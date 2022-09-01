Как ДДТ стала самой осенней группой России: Шевчук написал больше 10 песен про осень и считает это время года самым близким «русскому менталитету»
У группы ДДТ сразу несколько осенних песен – среди них и хитовые, и не слишком известные. В их числе:
- «Что такое осень».
- «В последнюю осень».
- «Осенняя».
- «Осень, мертвые дожди».
- «Песня невеселая».
Еще несколько песен, где тема осени есть в текстах:
- «Галя, ходи».
- «Ни шагу назад».
- «Ночь».
- «За высокой горой».
- «Контрреволюция».
- «За тобой пришли».
- «Туман».
Сюда же можно включить исполнявшееся на концертах стихотворение «Осень, небо, хлебы в снеге». И хотя солист ДДТ Юрий Шевчук родился в мае, тема осени в его песнях очень популярна.
Песни ДДТ про осень – что в них особенного: есть совсем старые и грустные, а есть суперхиты
🎼 «Осень, мертвые дожди», по словам Шевчука, была первой написанной им про осень. Это произошло еще в 1980 году. Для выпуска шансонного альбома «Прекрасная любовь» в 2007-м она была немного изменена. «Если эта песня трогает кого-то, меня это радует. Это значит, что я не ошибся», – говорил Шевчук.
🎼 «Песня невеселая» – тоже из 1980-х. Шевчук пояснил: «Долгое время жил в деревне, у меня окна выходили на помойку, осень… Она в такой… традиции».
🎼 Песня «Что такое осень» была написана, когда Шевчук гулял в Санкт-Петербурге о Никольскому кладбищу Александро-Невской лавры: «Мелкий дождь моросил, ощущение было такой тоски, печали и колоссальной тревоги… Просто не передать. И эта песня, как пришел домой, у меня выдохнулась…»
Для съемок ставшего знаменитым клипа Шевчук позвал Вячеслава Бутусова и Константина Кинчева в пушкинский парк. Кинчев рассказывал: «Привезли фонограмму, а включить ее некуда. Благо там какие-то пацаны-алисаманы нарисовались. Я говорю: «Есть магнитофон дома?» Принесли магнитофон, вставили кассету. Я говорю: «Ну, чего давай тогда прямо так снимем, ты с магнитофоном, а мы вокруг». Так походили минут 40, и я поехал на репетицию, Бутусов – продолжать день рождения, а Юлианович выпустил вот такой шикарный клип».
🎼 Текст песни «В последнюю осень» тоже сочинил Шевчук, но о нем он не рассказывал. Песня стала очень популярной. Она вошла в восьмой студийный альбом «Актриса Весна», который был посвящен умершей от рака жене Шевчука.
В тексте есть обращение к Пушкину и его знаменитому стихотворению «Осень». Песня была исполнена на концерте памяти Виктора Цоя. Есть версия, что во время выступления стихи он посвятил ему.
🎼 «Осенняя» стала пятой песней про осень. В клипе – кадры из сериала «Ледниковый период» с участием Александра Абдулова. Смысл у клипа иной. «Москвич и петербуржец на этом мосту. Подполковник просит у поэта прикурить, они расходятся. Выстраивается символический мост между двумя абсолютно разными по духу городами», – говорил о нем режиссер Василий Бледнов.
Почему Шевчук часто пишет об осени: ему нравится время года
Рассказывал он сам: «Я вообще, как и Пушкин, кстати, и некоторые другие наши поэты, люблю это время года. Мне кажется, оно наиболее подходит менталитету русского народа, нашему русскому характеру – такое душевное, печальное, немножко трагическое, задумчивое, без всякой суеты, спокойное, когда можно бродить по осеннему лесу и размышлять о вечном. Именно осенью как-то особенно легко, просто, спокойно и весело думается о смерти…»
Шевчук даже раздавал автографы на кленовых листьях. Так было в Петербурге во время интервью.
Портрет Шевчук даже выкладывали в осенних листьях: красивая композиция на здании
Так было в Перми в 2016-м: лицо Шевчука – в кленовых листьях на стене здания, которое расположено рядом с Пушкинским сквером и памятником поэту. Изобразил его пермский энтузиаст стрит-арта Александр Жунев: «Бронзовый Пушкин стоит здесь давно, он классик, а Шевчук – наш современник, его портрет выложен осенними листьями. Из опавших листьев мне нужно было нарисовать что-то, связанное с осенью. С осенью у меня ассоциируется Шевчук».
И Шевчук отреагировал в интервью 29.ru: «Видел, оценил. Разных художников знаю, авангардисты рисовали (меня) на банках и бочках, а такого, из листьев, еще не встречал. Это очень по-русски!»
Через три года дом был снесен.
О любви Шевчука к осени даже есть песня у Noize MC
Группа Face2Face во главе с Noize MC выпустила трек «Выключай!», где есть такие строчки:
- «Дедушка Шевчук, спойте нам песню про осень!!!»
- «А вам какую, ребята? У меня их штук восемь…»
Noize MC относится к Шевчуку с большим уважением: «Это вообще глыба-человек. Он молодец. Как угодно можно относиться к его музыке, но он крутой мужик».
Но не все песни об осени он любит: главную не исполнял долго
Главный хит «Что такое осень» поначалу отказывался исполнять клавишник ДДТ Андрей Муратов, да и другим участникам группы песня не очень понравилась. Потом возросла популярность, и поначалу ДДТ завершали ей концерты. А потом перестали. Шевчук боялся того, что ДДТ станет группой одного хита. Он приводил в пример группу Eagles с песней Hotel California. «Мы целый год вообще не играли, зубами скрипели, но не играли. Зал орет, а мы как танки. И победили. Я этим искренне горжусь».
Об еще одной причине Шевчук рассказывал Юрию Дудю (признан Минюстом иноагентом): «Прекратил петь после первой Чеченской войны. Там [в Грозном] умирал молодой парень. Ко мне подбежал его друг: «Вася умирает. Он всю жизнь мечтал, чтобы вы песню «Осень» спели. Я подошел, спел. После этого она как-то не пелась у меня очень долгое время».
Но все-таки до сих пор приходится реагировать. В середине 2019-го на «Нашествии» Шевчук не выдержал, когда публика стала просить именно эту песню: «Осень» будет осенью. Хрен вам, а не «Осень»! Да здравствует лето!».