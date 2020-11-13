«Гол» отвечает на вопросы читателей. Откуда мы берем идеи? Посоветуйте любимые книги? Когда начнем писать про батл-рэп?
В наших соцсетях мы попросили вас спросить у «Гола» все, что интересно. И вы спросили. А мы ответили!
Какова основная цель вашего молодого издания?
Ничего сакрального и хитрого. Мы просто хотим делать интересное медиа, – для себя и других – которое будет давать среде хоть что-то новое.
На ваш взгляд, в чем самое большое отличие Гола из начала 2019-го от Гола в конце 2020-го? В чем выросли, что отбросили, что за это время нашли и сделали главной фишкой?
Мы лучше узнали себя, нащупали все темы и направления, подправили редакционную идеологию с учетом практических задач.
Стало больше новостей – изначально мы блаженно хотели жить вообще без них. Стало больше хороших текстов вне привычных рамок спорта – мы очень от этого кайфуем и планируем дальше раскапывать эту тему.
Еще важный момент: мы намного лучше нащупали баланс видов спорта, приняли и полюбили вообще все (хотя есть подозрение, что наш главред до сих пор ненавидит хоккей). Редакция «Гола» выросла из чисто футбольной команды, поэтому первые полгода многим из нас было адски тяжело влезать в хабибов, фигурку и все остальное.
На сайте может писать любой желающий? Можно ли попасть к вам на работу?
Не любой желающий, но каждый может попробовать. Пишите нам на почту info@gol.ru. Нам нужны грамотные авторы, которые нетипично мыслят, хорошо пишут и видят спорт не только на игровом поле.
Как принимается решение, о чем будет следующая статья? Есть некое коллективное обсуждение? Каждый выбирает для себя сам, или какой-то центральный орган делегирует темы?
Материалы делятся на инфоповодные и вечные. Когда случается событие, то решение принимается только о том, как мы это событие раскроем и осветим. Но иногда мы решаем не освещать событие, если не видим в нем интересного угла.
Идеи для вечных материалов придумывают авторы и главный редактор, который либо предлагает кому-то из авторов взять себе тему, либо назначает сам. Важное правило: идея должна цеплять автора и подходить ему, иначе текст не получится по-настоящему крутым.
Какой инфоповод получит освещение в статье на «Голе», даже если его абсолютно никак нельзя подвязать к спорту?
Что считать привязкой к спорту. У нас есть тексты, в которых натурально нет ни слова про спорт, но они очевидно с ним связаны. Например, вот этот разбор про коронавирусную вакцину компании Pfizer.
Мы рассказываем про любую сквозную тему так, чтобы она не выглядела неловким оправданием за неспорт. Но не борзеем слишком сильно и не позволяем себе совсем далекие вещи. На «Голе» пока нет рецензий на новый альбом The Weeknd или профайла Камиллы Харрис под тупым поводом, что она болеет за «Доджерс».
Но иногда мотивация сделать тему бывает совсем пространной. Например, Довлатова мы сделали, потому что он занимался боксом, был внешне похож на неуклюжего тяжа и просто влиял на стиль многих наших авторов. К таким вещам не надо относиться слишком серьезно и по-задротски. Если на «Голе» появился хороший текст, то просто прочитай его и кайфани, не думая о стройности навязанных иерархий.
Расскажите, откуда вы берете идеи
Задаем вопросы всему, что видим вокруг. Даже тому, что кажется привычным и замыленным. Например, текст про то, почему дети выводят футболистов на матчи, придумался так: наш автор смотрел матч с девушкой, а она спросила, зачем с игроками выходят дети. Оказалось, что на этот вопрос никто не отвечал развернуто. И что там много интересного. Получился неплохой материал.
Или: все-все-все видели черно-белый классический мяч с пятиугольниками. Но почему именно он главная классика – а вообще не знаем. Наш автор скучал и смотрел из окна на поле, где играют дети этим мячом, и понял: надо разбираться в его истории и культувости.
Кто придумал классику – черно-белый мяч с пятиугольниками. Есть такие версии: архитектор, датский вратарь и adidas
Батл-рэп – это спорт? Когда будут разборы на сайте?
Мы пока сами не поняли, насколько батл-рэп – это спорт. Возможно, когда-нибудь напишем об этом текст. Разборы появятся, когда у Димы Проскурина закончатся темы про ЧГК.
Хотелось бы, чтобы каждый автор вашего сайта написал одну свою любимую книгу.
Ноу проблем!
• Александр Плеханов: Джек Лондон «Мартин Иден». Самосовершенствование, творчество, философия, любовь, разочарование в жизни – в этой книге примерно все.
• Михаил Морозов: Ремарк «Возлюби ближнего своего». Предвоенное время, эмиграция + приключения, но пока еще не военные + дружба и любовь. Мое любимое «книжное» время – это как раз Интербеллум – период между двумя войнами, а здесь – история обычных людей, пытающихся выжить. У Ремарка практически во всех книгах подобный стиль, но именно эта история зацепила особо. Объяснить это словами сложно.
• Роман Абрамов: Вопрос про любимую книгу – это всегда боль и тупик. Не представляю, как любимая книга бывает у тех, кто прочитал больше двух. Давайте я для игры просто накину пачку хороших и разных:
– Стивен Фрай «Как творить историю»
– Ямамото Цунэтомо «Хагакурэ»
– Олег Сальников «Отдел»
– Йохан Хейзинга «Человек играющий».
– Том Вулф «Электропрохладительный кислотный тест»
• Валера Полевиков: Джером Сэлинджер «Над пропастью во ржи». Очень-очень-очень банально, но есть важный фактор, почему она любимая. Я читал ее семь лет назад (мне было 16) и восхищался. Читаю сейчас (мне 23) и совсем по-другому, но тоже восхищаюсь. У меня есть карманная версия, которая всегда со мной в рюкзаке.
• Дмитрий Проскурин: Александр Смулянский «Желание одержимого». Подробное исследование невроза навязчивости от автора «Лакан-ликбеза» – самых доступных и живых лекций о психоанализе, где, например, ссылаются на Лурк и разбирают мотивацию двачеров. Смулянский на каждой странице объясняет, почему большинство из нас ведут себя вот так. Но потом подбрасывает камешек в ботинок, который очевидное положение вещей встряхивает. Нужно самому камешек смолоть и продвинуться в мысли дальше. Очень увлекательно.
• Николай Живоглядов: Банально, но «Мартин Иден» Джека Лондона. Легкий язык и направление по жизни: хочешь – делай – будет.
Было бы здорово, если бы каждый выбрал свой любимый текст, который он написал для проекта, и дал пару предложений, почему именно он
• Александр Плеханов: Монобровь Энтони Дэвиса – не прикол, а великий образ. Через нее он зарабатывает, наполняет поп-культуру, меняет мир. До нас полноценно эту тему вообще никто не раскрывал. Собрали по кусочкам и обрывкам интервью целую историю, которая связана не только со спортом
• Михаил Морозов: Солист Kasabian уходит. Легенда со всех сторон – угощал тренера «Лестера» чаем и незаконно целовался с кубком Лиги чемпионов.
• Роман Абрамов: Разбор, как различить между собой флаги Румынии, Молдавии и Андорры. Это как мелкий десерт впроброс – но в таких темах душа «Гола».
• Валера Полевиков: Хемингуэй как пик мужества. Он воевал, боксировал, хвастался и писал по одному правилу: счастье жизни − борьба. Было сложно рассказывать о кумире со всех сторон и обнаруживать в нем неприятное человеческое, а потом еще понимать, что у вас с ним есть схожести. Писал долго и очень погружено. Редко когда перечитываю свои тексты, но этот вот перечитываю. Мне еще самому нравится, как он написан в плане букв, ритма и структуры.
• Дмитрий Проскурин: В начале нулевых на НТВ Гордон делал шоу, где философы и художники обсудили смысл футбола. Сравнили его с сексом и войной. Тут моего текста и нет, но было приятно затащить на сайт о спорте необычный дискурс. Возможно, кто-то включит видео, как философы обсуждают футбол, и задумается-удивится. Хотя всю передачу будет зудеть желание разоблачить философов в нагромождении смыслов и пнуть за незнание футбола в принципе.
• Николай Живоглядов: Если не брать интервью, то текст про сына Сергея Есенина. Пока писал, сочинял в голове образы: пьяный Есенин в Берлине, бомбежки, шум советских стадионов, шуршание архивов со статистикой. Иллюстрации внутри – любовь.
Российский футбол: жив или мертв? Российская спортивная журналистика: мертва или жива? Вы бы писали о российском футболе, если бы это было необязательно?
По порядку.
Конечно, жив. Он медленно развивается относительно других стран или, возможно, совсем не развивается. Но он все равно есть, он держит свой (какой есть) уровень. Мы его принимаем и каждый по-своему любим.
Конечно, жива. И есть ощущение, что она сейчас развивается стремительнее, чем русский футбол.
У нас нет обязанности писать про русский футбол. Мы пишем про него, потому что искренне им интересуемся и потому что живем в его среде. Если бы жили в другой стране – все равно писали бы. Так же, как пишем о французском, бразильском или, например, канадском футболе. А в России постоянно происходит что-то резонансное, странное или смешное, поэтому, конечно, мы бы об этом писали.
Оказавшись перед Путиным, что бы вы ему сказали?
Здравствуйте, может, сделаем интервью о политике, культуре, спорте и том, как это все связано?