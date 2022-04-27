Spotify из-за ухода из России потерял 1,5 млн платных подписчиков, но все равно увеличил аудиторию до 422 млн слушателей
Этой весной мы много обсуждаем новости вокруг Spotify. В начале марта компания закрыла в России офис, который был открыт за месяц до этого – и в тот же день отменила подписку Premium на территории России. Спустя неделю Spotify приостановил платежи и спустя еще половину месяца остановил работу внутри России.
Первый большой отчет о работе и финансах Spotify в 2022 году появился 27 апреля. Он касается показателей в первом квартале 2022 года. В нем компания отдельно подчеркнула, как повлиял на это уход из России. Спойлер: практически никак.
Вот некоторые тезисы из отчета:
- Так выглядит графическое обозначение прихода новых уникальных пользователей. Больше всего дают европейские страны;
- Платных подписчиков стало больше на 15%. Теперь их всего 182 млн;
- Валовая прибыль увеличилась на 25,2%;
- Общее число слушателей тоже увеличилось – теперь их стало 422 млн. Если говорить о приросте за год, то слушателей стало на 20 млн больше;
- Выручка выросла на 24%;
- Компания отчиталась об обновлениях. Например, подкастов стало на 400 тысяч больше;
- Из-за ухода из России Spotify потерял 1,5 млн платных подписчиков;
- Так выглядит график с обладателями Premium-подписки по регионам:
- Немного о спорте. Spotify рассказал о сотрудничестве с «Барселоной»: «15 марта мы объявили о долгосрочном партнерстве с футбольным клубом «Барселона». Начиная с сезона-2022/23, бренд Spotify появится на лицевой стороне маек мужских и женских команд и тренировочной формы.
Spotify также станет титульным партнером стадиона: историческое название «Камп Ноу» будет изменено до «Spotify Камп Ноу». Это партнерство позволит Spotify усилить голоса артистов, связать музыкантов с новыми и существующими поклонниками, а также поможет расширить нашу глобальную базу пользователей на ключевых растущих рынках и в сегментах аудитории».
О сотрудничестве «Барселоны» и Spotify мы подробно рассказали в этом тексте:
Spotify – новый титульный спонсор «Барселоны», его название появится на форме и даже в названии стадиона «Камп Ноу»