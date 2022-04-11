GUF
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#GUF

«Это о том, как из мальчика я превратился в дядю». Каким получился новый альбом Гуфа – монолог рэпера за 40

Рэпер Гуф выпустил пятый альбом «Опять» – первый сольный альбом за семь лет.

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Если коротко, то каким получился альбом?

Несмотря на то, что это классический гуфовский Гуф – от звука до рифмовки, – новый альбом все равно воспринимается как удивительный опыт. Потому что это монолог домашнего размеренного мужика. Он не догоняет молодость и не становится в пафосную позу, что возраст – это просто цифры. Нет, Гуф все принимает. Он живет за городом, он устал, он давно не ходит на вечеринки, он не употребляет наркотики и настойчиво не советует их молодежи, он поругивает новое поколение, он женился второй раз и думает о рождении дочери, он пьет лекарства, он покорно принимает, что растолстел. Обычное состояние миллионов мужчин в этом возрасте. 

Прикол в том, что, увязнув в таком периоде жизни, рэперы обычно уже не рэперы – они бросают игру. Гуф же уникально показывает: в рэпе бывают и семейные дядьки с пузиками. Им тут тоже есть место, если они звучат так же уверенно и хорошо ложатся на качевые биты. Альбом собран как-то небрежно, он коряво выпускался (то сам Гуф не мог его залить на площадки, то пираты слили его раньше времени), в нем полно повторений и словарных заноз, а у Гуфа нет столько мыслей, чтобы сделать оригинальными весь десяток треков. Но этот альбом существует – и он, кажется, будет главным релизом русского рэпа за эту весну.

Дальше разберем нового Гуфа на примере всех 11 треков.

«Где он?» (Интро)

Спокойный Гуф читает, как все же собрался и записал пятый сольник. Тон альбома подчеркивают эти строки:

«Это альбом для тех, кому грустно

Альбом для тех, кто *** [устал]»

«На нем [альбоме] не будет хитов, которые будут крутить по радио»

Почему такое настроение? Гуф признается в смене образа жизни и внутреннем взрослении:

«Я бросил курить травку

И меня что-то *** [сильно] подразнесло

Я в *** от такого расклада, правда

Никогда в жизни не весил под сто».

«Эта пластинка о том, как из мальчика я превратился в дядю».

«Надоем»

Снова рефлексия. Гуф говорит, что устал, перестал быть впечатлительным и все равно от чего-то зависит. Этот альбом нужнее ему, чем слушателям. И вообще – надвигается старость:

«Рэпчик уже как раньше не радует

И это *** как неприятно

Зато, все как есть, тут только правда

Дон Гуфито — Подмосковье, пятый десяток».

«Глаза к небу»

Фит с другом по группе Centr Slimus. Гуф вспоминает о друзьях, которых больше нет. Например, об Армане – человеке, которого он упоминал в треках и раньше («Он всегда открывал для меня новые виды наркотиков»).

Гуф грустит, что с некоторыми друзьями он уже не увидится, но вместо кутежа и веселья появилась новая мотивация жить:

«Я вижу, как мама становится бабушкой

Я вижу, как сам превращаюсь в мужика

Но я хочу пожить еще немного, пожалуйста

У меня есть мечта: дождаться внука»

Страница Гуфа вк

«Улыбнись»

Продолжение темы взросления и внутреннего успокоения. Гуф вспоминает советы бабушки и снова напоминает, что он теперь семейный человек, который многое переосмыслил.

«Мне сорок два и я давно не Алеша

У меня вторая жена – по моему, хорошая».

«Нам казалось, что мы – бессмертные

И то, что мы никогда не станем взрослыми».

«Репутация»

Гуф обозначает трек как «мини-лекцию о вреде наркотиков». Полкуплета он посвятил тому, что заменил наркотики алкоголем:

«Перед выходом на сцену я опрокинул стакан

Стакан водки холодной и дорогущей

И закусил это соленым огурцом

Я не знаю, насколько у вас там стаффчик прущий

Но я после концерта залью еще литра пол».

«Вы спросите меня: курю ли я? Я отвечу: «Нет».

«Дай мне руку»

Гуф снова влюбился, но теперь хочет серьезных и глубоких отношений. Об этом трек.

«Она чем-то отличается от всех других

Самое главное: не *** мне мозги

Не укладывает спать, не поднимает утром

Да и дома с ней стало гораздо уютнее».

«С этой девочкой я хочу что-то построить

Я хочу попробовать по-взрослому построить семью».

«Своим путем»

Фит с Rigos. Куплет Гуфа – угрожающие нотации фрешменам.

«Если ты не куришь, тогда и не надо читать про ганжу

Я вас послушаю и чисто поржу

Но если мы с тобой вместе покушаем – я тебя быстро сожру».

«Для нее 2»

Первый трек «Для нее» – с альбома «Дома» 2009 года. Это было признанием любви Москве. В 2022-м она теперь не так радует:

«Но как-то тесно стало, народу везде навалом

У всех недовольное ***[лицо], серое небо достало

Эти пробки — девять баллов».

«Город родной начал как-то давить

И теперь я понимаю своих родителей

Они однажды решили обстановку сменить

И остались жить там, где им было офигительно».

Страница Гуфа вк

«Разговор»

Снова творческая рефлексия. Гуф говорит, что ему не важна реакция людей на альбом – «это разговор с микрофоном»:

«Я всю дорогу это делаю для самого себя

Притом делаю, не торопясь».

«Своими силами»

Гуф недоволен своим поколением – почему оно такое мягкое и так много времени тратит на внешность?

«Прошу, лучше забейте на этого картавого чела

Сходите лучше покрасьте себе бороды

Купите себе все новые цацки

Пересадите волосы, закачайте ботекса в лоб

Базару нет, ты можешь выглядеть по-царски

Но ты так и не поймешь, что такое хип-хоп».

«Неужели»

Финал альбома – повторение уже озвученных мыслей: теперь Гуф – взрослый мужчина, который проделал путь до олдскула и теперь несет ответственность за свой рэп. И все-таки ценит тех, кто еще его слушает.

«Я не тусуюсь по клубам, в клубах я чисто работаю

Очень благодарен моему народу

Огромный респект каждому городу, я всегда волнуюсь перед выходом на сцену

Но вы рады меня видеть, вас много и вы офигенны»

«Раньше никогда бы не подумал, что настанет день и я стану олдскулом

Как будто это было вчера, мы снимаем первый клип на районе где-то во дворах».

Русский рэп (такой разный)
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