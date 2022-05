После смерти рэпер XXXTentacion уже четыре года выпускает альбомы и десятки новых треков – как все это устроено и откуда столько запасов музыки

В 2020 году новых песен XXXTentacion не выходило. Только переиздание трека «Riot» – в поддержку BLM после убийства Джорджа Флойда.

Ноябрь 2021. Менеджер XXXTentacion Соломон Собанде объявил, что в разработке новый материал, совместно с эмо-рэпером Juice Wrld.

23 февраля 2022. XXXTentacion поет припевы в двух треках Канье с альбома «Donda 2» – «True Love» и «Selfig».

10 июня 2022 года выйдет пятый посмертный альбом – «Look at Me: The Album». Песни оттуда – саундтрек к новой документалке об XXXTentacion.