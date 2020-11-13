«Гол» отвечает на вопросы читателей. Откуда мы берем идеи? Посоветуйте любимые книги? Когда начнем писать про батл-рэп?

Какой инфоповод получит освещение в статье на «Голе», даже если его абсолютно никак нельзя подвязать к спорту?

Что считать привязкой к спорту. У нас есть тексты, в которых натурально нет ни слова про спорт, но они очевидно с ним связаны. Например, вот этот разбор про коронавирусную вакцину компании Pfizer.

Мы рассказываем про любую сквозную тему так, чтобы она не выглядела неловким оправданием за неспорт. Но не борзеем слишком сильно и не позволяем себе совсем далекие вещи. На «Голе» пока нет рецензий на новый альбом The Weeknd или профайла Камиллы Харрис под тупым поводом, что она болеет за «Доджерс».

Но иногда мотивация сделать тему бывает совсем пространной. Например, Довлатова мы сделали, потому что он занимался боксом, был внешне похож на неуклюжего тяжа и просто влиял на стиль многих наших авторов. К таким вещам не надо относиться слишком серьезно и по-задротски. Если на «Голе» появился хороший текст, то просто прочитай его и кайфани, не думая о стройности навязанных иерархий.

Расскажите, откуда вы берете идеи

Задаем вопросы всему, что видим вокруг. Даже тому, что кажется привычным и замыленным. Например, текст про то, почему дети выводят футболистов на матчи, придумался так: наш автор смотрел матч с девушкой, а она спросила, зачем с игроками выходят дети. Оказалось, что на этот вопрос никто не отвечал развернуто. И что там много интересного. Получился неплохой материал.