Гол
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Разыгрываем полугодовую подписку Яндекс.Плюс с трансляциями РПЛ – конкурс от «Гола» и Sports.ru
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«Гол» и Sports.ru запускают конкурс с качественным призом.
Победитель получит возможность наблюдать за футбольным сезоном и другими трансляциями на «Матч Премьер», смотреть фильмы на Кинопоиске, слушать музыку и использовать все возможности подписки Яндекс.Плюс. Она предоставляется сразу на полгода.
Нужно выполнить простые условия:
- Подписаться на телеграм-канал Sports.ru;
- Подписаться на телеграм-канал «Гола»;
- Нажать на кнопку «Участвовать» в конкурсном посте;
- Дождаться вечера 7 августа – тогда пройдет подведение итогов.
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