Группа ДДТ собрала 25 миллионов рублей на донатах для новой музыки и аппаратуры. Это рекорд для России
В начале 2020 года группа ДДТ запланировала большой юбилейный тур в честь 40-летия. Из-за коронавируса никакого тура не получилось – только один концерт в 2020-м и четыре в 2021-м. Группа засела в студии и написала 27 песен, 12 из которых – для нового альбома «Творчество в пустоте».
5 октября 2021 года ДДТ объявила сбор средств. «Всегда считал, что надо помогать самым слабым, неимущим, больным людям, и не обращался за поддержкой. Но в данный момент ситуация очень тяжелая», – цитата солиста Юрия Шевчука.
Участники предзаказа получали альбом на неделю раньше, а с ним – фильм о создании. Другими лотами были автограф Шевчука, альбом на двойном виниле и различные раритетные постеры и книги.
- За первые 24 часа фанаты задонатили группе 5,8 миллиона рублей.
- За двое суток – 9,7 миллиона.
- За три дня – более 11 миллионов.
- Краудфандинг-кампания продлилась три месяца. ДДТ получила 25 миллионов рублей (25 289 099). Фанаты поддержали группу 10 тысяч раз.
Это был рекорд за все время существования краудфандинговой платформы Planeta.ru. Прошлый рекорд установил Константин Кинчев (23,1 млн).
«Мы озадачены, конечно же, той суммой, которую удалось собрать, и честно говоря, не ожидали такого тепла с вашей стороны. Это очень здорово, и это окрыляет. Благодаря вам мы все переживем это время без живых концертов», – слова Шевчука. Он пообещал, что на подходе новые клипы и новый альбом.
На самой платформе Шевчук пообещал: «Все эти деньги пойдут на дальнейшую реализацию наших творческих планов и целей — новую музыку, аранжировки, записи, на прекрасные партии бас-гитар, клавиш, ударных, тромбона… на новые микрофоны и провода, другие важные для нашего дела вещи. И вообще на добрые дела!»
Группа существует с 1980 года. «Творчество в пустоте» – 21-й в дискографии альбом ДДТ.