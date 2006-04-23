Spotify

Инфо
Стриминговый сервис
Дата основания
23 апреля 2006 г.
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Материалы
Материалы
Как западные артисты и лейблы уводят музыку из России: не загружают новые релизы, ломают выплаты для русских исполнителей
#музыка
Spotify из-за ухода из России потерял 1,5 млн платных подписчиков, но все равно увеличил аудиторию до 422 млн слушателей
#Spotify
Вся история Spotify в России: за два года от прихода на рынок и рекордов по пользователям до закрытия офиса
#Spotify
Как Spotify отменил премиум-подписку в России и в каких сервисах теперь слушать музыку
#Spotify
Spotify – новый титульный спонсор «Барселоны», его название появится на форме и даже в названии стадиона «Камп Ноу»
#Барселона
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