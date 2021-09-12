Итоги контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию: костюм в цветах флага, пять четверных Трусовой, злость Тутберидзе

В Челябинске завершились контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Они проходили с 11 по 12 сентября на арене «Трактор». На контрольных прокатах не выставляются оценки, но фигуристы получают советы по улучшению программ. И впервые показывают новые программы на сезон. С ними некоторые спортсмены позже выступят на Олимпиаде-2022.

Мы выделили такие мини-итоги двух дней контрольных прокатов в Челябинске:

⛸️ Александра Трусова чисто исполнила пять четверных за одну произвольную программу. На женских соревнованиях такого никогда не было, а на контрольных прокатах баллы не выставлялись. Но Трусова пришла к мечте: никто в женском катании никогда не показывал столько четверных за одну программу. Она шла к этому всю карьеру.

⛸️ В программе Алены Косторной был чистый тройной аксель, но другие помарки не впечатлили Этери Тутберидзе. «Забыла», – с такими словами Косторная подъехала к бортику, где ее уже ждала Тутберидзе. Ответ: «Зачем ты по-детски смотришь на нас?» Тутберидзе сравнила себя с бегущей строкой. Потом сказала, что Косторная могла бы запланировать и второй аксель.