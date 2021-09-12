Все помнят программу Трусовой только из-за прыжков. Зря – она назвала собаку в ее честь и катает под сложную музыку

Александра Трусова участвовала в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. В произвольной программе она выполнила пять четверных прыжков. Сейчас это обсуждает каждый болельщик. Мы рассказывали в отдельном материале, почему Трусова пока еще не вошла в историю. Теперь открываем другой важный аспект: там интересны не только прыжки.

Трусова показала на прокатах две новые программы, с которыми войдет в олимпийский сезон. Первая – «Фрида». Именно под музыку из этого фильма Трусова выступает в короткой программе. Там Трусова выходила на лед в красном платье. Она очень похожа на художницу Фриду Кало – главную героиню фильма 2002 года.

Трусова рассказывала: «Я посмотрела фильм о Фриде и увидела между нами сходство. Когда Этери Георгиевна и Даниил Маркович Глейхенгауз предложили мне эту тему, я удивилась, потому что это необычно. Теперь я стараюсь передать характер Фриды». Похожий образ выбирала Анна Погорилая в 2018 году, но она использовала его в произвольной программе.

Вторая программа Трусовой выглядит интереснее и важнее.