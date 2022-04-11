«Это о том, как из мальчика я превратился в дядю». Каким получился новый альбом Гуфа – монолог рэпера за 40
Рэпер Гуф выпустил пятый альбом «Опять» – первый сольный альбом за семь лет.
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Если коротко, то каким получился альбом?
Несмотря на то, что это классический гуфовский Гуф – от звука до рифмовки, – новый альбом все равно воспринимается как удивительный опыт. Потому что это монолог домашнего размеренного мужика. Он не догоняет молодость и не становится в пафосную позу, что возраст – это просто цифры. Нет, Гуф все принимает. Он живет за городом, он устал, он давно не ходит на вечеринки, он не употребляет наркотики и настойчиво не советует их молодежи, он поругивает новое поколение, он женился второй раз и думает о рождении дочери, он пьет лекарства, он покорно принимает, что растолстел. Обычное состояние миллионов мужчин в этом возрасте.
Прикол в том, что, увязнув в таком периоде жизни, рэперы обычно уже не рэперы – они бросают игру. Гуф же уникально показывает: в рэпе бывают и семейные дядьки с пузиками. Им тут тоже есть место, если они звучат так же уверенно и хорошо ложатся на качевые биты. Альбом собран как-то небрежно, он коряво выпускался (то сам Гуф не мог его залить на площадки, то пираты слили его раньше времени), в нем полно повторений и словарных заноз, а у Гуфа нет столько мыслей, чтобы сделать оригинальными весь десяток треков. Но этот альбом существует – и он, кажется, будет главным релизом русского рэпа за эту весну.
Дальше разберем нового Гуфа на примере всех 11 треков.
«Где он?» (Интро)
Спокойный Гуф читает, как все же собрался и записал пятый сольник. Тон альбома подчеркивают эти строки:
«Это альбом для тех, кому грустно
Альбом для тех, кто *** [устал]»
…
«На нем [альбоме] не будет хитов, которые будут крутить по радио»
Почему такое настроение? Гуф признается в смене образа жизни и внутреннем взрослении:
«Я бросил курить травку
И меня что-то *** [сильно] подразнесло
Я в *** от такого расклада, правда
Никогда в жизни не весил под сто».
…
«Эта пластинка о том, как из мальчика я превратился в дядю».
«Надоем»
Снова рефлексия. Гуф говорит, что устал, перестал быть впечатлительным и все равно от чего-то зависит. Этот альбом нужнее ему, чем слушателям. И вообще – надвигается старость:
«Рэпчик уже как раньше не радует
И это *** как неприятно
Зато, все как есть, тут только правда
Дон Гуфито — Подмосковье, пятый десяток».
«Глаза к небу»
Фит с другом по группе Centr Slimus. Гуф вспоминает о друзьях, которых больше нет. Например, об Армане – человеке, которого он упоминал в треках и раньше («Он всегда открывал для меня новые виды наркотиков»).
Гуф грустит, что с некоторыми друзьями он уже не увидится, но вместо кутежа и веселья появилась новая мотивация жить:
«Я вижу, как мама становится бабушкой
Я вижу, как сам превращаюсь в мужика
Но я хочу пожить еще немного, пожалуйста
У меня есть мечта: дождаться внука»
«Улыбнись»
Продолжение темы взросления и внутреннего успокоения. Гуф вспоминает советы бабушки и снова напоминает, что он теперь семейный человек, который многое переосмыслил.
«Мне сорок два и я давно не Алеша
У меня вторая жена – по моему, хорошая».
…
«Нам казалось, что мы – бессмертные
И то, что мы никогда не станем взрослыми».
«Репутация»
Гуф обозначает трек как «мини-лекцию о вреде наркотиков». Полкуплета он посвятил тому, что заменил наркотики алкоголем:
«Перед выходом на сцену я опрокинул стакан
Стакан водки холодной и дорогущей
И закусил это соленым огурцом
Я не знаю, насколько у вас там стаффчик прущий
Но я после концерта залью еще литра пол».
…
«Вы спросите меня: курю ли я? Я отвечу: «Нет».
«Дай мне руку»
Гуф снова влюбился, но теперь хочет серьезных и глубоких отношений. Об этом трек.
«Она чем-то отличается от всех других
Самое главное: не *** мне мозги
Не укладывает спать, не поднимает утром
Да и дома с ней стало гораздо уютнее».
…
«С этой девочкой я хочу что-то построить
Я хочу попробовать по-взрослому построить семью».
«Своим путем»
Фит с Rigos. Куплет Гуфа – угрожающие нотации фрешменам.
«Если ты не куришь, тогда и не надо читать про ганжу
Я вас послушаю и чисто поржу
Но если мы с тобой вместе покушаем – я тебя быстро сожру».
«Для нее 2»
Первый трек «Для нее» – с альбома «Дома» 2009 года. Это было признанием любви Москве. В 2022-м она теперь не так радует:
«Но как-то тесно стало, народу везде навалом
У всех недовольное ***[лицо], серое небо достало
Эти пробки — девять баллов».
…
«Город родной начал как-то давить
И теперь я понимаю своих родителей
Они однажды решили обстановку сменить
И остались жить там, где им было офигительно».
«Разговор»
Снова творческая рефлексия. Гуф говорит, что ему не важна реакция людей на альбом – «это разговор с микрофоном»:
«Я всю дорогу это делаю для самого себя
Притом делаю, не торопясь».
«Своими силами»
Гуф недоволен своим поколением – почему оно такое мягкое и так много времени тратит на внешность?
«Прошу, лучше забейте на этого картавого чела
Сходите лучше покрасьте себе бороды
Купите себе все новые цацки
Пересадите волосы, закачайте ботекса в лоб
Базару нет, ты можешь выглядеть по-царски
Но ты так и не поймешь, что такое хип-хоп».
«Неужели»
Финал альбома – повторение уже озвученных мыслей: теперь Гуф – взрослый мужчина, который проделал путь до олдскула и теперь несет ответственность за свой рэп. И все-таки ценит тех, кто еще его слушает.
«Я не тусуюсь по клубам, в клубах я чисто работаю
Очень благодарен моему народу
Огромный респект каждому городу, я всегда волнуюсь перед выходом на сцену
Но вы рады меня видеть, вас много и вы офигенны»
…
«Раньше никогда бы не подумал, что настанет день и я стану олдскулом
Как будто это было вчера, мы снимаем первый клип на районе где-то во дворах».