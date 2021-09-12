Итоги контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию: костюм в цветах флага, пять четверных Трусовой, злость Тутберидзе
В Челябинске завершились контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Они проходили с 11 по 12 сентября на арене «Трактор». На контрольных прокатах не выставляются оценки, но фигуристы получают советы по улучшению программ. И впервые показывают новые программы на сезон. С ними некоторые спортсмены позже выступят на Олимпиаде-2022.
Мы выделили такие мини-итоги двух дней контрольных прокатов в Челябинске:
⛸️ Александра Трусова чисто исполнила пять четверных за одну произвольную программу. На женских соревнованиях такого никогда не было, а на контрольных прокатах баллы не выставлялись. Но Трусова пришла к мечте: никто в женском катании никогда не показывал столько четверных за одну программу. Она шла к этому всю карьеру.
⛸️ В программе Алены Косторной был чистый тройной аксель, но другие помарки не впечатлили Этери Тутберидзе. «Забыла», – с такими словами Косторная подъехала к бортику, где ее уже ждала Тутберидзе. Ответ: «Зачем ты по-детски смотришь на нас?» Тутберидзе сравнила себя с бегущей строкой. Потом сказала, что Косторная могла бы запланировать и второй аксель.
⛸️ Макар Игнатов остается главным фаворитом на поездку на турнир Nebelhorn Trophy. Именно там Россия должна подтвердить третью квоту на Олимпиаду в мужском одиночном катании. Дмитрий Алиев рассказал, что точно туда не поедет. Игнатов идеально откатал короткую программу, но в произвольной падал и срывал прыжки. Хотя с четырьмя падениями Гуменника он не сравнится.
⛸️ Не все фигуристы находятся в оптимальной форме. Когда Карина Акопова и Никита Рахманин завершили программу, то сразу сказали: «На тренировках катать легче». Никита Кацалапов имеет проблемы со спиной – сейчас они снова обострились. Танцевальный дуэт Шанаева/Нарижный снялся с произвольного танца из-за проблем со здоровьем у партнерши.
⛸️ Анастасия Мишина и Александр Галлямов изменили короткую программу. Подготовили для нее театральные костюмы, но получилось символично. России по-прежнему нельзя выступать на крупных соревнованиях с флагом и гимном. Зато костюм Мишиной практически повторяет цвета флага России. Хотя сама она рассказывала, что именно такой задумки не было.
⛸️ Мы рассказывали, что пару Тарасова/Морозов с нового сезона тренируют пять человек. И возглавляет эту группу Этери Тутберидзе. Владимир Морозов подтвердил информацию про Тутберидзе, но рассказал о других тренерах. Траньков, Тихонов и Слюсаренко отвечают за парные элементы, Дудаков – за прыжки, Глейхенгауз – за хореографию. В итоге он назвал шесть человек.
⛸️ Анна Щербакова все еще восстанавливается после перелома пальца ноги. Это произошло летом – в домашних условиях. Сама Щербакова называет это глупым стечением обстоятельств, но на графике подготовки это сказалось. Поэтому она приехала на контрольные прокаты без накатанных четверных прыжков. По техническому контенту Щербакова уступала всем главным конкуренткам.
⛸️ В сборную России входит Елизавета Нугуманова. Она тоже выступала на контрольных прокатах. И интересна тем, что плотно ведет тикток с 2018 года. Нугуманова рассказывала Sport24: «У меня есть команда тиктока. Там очень хорошая девочка Кристина Шмидт, которая была в «Танцах на ТНТ», она знаменитая. Предложила ей создать команду, она согласилась».
Инстаграм у Нугумановой тоже развивается – там около 50 тысяч подписчиков:
⛸️ Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали две новые программы. Потом рассказали, что выступят на этапе Кубка России в Сызрани. Это их ближайший старт. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро пока не представили и половины из запланированного. Готов только ритм-танец (исполнили два раза) и рубашка с отдыха в Египте.
⛸️ Михаил Коляда отказывался отвечать почти на все конкретные вопросы журналистов. Игнорировал даже Маргариту Мамун, которая была ведущей в студии вместе с Максимом Траньковым. Зато много улыбался и представил две новые программы. Короткую вкатал за неделю. По катанию претензий минимум, хотя падение в произвольной программе все-таки было.
Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон