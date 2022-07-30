Гол
#Гол
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Разыгрываем полугодовую подписку Яндекс.Плюс с трансляциями РПЛ – конкурс от «Гола» и Sports.ru

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Гол

«Гол» и Sports.ru запускают конкурс с качественным призом. 

Победитель получит возможность наблюдать за футбольным сезоном и другими трансляциями на «Матч Премьер», смотреть фильмы на Кинопоиске, слушать музыку и использовать все возможности подписки Яндекс.Плюс. Она предоставляется сразу на полгода.

Нужно выполнить простые условия:

  1. Подписаться на телеграм-канал Sports.ru;
  2. Подписаться на телеграм-канал «Гола»;
  3. Нажать на кнопку «Участвовать» в конкурсном посте;
  4. Дождаться вечера 7 августа – тогда пройдет подведение итогов.

Все подробности и дополнительное объяснение – тут

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