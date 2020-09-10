Матч ТВ
Элеонора Хабибулина
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#Матч ТВ #Элеонора Хабибулина

💞 Ведущая «Матч ТВ» согласилась стать женой во время прямого эфира

10 сентября, 11:22

«Матч ТВ»

Ведущая спортивных новостей «Матч ТВ» Элеонора Хабибулина неожиданно получила предложение стать женой во время прямого эфира.  Она удивилась, заплакала и ответила согласием Сергею Розанову. Также Хабибулина согласилась взять его фамилию, хотя у нее есть личный сайт www.habibulina.ru. 

Розанов тоже работает на ТВ, на канале Shop&Show. А вместе Хабибулина и Розанов вели Moscow Fashion Day в 2012 году.

MOSCOW FASHION DAY

В инстаграме Хабибулина потом написала:

«Зная тебя, представляю сколько сил и нервов ты потратил. Получилось так НЕОЖИДАННО! Не сам факт, конечно, а именно прямой эфир и то, как ты все придумал»

А в Великобритании даже свадьбу играли в прямом эфире. Участники реалити-шоу Love Island Джесс Ширс и Дом Левер поженились в эфире передачи «Доброе утро, Британия».

Комментарии (1)
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vladik12
11 сентября, 12:47

Превращают спортивный канал в "Дом-2".

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#Элеонора Хабибулина