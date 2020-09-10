💞 Ведущая «Матч ТВ» согласилась стать женой во время прямого эфира

Ведущая спортивных новостей «Матч ТВ» Элеонора Хабибулина неожиданно получила предложение стать женой во время прямого эфира. Она удивилась, заплакала и ответила согласием Сергею Розанову. Также Хабибулина согласилась взять его фамилию, хотя у нее есть личный сайт www.habibulina.ru.

Розанов тоже работает на ТВ, на канале Shop&Show. А вместе Хабибулина и Розанов вели Moscow Fashion Day в 2012 году.