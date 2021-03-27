Трусова грустила, что не взяла любимых собак на ЧМ. Родители поддержали – показали их перед произвольной
Александра Трусова – бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию. В произвольной программе она поднялась с 12-го места и даже попробовала исполнение пяти четверных прыжков. Сразу после завершения турнира Трусова рассказала о дистанционной поддержке перед произвольной. Именно она помогла с настроем после первого провала.
Цитата по RT: «После неудачной короткой программы все звонили и поддерживали. Ни мамы, ни собаки здесь не было. Было сложнее, но за полтора дня звонили родители, показывали собак, кошку, всех. Помогли настроиться». Сама Трусова еще перед ЧМ говорила, что отсутствие родителей и собак – ее основная проблема. Так получилось из-за правил по коронавирусу.
Родители дарили Трусовой собак за успешное изучение акселей. Так у Трусовой появились чихуахуа Тина и пудель Лана. Покупку собаки Трусова даже называла самым счастливым моментом в жизни. За месяц до чемпионата мира родители подарили ей еще одну собаку. Уже просто так – без прыжковой мотивации.
Трусова показывала ее в инстаграме:
Раньше она брала собаку на тренировку и выпускала на лед:
В 2019-м вообще была с ней на финале Гран-при:
И приходила на пресс-конференцию с собакой после другого старта:
Собаки есть у многих фигуристок, но Трусова без них вообще не может. Olympic Channel даже делал материал, где она рассказывала об этом: «Я провожу с Ланой и Тиной много времени. В этом и был компромисс, чтобы заводить маленьких собак. Они часто вместе со мной, часто беру их на тренировки. На новый каток Евгения Викторовича можно с собаками».
Одна из фанаток Трусовой уже составила подборку ее фотографий с собаками: