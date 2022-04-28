Как западные артисты и лейблы уводят музыку из России: не загружают новые релизы, ломают выплаты для русских исполнителей
Spotify и Deezer полностью приостановили работу в России, оплата Apple Music – неудобный квест, а западные музыканты отменили концерты на 2022 год.
Другой угол – уход зарубежных исполнителей с российских стриминговых площадок или отсутствие релизов. Изучаем масштабы музыкальных ограничений.
Исполнители сами запрещают музыку, а русские стриминговые сервисы теряют новинки. На этом фоне возможно возвращение эпохи пиратства
После ухода Apple Music, Spotify и Deezer «Яндекс.Музыка» предложила пользователям перенести и сохранить фонотеку, но наткнулась на проблему с обновлением каталогов. Например, там не вышли новый альбом Red Hot Chili Peppers и два сингла Rammstein – Zeit и Zick Zack.
«Доступ к некоторым новым трекам части зарубежных правообладателей пока ограничен в России. Мы работаем с нашими партнерами над решением вопроса», – объяснила «Яндекс.Музыка». Аналогичная ситуация в «VK Музыке».
Оба стриминговых сервиса указали, что пауза без новинок – временная. Вышедшие музыкальные каталоги сохраняются, но на их удаление могут повлиять сами исполнители. Например, группа Pink Floyd запретила свою музыку в России, хотя их песни по-прежнему можно найти в «Яндекс.Музыке» или «VK Музыке».
«Понятно, что отдельные артисты продолжат уходить: они обращаются к своим дистрибьюторам с просьбой ограничить доступ к своим песням в России, а те не могут им отказать – это репутационная история сейчас», – мнение экспертов для «Коммерсанта». Крупнейшие музыкальные компании Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music не комментировали, исчезнут ли уже загруженные каталоги.
Как возможный уход повлияет на потребление контента:
- Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков: «Это [удаление], безусловно, снизит интерес к сервисам, но не сделает их «абсолютно голыми», что, например, может случиться с видеосервисами, где доля иностранного контента составляет более 90%»;
- Основатель агентства Choize Music Антон Выборнов: «Если говорить о новых релизах, недоступных на локальных стримингах, предполагаю, что значительная часть их аудитории со временем просто переключится на потребление контента российских музыкантов»;
- Основатель агентства Lineup Зоя Скобельцына: «Однозначно вырастет доля пиратского потребления из-за нежелания пользователей иметь дополнительную статью расходов в виде подписки, а также недоступности зарубежных релизов. Последнее даже привело к разговорам в профессиональной среде о том, что пиратство станет вынужденной мерой для музыкальных гиков».
Уход большой тройки – опасения за репутацию. Российский рынок для них = 2% от мирового
Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music, которым принадлежит большинство прав на мировую музыку, объявили о заморозке работы в России. Universal Music Group и Sony Music приостановили бизнес-операции и закрыли российские офисы, Warner Music Group сказала о блокировке инвестиций, развития проектов, рекламной и маркетинговой деятельности.
Управляющий партнер Zvonko Group Дмитрий Коннов сказал, что все решения в тройке принимаются в материнских компаниях. Важный аспект – репутация: «Так вот, российский рынок, как бы нам ни было обидно, для них не очень существенен – он составляет примерно 2% от мирового. А вот объем репутационных рисков, которые могут быть от продолжения деятельности в России, для них несопоставимо огромен».
Агентство Reuters писало: «Музыкальная индустрия когда-то считала Россию перспективным развивающимся рынком: такие потоковые сервисы, как Apple Music и Spotify, привлекали миллионы подписчиков в месте, где когда-то господствовало пиратство». По данным международной федерации производителей фонограмм, в 2020 году Россия входила в топ-20 мировых рынков, а объем продаж составил около 200 миллионов долларов при темпе роста в 30%.
«Артисты сейчас не получают должную поддержку своего творчества от этих лейблов, не могут рассчитывать на авансы и так далее. Многие рассматривают переход на лейблы, работающие с русским агрегатором (Zvonko Digital), чтобы быть уверенными в том, что они смогут стабильно выпускать релизы и получать роялти.
Лично мой прогноз – рынок адаптируется, западные лейблы найдут решения, каким образом они смогут остаться в РФ и продолжить работу тут», – сказал продюсер Арутюн Тамамян для «Росбалта» [издание, которое признано в России иностранным агентом].
Треки без монетизации, релизы с корректировками, проблемы с выплатами от международных стримингов
Universal Music Group запустила дочернюю компанию в России в середине 90-х. На ней издаются Noize MC, Элджей, ANNA ASTI, Лолита, IOWA, ST и другие. В марте Noize MC выпустил трек «Экранное время», который появился не на стримингах, а в телеграм-канале без монетизации.
Среди российских исполнителей Warner Music Russia – Егор Крид, Guf, Артур Пирожков, «Мумий Тролль», Little Big и другие. Релизы продолжаются, но с корректировками:
• 4 февраля Guf выпустил сингл «Алик» – на «Яндекс.Музыке» в слоте лейбла указана Warner Music Russia (как и под другими альбомами и сольными треками). Под альбомом «О’пять», который вышел 11 апреля – уже сам Guf.
31 марта Guf сказал: «Сегодня у меня должен был выйти альбом. Но… *** [блин]... По независящим от меня причинам выход перенесли. Надеюсь, что выйдет до презентации. Очень расстроен. Теперь все зависит от выпускающей компании. Альбом готов, и я очень хочу, чтобы вы быстрее его услышали»;
«Это о том, как из мальчика я превратился в дядю». Каким получился новый альбом Гуфа – монолог рэпера за 40
• То же самое – с Mary Gu. Сингл «Если в сердце живет любовь» вышел 5 февраля под лейблом Warner Music Russia, а «Не перегори» – 18 марта под ее именем.
Российский конгломерат Zvonko Group, который объединяет «Первое музыкальное издательство», Effective Records, Gamma Music, лейблы «Студия «Союз» и «Союз Мьюзик», отметил интерес к себе от исполнителей, имеющих контракты с международными лейблами. Его управляющий партнер Дмитрий Коннов выделил проблемы при создании и монетизации музыки на сейчас:
• Финансовая. «Основная проблема, с которой сейчас столкнутся именно российские музыканты – получение вознаграждения с международных стриминговых витрин: они формируют отчисления за границей через единый центр, который обрабатывает все необходимые выплаты»;
• Этическая. «Насколько его [музыканта] новый контент соответствует тому, что происходит за окном – уместно ли в принципе сейчас публиковать те или иные треки? Насколько то, что он будет публиковать, соответствует его гражданской позиции? А если гражданская позиция, скажем так, не совпадает с государственной – не опасно ли это публиковать?»
«Коммерсантъ» указывал, что многие российские исполнители решат: а) или поставлять музыку на мировые платформы через международные компании, но без гарантии заработка; б) или переформатировать модель монетизации и обращаться либо к зарубежным компаниям, у которых есть подразделение с юридическим лицом в России, либо работать с российскими.
Один из примеров – французский дистрибьютор Believe, который сотрудничал с Хаски, Pharaoh, MiyaGi & Andy Panda и другими. Компания сказала, что по дистрибуционным сервисам и контрактам продолжит выпуск релизов: «Believe продолжает исполнять все свои обязательства перед сотрудниками, артистами и партнерами, включая платежные обязательства перед лейблами и музыкантами в полном соответствии с международными санкциями».