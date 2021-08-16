Тутберидзе впервые тренировала пару – и сразу выиграла турнир. Вместе с ней у пары теперь четыре тренера
В Бостоне прошел турнир Cranberry Cup по фигурному катанию. Среди спортивных пар первое место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они поставили личный рекорд и почти на 22 балла опередили ближайших конкурентов из США. Тарасова и Морозов лидировали и после короткой программы, и по итогам произвольной.
Они выиграли впервые под руководством Этери Тутберидзе.
Изначально Тутберидзе не работала с парами. Она известна как тренер в женском одиночном катании. Но в апреле 2021-го появилась новость, что Тарасова и Морозов менее чем за год до Олимпиады-2022 будут тренироваться под руководством Тутберидзе.
За последние годы Тарасова и Морозов часто меняли тренеров – работали с Ниной Мозер, Мариной Зуевой и Максимом Траньковым. Получилось так, что часто менявшие тренеров спортсмены обратились к специалисту, который вообще такой дисциплиной не занимался.
Ответы на главные вопросы – вкратце:
Как произошел этот переход? Паре нужны были места для тренировок. «Не знаю, как это произошло, но тогда появилась мысль подойти к Тутберидзе», – говорил Морозов. «Ребятам был нужен штаб, а сейчас в команде Тутберидзе собраны лучшие тренеры», – пояснил Траньков.
Что Тутберидзе говорила о парном катании? «Вижу, что парники, к сожалению, почему-то плохо прыгают. Конечно, они очень много времени тратят на парные элементы, но если их правильно поддерживать, то они будут лучше прыгать».
Что говорит Траньков о Тутберидзе? «Этери Георгиевна сразу дала понять, что ответственность нужно нести всем вместе. Победы и поражения принимаем вместе».
Траньков продолжает работать с парой? «Тренирую и буду тренировать Тарасову и Морозова», – так он говорил сам.
Зачем нужен Траньков, если есть Тутберидзе? Как уже говорилось, у команды Тутберидзе нет опыта в подготовке пар, а уровень Транькова ее устраивает. Паре нужен именно тренер-парник, поэтому отказываться от сотрудничества с ним было бы бессмысленно.
В чем тогда может помочь Тутберидзе? Системность в работе, дисциплина, устранение слабых сторон – закрытость Морозова или излишней нервозности Тарасовой.
Почему Транькова не было на соревнованиях? Дело в отсутствии визы в США, и получить ее сейчас крайне тяжело. У Тутберидзе она есть.
Как они выступили недавно? На чемпионате мира в Стокгольме весной была неудача – четвертое место.
Как они выступили сейчас?
- Александр Жулин был хореографом пары. Короткая программа – под мелодию Клода Дебюсси «Лунный свет», произвольная – под «Маяк» Патрика Уотсона.
- Темп более спокойный, что не очень привычно для этой пары.
- У Тарасовой менялся цвет платья – это особенность Тутберидзе.
- Было падение, но это не помешало выиграть с результатом 227,63. Кстати, это больше, чем у победителей ЧМ-2021 Мишиной и Галлямова (227,59).
Как теперь у них распределяются роли?
- Траньков – тренирует парные элементы.
- Тутберидзе – контроль и сборка программ.
- Слюсаренко – работа над ошибками в элементах.
- Дудаков – техника прыжков.
«Работаем дальше», – подписала Тутберидзе в инстаграме снимок с чемпионами. До Олимпиады в Пекине осталось чуть менее полугода. «Мы всегда на связи и с Павлом Слюсаренко и Этери Георгиевной — после каждой тренировки и проката. Конечно, в целом уже обсудили победу в Бостоне, но в среду, думаю, увидимся на катке и все обсудим детально», – это дальнейшие планы Транькова.