Музыка, кино и тексты, которые делали наш 2021 год

«Атака Титанов». Причина №9991232391, почему я обожаю жену – умение находить что-то клевое в кино. Я вообще не сильно по манга и аниме, но она подсадила меня на «Атаку Титанов». И как же незаметно прошел этот сериал. Каждая деталь несет в себе какую-то информацию. Каждый сюжетный поворот наполнен смыслом. Примерно к концу первого сезона я в миллионный раз спросил у нее: «Как можно было сделать так сложно, круто и интересно?» А она довольно улыбалась и пила чай из кружки с принтом «Маша всегда права».

Роман Абрамов

Jorja Smith – Be Right Back. Дорогая Джорджа, в этом году я отписался от тебя в инсте, но твоя новая работа среди самых прослушиваемых так же, как прошлые. Если что, цифры знаешь мои – набирай. Успехов.

Little Simz – Sometimes I Might Be Introvert. Повзрослела, посмелела, приосанилась, насмотрелась по сторонам. Стало меньше дерзкого грайма, но больше интересных музыкальных ходов. Малышка Little Simz уже не малышка, а большая звезда. Удивительно, ведь я помню ее воооот такой – еще до Grey Area. Рад.