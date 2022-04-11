«Это о том, как из мальчика я превратился в дядю». Каким получился новый альбом Гуфа – монолог рэпера за 40

Рэпер Гуф выпустил пятый альбом «Опять» – первый сольный альбом за семь лет.

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Если коротко, то каким получился альбом?

Несмотря на то, что это классический гуфовский Гуф – от звука до рифмовки, – новый альбом все равно воспринимается как удивительный опыт. Потому что это монолог домашнего размеренного мужика. Он не догоняет молодость и не становится в пафосную позу, что возраст – это просто цифры. Нет, Гуф все принимает. Он живет за городом, он устал, он давно не ходит на вечеринки, он не употребляет наркотики и настойчиво не советует их молодежи, он поругивает новое поколение, он женился второй раз и думает о рождении дочери, он пьет лекарства, он покорно принимает, что растолстел. Обычное состояние миллионов мужчин в этом возрасте.

Прикол в том, что, увязнув в таком периоде жизни, рэперы обычно уже не рэперы – они бросают игру. Гуф же уникально показывает: в рэпе бывают и семейные дядьки с пузиками. Им тут тоже есть место, если они звучат так же уверенно и хорошо ложатся на качевые биты. Альбом собран как-то небрежно, он коряво выпускался (то сам Гуф не мог его залить на площадки, то пираты слили его раньше времени), в нем полно повторений и словарных заноз, а у Гуфа нет столько мыслей, чтобы сделать оригинальными весь десяток треков. Но этот альбом существует – и он, кажется, будет главным релизом русского рэпа за эту весну.

Дальше разберем нового Гуфа на примере всех 11 треков.