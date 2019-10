Почему футболисты выходят на поле с детьми? Как на этом зарабатывают? Причем тут McDonald’s?

В самой теплой футбольной традиции смешалось все: мечты детей, благотворительность, манипуляции с болельщиками, заработок клубов, реклама.

Выход на поле с детьми распространился только в XXI веке. В Англии так сглаживали прошлое с хулиганством и агрессией на трибунах

20 лет назад: каждую команду сопровождает максимум один ребенок. В 90-х в АПЛ было именно так, а футболистов на поле выводил даже Уэйн Руни. В 1996 году перед дерби «Эвертона» и «Ливерпуля» 11-летний Руни в синей футболке стоял рядом с Данканом Фергюсоном – улыбки, добро, позитив.

Мы писали, какой ад устраивали болельщики в Англии в 80-х. Появление детей – элемент невинности, который напомнил: живой футбол – это не только про разборки фанатов, страх и напряжение, но и про атмосферу и досуг на стадионе со всей семьей. Сдерживающий хулиганство и агрессию фактор проник в английский футбол и распространился на мир.

Сейчас: на всех международных турнирах каждый футболист выводит за руку ребенка. Евро-2000 стал первым крупным турниром, который запустил добрый тренд. Символично, что традиция закрепилась, когда чемпионат Европы впервые в истории проходил на территории двух стран – Бельгии и Нидерландов.

Активное распространение – в нулевые, когда ФИФА начала сотрудничество с ЮНИСЕФ перед стартом ЧМ-2002. Кампания Say Yes for Children – способ через футбол помочь детям. К тому моменту ЮНИСЕФ уже включился в реабилитацию детей солдат в Судане, распространение информации о ВИЧ-заболеваниях в Кении и развлечение в лагерях для беженцев.