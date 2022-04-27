Spotify из-за ухода из России потерял 1,5 млн платных подписчиков, но все равно увеличил аудиторию до 422 млн слушателей

Этой весной мы много обсуждаем новости вокруг Spotify. В начале марта компания закрыла в России офис, который был открыт за месяц до этого – и в тот же день отменила подписку Premium на территории России. Спустя неделю Spotify приостановил платежи и спустя еще половину месяца остановил работу внутри России.