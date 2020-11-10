Вижу новости, что есть вакцина Pfizer от коронавируса. Это правда? Она работает? Когда будет везде?
Новость такая: компания Pfizer совместно с BioNTech объявила об успешном испытании третьей фазы вакцины от коронавируса COVID-19.
Что они говорят?
9 ноября Pfizer опубликовала отчет о третьем этапе испытаний вакцины. Главное из него:
- Эффективность более 90%.
- В исследовании участвовали 43 538 участников. У 42% из них была разная реакция, но серьезных проблем не наблюдалось.
- 94 человека все равно заразились коронавирусом, несмотря на действие вакцины.
- Исследования будут продолжаться, пока не подтвердятся 164 случая заражения.
- Как утверждает компания, защита вакцины действует через 28 дней после начала вакцинации, которая проводится с помощью двух доз.
- Следующий этап – сбор информации о ее безопасности и передача данных в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США.
Глава Pfizer Альберт Бурла назвал этот день великим для науки и человечества. После этой новости подскочили вверх акции Pfizer (на 15%) и BioNTech (на 30%).
Что это за компании?
Pfizer – американская фармацевтическая компания. Основана в 1849 году, штаб-квартира – в Нью-Йорке. В начале успешно создала средство против паразитов и производила лимонную кислоту, а во время Второй мировой войны запустила массовое производство пенициллина. Популярные препараты сейчас – липитор (для снижения уровня холестерина в крови) и виагра (для улучшения потенции. Pfizer – создатель виагры).
Иногда спортсмены пьют виагру для помощи в игре. Но, кажется, она работает только на высокогорье (и то не факт)
BioNTech – немецкая биотехнологическая компания. Основана в 2008 году. Разрабатывает и производит активные иммунотерапевтические средства. Помимо сотрудничества с Pfizer, она также работает с китайским производителем лекарств Fosun Pharma.
Сколько всего фаз для испытаний?
Всего три:
• Первая фаза – участвуют до сотни здоровых добровольцев с низким риском. Может длиться от нескольких недель до года. Цель – убедиться, что препарат достигает нужных органов и не представляет серьезного риска.
• Вторая фаза – происходит оценка эффективности препарата для предотвращения заболевания или для его лечения. Испытуемых больше – от 100 до 1000 человек.
• Третья фаза – более масштабное исследование, которое проходят тысячи человек из разных стран. Уже по его результатам принимается решение о регистрации препарата.
Далее происходит подача заявки о применении препарата и разрешении для последующей продажи. Но и после этого исследования продолжаются – необходимо выяснить, насколько препарат эффективен и безопасен при применении на большой популяции в течение долгого времени.
Стоп, вакцина всего за год? Это будет рекорд человечества?
Стопроцентно. Обычно на изготовление вакцин уходит 10-15 лет. Рекорд, согласно National Geographic, пока принадлежит вакцине от эпидемического паротита. Она была изготовлена за четыре года и лицензирована в 1967 году.
В пользу коронавирусной вакцины – сейчас на ее разработку заточено все научное сообщество. Президент США Дональд Трамп вообще рассчитывал на создание вакцины к дню выборов. Некоторые исследователи считали, что это невозможно, а Трамп еще и ускорял процесс ее создания. Pfizer же дистанцировалась от политических симпатий. Бурла общался с Трампом, но: «Говорил ему, что мы сделаем ее настолько быстро, насколько позволит нам наука».
Вакцина Pfizer уже влияет на мир даже одной это новостью. Фондовый рынок США вырос, но акции некоторых компаний обвалились. Например, Netflix или Activision Blizzard. Так биржы реагируют на прогнозы, что люди скоро не будут сидеть дома так много. На этом фоне главный сервис пандемии Zoom вообще потерял в стоимости акций 20%.
Так, третий этап пройден. Что дальше?
По данным New York Times, Pfizer в конце ноября попросит выдать экстренное разрешение на использование вакцины. «Pfizer – первая компания, объявившая о положительных результатах испытаний вакцины на поздней стадии, теперь она в первых рядах безумной глобальной гонки, которая началась в январе и развернулась с рекордной скоростью», – отмечает издание. Всего на поздней стадии находятся 11 вакцин, четыре из которых – в США.
Руководители компании говорят, что препарата до конца года будет произведено достаточно, чтобы вакцинировать 15-20 миллионов человек. Производство может достичь до 50 миллионов доз до конца 2020 года и до 1,3 миллиарда – в 2021-м.
В чем сложности массовой вакцинации?
New York Times пишет, что вакцину нужно будет хранить при очень низких температурах. Для этого Pfizer разработала специальный холодильник для транспортировки доз, оснастив его термодатчиками с GPS.
Помимо этого остается вопрос – как люди получат вакцину и как в целом все это организовать. Учитывая, что дозы две и после принятия первой нужно вернуться за второй через три недели.
У России же тоже была вакцина. Как с ней дела?
В августе президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины. Она получила название «Спутник V». В октябре была зарегистрирована вторая – под названием «ЭпиВакКорона».
В сентябре стало известно, что «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Как сообщается на сайте производителя, первые две фазы клинических испытаний были завершены 1 августа 2020 года, а пострегистрационные клинические исследования с привлечением более 40 тысяч человек – запущены в России и Белоруссии 25 августа.
Минздрав России отреагировал на новость об успешном испытании вакцины Pfizer. «Мы проводим контроль эффективности вакцины «Спутник V» у граждан, прошедших вакцинацию в рамках гражданского оборота. По нашим наблюдениям, она также составляет более 90 процентов», – отметила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.