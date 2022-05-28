После смерти рэпер XXXTentacion уже четыре года выпускает альбомы и десятки новых треков – как все это устроено и откуда столько запасов музыки
Рэпер XXXTentacion был застрелен 18 июня 2018 года. К 21 году он – самый главный из грустных рэперов, суперзвезда с большими планами.
И уже через три дня после смерти выходит новая песня XXXTentacion – «Ghost Busters», фит трех рэперов, который вышел на стриминге у Триппи Реда.
22 июня 2018. Ugly God выпускает фит сXXXTentacion – «Tear Drop».
17 августа 2018. Выходит «Falling Down» – фит Lil Peep и XXXTentacion. Он написал куплет в память о Lil Peep, но трек вышел, когда оба рэперы уже умерли.
27 сентября 2018. Канье Уэст объявляет, что XXXTentacion появится на его новом альбоме. Через день выходит трек «Don’t Cry» – он попал на альбом Lil Wayne.
25 октября 2018. Продюсер Skrillex выпускает трек четырех рэперов – XXXTentacion тоже там.
7 декабря 2018. Первый посмертный альбом – «Skins». 10 треков, в том числе фит с Канье Уэстом.
14 декабря 2018. Еще одно появление на фите у Lil Wayne – трек «Scared of the Dark» – для мультфильма «Человек-паук: Через вселенные».
23 января 2019. Выходит единственный альбом группы XXXTentacion Members Only. Он участвует в шести треках из 24.
12 июня 2019. Новый фит с рэпером Крейгом Ксеном – «Run It Back».
6 декабря 2019. Новый альбом – Bad Vibes Forever. Его XXXTentacion задумывал как первый, но он вышел только спустя полтора года после смерти и стал четвертым в дискографии. Там много гостевых куплетов (например, Blink-182 и Lil Wayne) и 25 треков в сумме.
В 2020 году новых песен XXXTentacion не выходило. Только переиздание трека «Riot» – в поддержку BLM после убийства Джорджа Флойда.
Ноябрь 2021. Менеджер XXXTentacion Соломон Собанде объявил, что в разработке новый материал, совместно с эмо-рэпером Juice Wrld.
23 февраля 2022. XXXTentacion поет припевы в двух треках Канье с альбома «Donda 2» – «True Love» и «Selfig».
10 июня 2022 года выйдет пятый посмертный альбом – «Look at Me: The Album». Песни оттуда – саундтрек к новой документалке об XXXTentacion.
Откуда у молодого рэпера столько неизданных песен? И кто занимается их выпуском?
За две недели до смерти XXXTentacion подписал контракт с музыкальной компанией Empire. За выпуск нового альбома он получил бы $10 миллионов.
Основатель Empire Гази Шами объясняет, что XXXTentacion – очень продуктивный рэпер, поэтому его треки все еще выходят и выходят. Он начинал карьеру как рэпер стриминга SoundCloud, где оставил много материала – в основном короткие треки, которые технически сделаны не для больших площадок. Шами говорит, что XXXTentacion не собирался их выпускать, но Empire может и без согласия.
Представители Empire рассказывают, что за XXXTentacion охотились крупные лейблы, но он выбрал их, потому что получал больше денег с прослушиваний и имел больше свободы. Шами описывает диалог, как XXXTentacion сомневается, что долго будет популярным, но получил уверенность от сделки – Empire верит в его феномен.
Музыкальный продюсер Питер Стрем рассказывает, что в новой реальности – это нормальное явление. После смерти Тупака тоже выходило много его новых треков. В случае с XXXTentacion схожая ситуация: лейбл выжимает все из неизданного материала, даже если он плохо звучит и не нравился автору.
Еще правами на собственность XXXTentacion владеет его мать Клеопатра Бернард. Например, Lil Wayne спрашивал ее разрешение использовать голос XXXTentacion в своем треке. Часть заработка Бернард отправляет в благотворительный фонд имени сына. Например, для программы против насилия (сам XXXTentacion задерживался полицией за избиение девушки).
Сколько творчество XXXTentacion приносит семье и лейблу – точно неизвестно. Но в 2019 году он был самым прослушиваемым артистом, который уже умер (5,6 млрд прослушиваний).