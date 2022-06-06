Feduk стал ведущим погоды (!) на «Матч ТВ» (!!) – в эфире делал отсылки на свои тексты и прорекламировал новый трек

На «Матч ТВ» никогда не было прогноза погоды – на это указывает сам канал. На ютуб-канале «Матч ТВ» уже появились реакции на программу. Основной вывод: всем зрителям понравилось. Один из комментариев указывает на претензию: в этом прогнозе погоды слишком мало информации. Сам Feduk собрал только положительные реакции.

До этого Feduk (Федор Инсаров) появлялся на «Матч ТВ» только в качестве фаната «Спартака». Трек «Зонт» – его совместная работа с Anikv (Анна Онанова). «Афиша Daily» публиковала объяснение идеи трека: «Эта песня о том, что солнце всем светит одинаково и дождь для всех льет одинаково». Он записан в марте и доступен на всех площадках с 3 июня 2022 года.