Музыка, кино и тексты, которые делали наш 2021 год

В этом материале авторы «Гола» делятся тем, что понравилось самим. Альбомы, музыканты, сериалы, фильмы, книги или публицистика, которую мы слушали, смотрели, читали в 2021-м. Часть вещей из списка вышла в этом году, часть − когда угодно еще.

Это не выборы лучшего или любимого − просто рекомендации того, что нам зашло и чем в кайф поделиться с вами.

Заскакивайте в комментарии и накидывайте свое хорошее в 2021-м.

Валера Полевиков

Земфира – «Бордерлайн». Земфира уже не резонирует, как раньше. Но звучит так же свежо и сочиняет так же хлестко. Последний альбом мало чем уступает предыдущим, его волне можно считать одним из лучших. Меня он до мурашек и иногда слез держал за руку весь этот год.

Вокруг Земфиры. Как она создает песни, о чем думает, почему такая закрытая и как менялись ее альбомы

Скриптонит – «Свистки и бумажки». Плохие тексты. Много стыдных формулировок, высокомерия, языковой пошлости и просто дебилизма. Но, ***, великолепное звучание. Он снова поднял планку. Оксимирон в новом альбоме сказал, что он трезвый батя, который возвращается домой с буханкой. Но кому нужен отец, пропадавший много лет и пришедший домой просто с хлебом? Скриптонит не бросал детей, приходит домой накуренный – но с полными пакетами ништяков.

Lana Del Rey – Blue Banisters. Лана повзрослела, стала глубже и спокойнее. Но все такая же прекрасная. Нежная. Очень-очень красивая. Вызывающая красотой восторг и оцепенение. Как невероятная природа – ты не можешь говорить, у тебя в ком в горле от красоты, замираешь и не дышишь. А еще она как всегда поддерживает. Укутывает. С ней тепло, спокойно и комфортно. Хоть и местами грустно.