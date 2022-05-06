Что такое дефолт – объясняем простыми словами

Слово дефолт из-за ассоциаций с 1990-ми в массах считывается как финансовый кризис, разрушенная экономика и сгорание сбережений, но это не совсем так. Мы разобрали суть дефолта простыми словами.

Так что такое дефолт?

«Дефолт – это отказ должника от исполнения долговых обязательств. Никакого другого значения это слово не имеет», – объяснял экономист Сергей Афонцев. Он выделил основные виды:

Суверенный дефолт. «Если речь идет о государственной задолженности и о том, что государство-должник не может или не хочет выплачивать свой долг»;

дефолт. «Если речь идет о государственной задолженности и о том, что государство-должник не может или не хочет выплачивать свой долг»; Корпоративный дефолт. «Когда конкретные компании, взявшие средства в долг, оказываются не в состоянии этот долг погасить либо пытаются представить ситуацию таким образом, чтобы добиться от кредиторов списания либо реструктуризации долга»;

дефолт. «Когда конкретные компании, взявшие средства в долг, оказываются не в состоянии этот долг погасить либо пытаются представить ситуацию таким образом, чтобы добиться от кредиторов списания либо реструктуризации долга»; Индивидуальный дефолт. «В тех странах, где существует законодательство о банкротстве физических лиц» (профессор Российской экономической школу Константин Егоров привел в пример невыплаченную ипотеку).

Другая простая расшифровка дефолта – от «Совкомбанка»: «Отказ некоего субъекта выплачивать кредиторам долги». Он отметил, что частично дефолт схож с банкротством – оба понятия используются при описании положения должника, когда он не возвращает заемные деньги, но применяются в разных областях.

Главные отличия:

· Дефолт объявляется государством или коммерческой организацией , банкротство – организацией или физическим лицом;

· В большинстве дефолт – состояние (если речь об организации, то он может предшествовать банкротству), банкротство подразумевает прохождение юридической процедуры;