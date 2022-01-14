Группа ДДТ собрала 25 миллионов рублей на донатах для новой музыки и аппаратуры. Это рекорд для России

Это был рекорд за все время существования краудфандинговой платформы Planeta.ru. Прошлый рекорд установил Константин Кинчев (23,1 млн).

«Мы озадачены, конечно же, той суммой, которую удалось собрать, и честно говоря, не ожидали такого тепла с вашей стороны. Это очень здорово, и это окрыляет. Благодаря вам мы все переживем это время без живых концертов», – слова Шевчука. Он пообещал, что на подходе новые клипы и новый альбом.

На самой платформе Шевчук пообещал: «Все эти деньги пойдут на дальнейшую реализацию наших творческих планов и целей — новую музыку, аранжировки, записи, на прекрасные партии бас-гитар, клавиш, ударных, тромбона… на новые микрофоны и провода, другие важные для нашего дела вещи. И вообще на добрые дела!»

Группа существует с 1980 года. «Творчество в пустоте» – 21-й в дискографии альбом ДДТ.