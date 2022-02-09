Гид по всем татуировкам Моргенштерна: какой смысл в каждой, зачем столько на лице, какие набил себе сам

Полиция Набережных Челнов составила протокол об административном деле против Моргенштерна. Его подозревают в пропаганде наркотиков. И дело не в текстах песен, а в татуировках. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин говорит, что протокол составлен из-за татуировки растения, которое «похоже на коноплю».

«Не найдя пропаганды в текстах Алишера, майор полиции проявил «креатив» и желание во что бы то ни стало наказать артиста. Он разглядел у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, по которой назначил ботаническую экспертизу, установившую, что якобы это татуировка марихуаны, а значит, он пропагандирует наркотики»

Об этом же Моргенштерн эмоциональнее рассказал в сторис:

«Целый совет ботаников собрались, чтобы изучить мою титьку. Получается, я пять лет через все границы мира возил наркотики? *** [Ничего себе] я контрабандист! Хорошо, что хватило ума пистолет на себе не набить, а то бы впаяли незаконный оборот оружия. Что за *** [чушь]?»