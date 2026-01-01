Юрий Шевчук

Дата рождения
16 мая 1957 г.
Инфо
Основатель, лидер и единственный бессменный участник группы «ДДТ»
Лента
Материалы
Материалы
Как ДДТ стала самой осенней группой России: Шевчук написал больше 10 песен про осень и считает это время года самым близким «русскому менталитету»
#ДДТ
Группа ДДТ собрала 25 миллионов рублей на донатах для новой музыки и аппаратуры. Это рекорд для России
#Юрий Шевчук
Все материалы