердили несколько источников.
Первым о запрете англицизмов для комментаторов «Матч ТВ» рассказал журналист Станислав Гридасов. Он опубликовал в телеграм-канале полный список запрещенных слов. Там же Гридасов назвал Алексея Миллера инициатором запрета.
Информацию Гридасова подтвердил Sports.ru. Журналист Павел Городницкий написал, что комментаторы канала не согласились с этим списком.
Откуда возник список? Почему предложил именно Миллер?
Глава «Газпрома» Алексей Миллер управляет делами «Матч ТВ». Его роль в создании канала отмечал даже президент РПЛ Сергей Прядкин. Миллер всегда выступал за чистоту русского языка. В 2016 году на «Матч ТВ» был список стоп-слов из штампов, которые нельзя употреблять в эфире.
Сергей Прядкин тогда же рассказывал в интервью «Матч ТВ»: «Матчи российской Премьер-лиги нужно комментировать на могучем русском языке. Мы живем не в Англии, а в России, поэтому можно обойтись без использования англицизмов».
Еще до появления «Матч ТВ» Алексей Миллер говорил о новом проекте «Газпрома» – и в этом тоже была связь с языком. На вопрос о названии Миллер тогда ответил: «Ну уж точно не «Газпром-сити». Не люблю искусственных англицизмов в русском языке».
В 2017-м Миллер выступал на конференции акционеров «Газпрома». Там он эмоционально сказал, что вообще не нужно использовать англицизмы. Вместо этого важно ценить русский язык: «Язык является хранителем нашего русского опыта».
Спор об англицизмах в эфире «Матч ТВ» был давно. Комментатор Павел Занозин писал об этом еще в 2016 году. Он рассуждал в фейсбуке о комментировании киберспорта: «С учетом того, что у нас на «Матч ТВ» тоже идет большая дискуссия об англицизмах, история похожая».
Что происходит вокруг публикации списка?
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки уже отреагировала на новость в телеграм-канале: «Проза жизни, как и ее поэзия, куда проще, дорогие. А самым внимательным зрителям я предлагаю еще тщательнее следить за нашими комментаторами. Русский язык – наше «все». В том же посте она переделала песню «Поэзия» от группы «Полюса».
Вот выдержка:
«Ни каппер, ни кипер,
Ни ростер, ни скиллз.
Не стоит нам лайкать сей скользкий карниз».
UPD. В интервью Sport24 Канделаки рассказала: «Для комментаторов «Матч ТВ» есть рекомендации воздержаться от употребления англицизмов. Если в контексте того или иного эпизода логично рассказать о самом англицизме — никаких ограничений, разумеется, нет».
По таблице из телеграм-канала Гридасова она сказала, что это резюме обсуждения работников «Матч ТВ» . Остальное Канделаки назвала выдумкой.
Авторы канала «Фалькао не приехал» тоже написали стихотворение.
«Лишь корнер это. Рэф усталый
Внезапно голову поднял
Окей, пивоте и немалый
Наш корнер-шанс, окрепши ВАРом
Одиннадцатиметровым стал».
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев просто опроверг информацию о наличии списка запретов: «Мне никто никакой список не присылал. Я как работал, так и работаю. Было бы странно, если бы мне кто-то что-то присылал. У нас адекватное руководство».
В твиттере – так: