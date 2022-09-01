Как ДДТ стала самой осенней группой России: Шевчук написал больше 10 песен про осень и считает это время года самым близким «русскому менталитету»

У группы ДДТ сразу несколько осенних песен – среди них и хитовые, и не слишком известные. В их числе:

«Что такое осень».

«В последнюю осень».

«Осенняя».

«Осень, мертвые дожди».

«Песня невеселая».

Еще несколько песен, где тема осени есть в текстах:

«Галя, ходи».

«Ни шагу назад».

«Ночь».

«За высокой горой».

«Контрреволюция».

«За тобой пришли».

«Туман».

Сюда же можно включить исполнявшееся на концертах стихотворение «Осень, небо, хлебы в снеге». И хотя солист ДДТ Юрий Шевчук родился в мае, тема осени в его песнях очень популярна.

Песни ДДТ про осень – что в них особенного: есть совсем старые и грустные, а есть суперхиты

🎼 «Осень, мертвые дожди», по словам Шевчука, была первой написанной им про осень. Это произошло еще в 1980 году. Для выпуска шансонного альбома «Прекрасная любовь» в 2007-м она была немного изменена. «Если эта песня трогает кого-то, меня это радует. Это значит, что я не ошибся», – говорил Шевчук.

🎼 «Песня невеселая» – тоже из 1980-х. Шевчук пояснил: «Долгое время жил в деревне, у меня окна выходили на помойку, осень… Она в такой… традиции».

🎼 Песня «Что такое осень» была написана, когда Шевчук гулял в Санкт-Петербурге о Никольскому кладбищу Александро-Невской лавры: «Мелкий дождь моросил, ощущение было такой тоски, печали и колоссальной тревоги… Просто не передать. И эта песня, как пришел домой, у меня выдохнулась…»

Для съемок ставшего знаменитым клипа Шевчук позвал Вячеслава Бутусова и Константина Кинчева в пушкинский парк. Кинчев рассказывал: «Привезли фонограмму, а включить ее некуда. Благо там какие-то пацаны-алисаманы нарисовались. Я говорю: «Есть магнитофон дома?» Принесли магнитофон, вставили кассету. Я говорю: «Ну, чего давай тогда прямо так снимем, ты с магнитофоном, а мы вокруг». Так походили минут 40, и я поехал на репетицию, Бутусов – продолжать день рождения, а Юлианович выпустил вот такой шикарный клип».