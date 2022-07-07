Как девушка из России живет на Шри-Ланке: дефолт, панические атаки после терактов, поиск жены через объявления в газете, сингальский язык

Все перевернулось в 2011 году после поездки на Гоа. Я поставила себе цель во что бы то ни стало хотя бы полгода провести в одной из тропических стран. Тогда начались поездки, была и Шри-Ланка. Мы познакомились с владельцами одной из вилл, и меня пригласили поработать на вакансию guest relation c русскоговорящими гостями.

Я все бросила, согласилась. Остановить меня было невозможно, потому что это давняя мечта. Все началось с гостиничного сервиса, пока одна из наших пар не попросила организовать небольшую свадебную церемонию. Я взялась за это дело – все получилось прекрасно. Тогда изменился фокус с гостиничного бизнеса на свадебный. Им я занимаюсь восемь лет. У меня своя компания, плачу налоги.

В Шри-Ланку я влюбилась с первого взгляда. Это был октябрь 2013 года. На тот момент я решила, что непременно туда вернусь. Через полгода моя мечта осуществилась: я приехала уже не как турист, а как постоянный житель. Это произошло очень быстро. Я просто считала дни до вылета.

Мне было легко, потому что я сильно этого желала. Было сильное намерение. И вот мечта, которую можно потрогать и осязать, оказалась в моих руках. Не было никаких сомнений и тревог. Скажу больше: сейчас я бы не решилась на такую авантюру, а тогда меня нес какой-то поток.

Родственники и друзья очень долго были против, звали меня обратно. Спрашивали: «Когда вернешься в Россию?» А я уже для себя решила, что хочу вот такой образ жизни. У меня свой бизнес в теплой стране – такое меня устраивало и устраивает. В последние года три они смирились и ждут меня домой. Каждое лето я прилетаю к ним.

Пыталась [перетащить родственников на Шри-Ланку], но уже не пытаюсь. Им это не особо интересно. Была бы рада, если бы кто-то из родственников был здесь рядом со мной. Это их желание и выбор. Возможно, когда-то они меня навестят. Еще не были, хотя сюда приезжала моя тетя. Ей очень понравилось. Она много путешествует: была в Японии и всех странах Европы. Остальные члены семьи к этому относятся без энтузиазма.