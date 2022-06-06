Feduk стал ведущим погоды (!) на «Матч ТВ» (!!) – в эфире делал отсылки на свои тексты и прорекламировал новый трек
Рэпер Feduk попал в программу «Громко» на «Матч ТВ». Ее ведет Дмитрий Губерниев – этот формат стоит в телепрограмме один раз в неделю. Ее повтор в ночном эфире показывает сам «Матч ТВ», в утреннем – «Матч! Страна». Feduk дебютировал в качестве ведущего: в «Громко» теперь будет прогноз погоды с его участием. Но это не похоже на классический рассказ о градусах.
Так все выглядит:
Feduk анонсировал три мероприятия по всему миру – и сопроводил их рассказом о погоде:
- В «Лужниках» пройдет неделя легкой атлетики. Там примет участие фигуристка Александра Трусова. 9 июня она выступит в соревнованиях по прыжкам в длину.
- Сборная России по пляжному футболу сыграет с Беларусью. Матчи пройдут 11 и 12 июня. Feduk рассказал, что эти игры пройдут в ливень. Температура – 16 градусов.
- Валентина Шевченко проведет титульный бой против Тайлы Сантос. Это бой за титул в наилегчайшем весе. На этом же турнире будет поединок Тейшейра – Прохазка.
Потом достал зонтик с логотипом «Матч ТВ» и прорекламировал трек «Зонт». Параллельно шла музыка и отсылки к текстам из песен – еще Feduk станцевал.
На «Матч ТВ» никогда не было прогноза погоды – на это указывает сам канал. На ютуб-канале «Матч ТВ» уже появились реакции на программу. Основной вывод: всем зрителям понравилось. Один из комментариев указывает на претензию: в этом прогнозе погоды слишком мало информации. Сам Feduk собрал только положительные реакции.
До этого Feduk (Федор Инсаров) появлялся на «Матч ТВ» только в качестве фаната «Спартака». Трек «Зонт» – его совместная работа с Anikv (Анна Онанова). «Афиша Daily» публиковала объяснение идеи трека: «Эта песня о том, что солнце всем светит одинаково и дождь для всех льет одинаково». Он записан в марте и доступен на всех площадках с 3 июня 2022 года.