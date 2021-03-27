Александра Трусова
ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
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#Александра Трусова #ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание

Трусова грустила, что не взяла любимых собак на ЧМ. Родители поддержали – показали их перед произвольной

26 минут назад

AFLO/Global Look Press

Александра Трусова – бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию. В произвольной программе она поднялась с 12-го места и даже попробовала исполнение пяти четверных прыжков. Сразу после завершения турнира Трусова рассказала о дистанционной поддержке перед произвольной. Именно она помогла с настроем после первого провала.

Цитата по RT: «После неудачной короткой программы все звонили и поддерживали. Ни мамы, ни собаки здесь не было. Было сложнее, но за полтора дня звонили родители, показывали собак, кошку, всех. Помогли настроиться». Сама Трусова еще перед ЧМ говорила, что отсутствие родителей и собак – ее основная проблема. Так получилось из-за правил по коронавирусу.

Родители дарили Трусовой собак за успешное изучение акселей. Так у Трусовой появились чихуахуа Тина и пудель Лана. Покупку собаки Трусова даже называла самым счастливым моментом в жизни. За месяц до чемпионата мира родители подарили ей еще одну собаку. Уже просто так – без прыжковой мотивации.

Трусова показывала ее в инстаграме:

Раньше она брала собаку на тренировку и выпускала на лед:

В 2019-м вообще была с ней на финале Гран-при:

AFLO/Global Look Press

AFLO/Global Look Press

И приходила на пресс-конференцию с собакой после другого старта:

Собаки есть у многих фигуристок, но Трусова без них вообще не может. Olympic Channel даже делал материал, где она рассказывала об этом: «Я провожу с Ланой и Тиной много времени. В этом и был компромисс, чтобы заводить маленьких собак. Они часто вместе со мной, часто беру их на тренировки. На новый каток Евгения Викторовича можно с собаками».

Одна из фанаток Трусовой уже составила подборку ее фотографий с собаками:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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