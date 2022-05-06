Что такое дефолт – объясняем простыми словами
Слово дефолт из-за ассоциаций с 1990-ми в массах считывается как финансовый кризис, разрушенная экономика и сгорание сбережений, но это не совсем так. Мы разобрали суть дефолта простыми словами.
Так что такое дефолт?
«Дефолт – это отказ должника от исполнения долговых обязательств. Никакого другого значения это слово не имеет», – объяснял экономист Сергей Афонцев. Он выделил основные виды:
- Суверенный дефолт. «Если речь идет о государственной задолженности и о том, что государство-должник не может или не хочет выплачивать свой долг»;
- Корпоративный дефолт. «Когда конкретные компании, взявшие средства в долг, оказываются не в состоянии этот долг погасить либо пытаются представить ситуацию таким образом, чтобы добиться от кредиторов списания либо реструктуризации долга»;
- Индивидуальный дефолт. «В тех странах, где существует законодательство о банкротстве физических лиц» (профессор Российской экономической школу Константин Егоров привел в пример невыплаченную ипотеку).
Другая простая расшифровка дефолта – от «Совкомбанка»: «Отказ некоего субъекта выплачивать кредиторам долги». Он отметил, что частично дефолт схож с банкротством – оба понятия используются при описании положения должника, когда он не возвращает заемные деньги, но применяются в разных областях.
Главные отличия:
· Дефолт объявляется государством или коммерческой организацией, банкротство – организацией или физическим лицом;
· В большинстве дефолт – состояние (если речь об организации, то он может предшествовать банкротству), банкротство подразумевает прохождение юридической процедуры;
· На государственном уровне дефолт возможен не только по экономическим, но и по политическим причинам, банкротство подразумевает невыплату долга по объективным экономическим причинам.
Что еще нужно знать о дефолте?
Он бывает полным и техническим. При полном дефолте следует полноценный отказ от обязательств по выплатам долга, при техническом – частичный и временный. Технический дефолт может предшествовать полному, но не наоборот. Для государства любой вид имеет экономические последствия (отказы или невыгодные условия по кредитам, ухудшение ситуации с инвестированием и благосостоянием).
Полный дефолт означает, что заемщику нечем выплачивать долг и нет возможности это исправить. Если это происходит с компанией, за этим следует банкротство, если с государством – урегулирование ситуации на международном уровне (например, реструктуризация долга, списание части задолженности или другие методы для поддержания мировой экономики).
Технический дефолт происходит, если обязательства по выплатам долга выполнены частично и поставлены на паузу. «Его объявляет должник, который может погасить обязательства в обозримой перспективе, хоть и со значительным превышением установленных сроков», – пояснил «Совкомбанк». Для этого возможно появление кризисного руководства, чья задача – рассчитаться с долгом.
Важна направленность дефолта – внутренняя и внешняя. При внешнем дефолте государство объявляет о невозможности исполнения обязательств перед другими странами и международными организациями, при внутреннем – перед банками и финансовыми структурами внутри страны.
Почему дефолт не означает повторение 1998-го
В 1998 году правительство России объявило дефолт и по финансовым причинам не могло выплачивать долги. Тогда Россия напрямую зависела от внешнего долга, а дефолт стал причиной кризиса. Это привело к падению курса рубля, ускоренной инфляции, закрытию крупных банков. В отдельном материале мы рассказывали, как люди разных профессий переживали тот период.
Экономист Сергей Афонцев отметил, что сейчас слово дефолт стало ловушкой в понимании людей, потому что воспринимается как кризис или девальвация: «Дело в том, что в 1998 году дефолт Российской Федерации по обязательствам внутреннего долга (ГКО [государственные краткосрочные облигации] и ОФЗ [облигации федерального займа]) совпал по времени с девальвацией национальной валюты и с резким спадом в экономике в целом, с падением ВВП».
Экономист Олег Ицхоки оценил возможность дефолта в России: «Да, это очевидная вещь, но это абсолютно не важное событие. То есть надо понимать, что Россия не может выплачивать внешний долг из-за того, что счета заморожены. Но этот долг очень маленький, он не играет никакой роли в этом смысле.
Слово дефолт, которое большинство россиян помнит из 1998 года, когда это было действительно большим катастрофическим экономическим событием, сейчас не играет никакой роли».