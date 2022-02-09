Гид по всем татуировкам Моргенштерна: какой смысл в каждой, зачем столько на лице, какие набил себе сам
Полиция Набережных Челнов составила протокол об административном деле против Моргенштерна. Его подозревают в пропаганде наркотиков. И дело не в текстах песен, а в татуировках. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин говорит, что протокол составлен из-за татуировки растения, которое «похоже на коноплю».
«Не найдя пропаганды в текстах Алишера, майор полиции проявил «креатив» и желание во что бы то ни стало наказать артиста. Он разглядел у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, по которой назначил ботаническую экспертизу, установившую, что якобы это татуировка марихуаны, а значит, он пропагандирует наркотики»
Об этом же Моргенштерн эмоциональнее рассказал в сторис:
«Целый совет ботаников собрались, чтобы изучить мою титьку. Получается, я пять лет через все границы мира возил наркотики? *** [Ничего себе] я контрабандист! Хорошо, что хватило ума пистолет на себе не набить, а то бы впаяли незаконный оборот оружия. Что за *** [чушь]?»
Все тату на лице
Три шестерки на лице. Самое заметно тату при первом взгляде на Моргенштерна. Но оно делалось быстрее остальных – 15 минут.
На «Вечернем Урганте» Иван Ургант заклеивал Моргенштерну одну шестеркой пятеркой с объяснением: «Мы же на «Первом канале».
Ко второму появлению на «Вечернем Урганте» Моргенштерн сделал три шестерки еще и на обратной стороне зубов. Но в этом выпуске Моргенштерн сидел уже без заклеенных шестерок.
Зачем он вообще набил на лице три шестерки? Однажды Моргенштерн захотел отрезать себя от офисной работы – чтобы его наверняка не взяли. И стал размышлять, что именно набить: «Я просто сидел и думал: «Если до утра ничего умнее трех шестерок не придумаю, их и набью».
Шар с шипами. Это и есть Morgenstern – средневековое оружие по-немецки. У Моргенштерна была цепь с шипастым шаром, но он ее подарил фанату.
Нота. Никакого большого смысла, просто нота. Но Моргенштерн вообще про свои татуировки рассказывал очень мало.
Остальные татуировки: усы на пальце и первый опыт из 14 лет
Усы на пальцах. Эта единственная татуировка, которую Моргенштерн набил сам: «Во время тура в каком-то городе по пьяни набил». Все остальные тату Моргенштерну делал один мастер.
Цветы, черепа и обвивающие их ленты. Эту татуировку на правом предплечье Моргенштерн никак не объяснял.
З.В. Это название первой группы Моргенштерна. Его он набил на левой руке, но получилось не очень четко – Моргенштерн пытался набить тату во время вечеринки.
Скейтборд и гитара. Это первая татуировка Моргенштерна – посвящение увлечению детства. И это первое его тату, которое он набил в 14 лет. Позже к скейтборду добавилась и гитара.
«Добро» и «Правда». Моргенштерн говорит, что эти два слова на его шее – самые главные в жизни: «Два слова, с которыми нужно шагать по жизни. Я очень честный человек и очень добрый».
Каждую букву он написал сам, а уже потом тату-мастер повторил на шее.
Тот самый большой рисунок на груди, который попал в новости
Самая заметная татуировка Моргенштерна, которая состоит из черепа, розы, колючей проволоки, ананаса, замка и, вероятно, листьев конопли. Какой здесь смысл, Моргенштерн не объясняет.