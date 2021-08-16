Тутберидзе впервые тренировала пару – и сразу выиграла турнир. Вместе с ней у пары теперь четыре тренера

В Бостоне прошел турнир Cranberry Cup по фигурному катанию. Среди спортивных пар первое место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они поставили личный рекорд и почти на 22 балла опередили ближайших конкурентов из США. Тарасова и Морозов лидировали и после короткой программы, и по итогам произвольной.

Они выиграли впервые под руководством Этери Тутберидзе.

Изначально Тутберидзе не работала с парами. Она известна как тренер в женском одиночном катании. Но в апреле 2021-го появилась новость, что Тарасова и Морозов менее чем за год до Олимпиады-2022 будут тренироваться под руководством Тутберидзе.

За последние годы Тарасова и Морозов часто меняли тренеров – работали с Ниной Мозер, Мариной Зуевой и Максимом Траньковым. Получилось так, что часто менявшие тренеров спортсмены обратились к специалисту, который вообще такой дисциплиной не занимался.