Вижу новости, что есть вакцина Pfizer от коронавируса. Это правда? Она работает? Когда будет везде?

Сколько всего фаз для испытаний?

Всего три:

• Первая фаза – участвуют до сотни здоровых добровольцев с низким риском. Может длиться от нескольких недель до года. Цель – убедиться, что препарат достигает нужных органов и не представляет серьезного риска.

• Вторая фаза – происходит оценка эффективности препарата для предотвращения заболевания или для его лечения. Испытуемых больше – от 100 до 1000 человек.

• Третья фаза – более масштабное исследование, которое проходят тысячи человек из разных стран. Уже по его результатам принимается решение о регистрации препарата.

Далее происходит подача заявки о применении препарата и разрешении для последующей продажи. Но и после этого исследования продолжаются – необходимо выяснить, насколько препарат эффективен и безопасен при применении на большой популяции в течение долгого времени.

Стоп, вакцина всего за год? Это будет рекорд человечества?

Стопроцентно. Обычно на изготовление вакцин уходит 10-15 лет. Рекорд, согласно National Geographic, пока принадлежит вакцине от эпидемического паротита. Она была изготовлена за четыре года и лицензирована в 1967 году.

В пользу коронавирусной вакцины – сейчас на ее разработку заточено все научное сообщество. Президент США Дональд Трамп вообще рассчитывал на создание вакцины к дню выборов. Некоторые исследователи считали, что это невозможно, а Трамп еще и ускорял процесс ее создания. Pfizer же дистанцировалась от политических симпатий. Бурла общался с Трампом, но: «Говорил ему, что мы сделаем ее настолько быстро, насколько позволит нам наука».