Все помнят программу Трусовой только из-за прыжков. Зря – она назвала собаку в ее честь и катает под сложную музыку
Александра Трусова участвовала в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. В произвольной программе она выполнила пять четверных прыжков. Сейчас это обсуждает каждый болельщик. Мы рассказывали в отдельном материале, почему Трусова пока еще не вошла в историю. Теперь открываем другой важный аспект: там интересны не только прыжки.
Трусова показала на прокатах две новые программы, с которыми войдет в олимпийский сезон. Первая – «Фрида». Именно под музыку из этого фильма Трусова выступает в короткой программе. Там Трусова выходила на лед в красном платье. Она очень похожа на художницу Фриду Кало – главную героиню фильма 2002 года.
Трусова рассказывала: «Я посмотрела фильм о Фриде и увидела между нами сходство. Когда Этери Георгиевна и Даниил Маркович Глейхенгауз предложили мне эту тему, я удивилась, потому что это необычно. Теперь я стараюсь передать характер Фриды». Похожий образ выбирала Анна Погорилая в 2018 году, но она использовала его в произвольной программе.
Вторая программа Трусовой выглядит интереснее и важнее.
Для собственной произвольной программы Трусова выбрала образ «Круэллы». Там использован саундтрек из фильма, но есть вставки и другой музыки. Фильм «Круэлла» вышел в 2021 году, главную роль там исполняет Эмма Стоун. Сборы в мире составили более 222 миллионов долларов при фиксированном бюджете в 200 миллионов.
«Круэлла» – это комедия о девушке, которая добивается известности в мире моды. Он стал приквелом фильмов «101 далматинец» и «102 далматинца», поэтому там очень много собак. Летом у Трусовой тоже появилась новая собака (у нее их много – мы писали тут). И Трусова назвала ее Круэллой. Говорит, что так решили вместе с мамой, когда программа уже была готова.
Дома она называет собаку Эллой:
На этой фотографии видно, что Трусова перекрасилась в рыжий цвет. Она рассказывала подробности сразу после короткой программы – и это тоже связано с собаками. Трусова с детства мечтала быть рыжей. В эфире официального сайта Первого канала она шутила: «У меня брат с рождения рыжий, собаки все рыжие. Вот я под них и покрасилась».
В исполнении Трусовой программа под музыку из «Круэллы» запомнилась только большим количеством четверных прыжков. Но если смотреть глубже, все гораздо интереснее. Самой Трусовой так нравилась музыка, что сначала она даже не могла нормально прыгать. Потому что слишком эмоционально каталась во время тренировочных прокатов.
Хореограф Даниил Глейхенгауз давал много фактов по этой программе. Сначала именно он показал Трусовой трейлер фильма из-за главной героини. У Трусовой была похожая прическа на показательных выступлениях. Уже потом она нашла «Круэллу» в интернете и посмотрела. Дальше все вместе решили делать программу под эту музыку, хотя для фигурного катания она сложная.
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