Как западные артисты и лейблы уводят музыку из России: не загружают новые релизы, ломают выплаты для русских исполнителей

Управляющий партнер Zvonko Group Дмитрий Коннов сказал, что все решения в тройке принимаются в материнских компаниях. Важный аспект – репутация: «Так вот, российский рынок, как бы нам ни было обидно, для них не очень существенен – он составляет примерно 2% от мирового. А вот объем репутационных рисков, которые могут быть от продолжения деятельности в России, для них несопоставимо огромен».

Агентство Reuters писало: «Музыкальная индустрия когда-то считала Россию перспективным развивающимся рынком: такие потоковые сервисы, как Apple Music и Spotify, привлекали миллионы подписчиков в месте, где когда-то господствовало пиратство». По данным международной федерации производителей фонограмм, в 2020 году Россия входила в топ-20 мировых рынков, а объем продаж составил около 200 миллионов долларов при темпе роста в 30%.

«Артисты сейчас не получают должную поддержку своего творчества от этих лейблов, не могут рассчитывать на авансы и так далее. Многие рассматривают переход на лейблы, работающие с русским агрегатором (Zvonko Digital), чтобы быть уверенными в том, что они смогут стабильно выпускать релизы и получать роялти.

Лично мой прогноз – рынок адаптируется, западные лейблы найдут решения, каким образом они смогут остаться в РФ и продолжить работу тут», – сказал продюсер Арутюн Тамамян для «Росбалта» [издание, которое признано в России иностранным агентом].

Треки без монетизации, релизы с корректировками, проблемы с выплатами от международных стримингов

Universal Music Group запустила дочернюю компанию в России в середине 90-х. На ней издаются Noize MC, Элджей, ANNA ASTI, Лолита, IOWA, ST и другие. В марте Noize MC выпустил трек «Экранное время», который появился не на стримингах, а в телеграм-канале без монетизации.

Среди российских исполнителей Warner Music Russia – Егор Крид, Guf, Артур Пирожков, «Мумий Тролль», Little Big и другие. Релизы продолжаются, но с корректировками:

• 4 февраля Guf выпустил сингл «Алик» – на «Яндекс.Музыке» в слоте лейбла указана Warner Music Russia (как и под другими альбомами и сольными треками). Под альбомом «О’пять», который вышел 11 апреля – уже сам Guf.