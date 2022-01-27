Как из-за чужих фейков о вакцинах потерять шесть миллионов прослушиваний – музыкант Нил Янг удалит свою музыку из Spotify из-за чужого подкаста
Spotify начал удаление всей дискографии Нила Янга с платформы. Это произошло по требованию самого музыканта – он обвинил стриминг в распространении фейков о вакцинации от коронавируса.
Причиной конфликта стал выпуск The Joe Rogan Experience – самого популярного подкаста на Spotify
Комик Джо Роган в декабре 2021 года выпустил подкаст с вирусологом Робертом Малоуном, выступающим против вакцинации. Выпуск стал резонансным на Западе – в СМИ его критиковали за конспирологию и «псевдонаучность».
Вскоре после релиза 270 врачей и ученых написали открытое письмо и попросили Spotify ввести политику «борьбы с дезинформацией».
«События массовой дезинформации такого масштаба имеют чрезвычайно опасные последствия. Как ученые, мы сталкиваемся с негативной реакцией и сопротивлением, поскольку общественность перестает доверять нашим исследованиям и опыту», – говорится в письме.
«Я хочу удалить всю свою музыку с платформы. У них может быть либо Роган, либо Янг. Но не оба»
25 января Янг опубликовал открытое письмо, где поддержал критику Spotify и поставил ультиматум платформе: «либо Роган, либо Янг». Спустя два дня стриминг объявил СМИ, что начала процесс удаления дискографии.
Янг назвал Spotify «домом угрожающей ковид-дезинформации». По его словам, пользователи платформы составляли 60% его слушателей, на Spotify были все записи, когда-либо им выпущенные – тем не менее он отказался от сотрудничества со стримингом. На момент написания заметки музыка все еще доступна на платформе.
- Янг – один из наиболее крупных фолк-исполнителей. Он начал карьеру в 1960-х, но коммерческий успех пришел к нему в 1970-х. Среди наиболее известных его песен – Heart of Gold, Harvest Moon, Old Man.
- На Spotify у него было 2,6 миллиона подписчиков и более 6 миллионов слушателей за последний месяц.
Это не первый случай, когда Янг вступает в публичный конфликт из-за своих убеждений. В 2020 году он подал в суд на Дональда Трампа из-за использования им его музыки на митингах.
Янг заявил тогда, что его песни используют как «музыкальную тему» для «вызывающей разногласия антиамериканской кампании невежества и ненависти».