Как из-за чужих фейков о вакцинах потерять шесть миллионов прослушиваний – музыкант Нил Янг удалит свою музыку из Spotify из-за чужого подкаста

Spotify начал удаление всей дискографии Нила Янга с платформы. Это произошло по требованию самого музыканта – он обвинил стриминг в распространении фейков о вакцинации от коронавируса.

Причиной конфликта стал выпуск The Joe Rogan Experience – самого популярного подкаста на Spotify

Комик Джо Роган в декабре 2021 года выпустил подкаст с вирусологом Робертом Малоуном, выступающим против вакцинации. Выпуск стал резонансным на Западе – в СМИ его критиковали за конспирологию и «псевдонаучность».

Вскоре после релиза 270 врачей и ученых написали открытое письмо и попросили Spotify ввести политику «борьбы с дезинформацией».

«События массовой дезинформации такого масштаба имеют чрезвычайно опасные последствия. Как ученые, мы сталкиваемся с негативной реакцией и сопротивлением, поскольку общественность перестает доверять нашим исследованиям и опыту», – говорится в письме.