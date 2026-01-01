Нил Янг

Дата рождения
12 ноября 1945 г.
Инфо
Канадский певец и автор песен, гитарист, режиссер
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Материалы
Как из-за чужих фейков о вакцинах потерять шесть миллионов прослушиваний – музыкант Нил Янг удалит свою музыку из Spotify из-за чужого подкаста
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