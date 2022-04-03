Какие иностранные бренды, компании и магазины не ушли и остались работать в России

Почему иностранные компании в итоге остаются в России

Обычно все объясняется через бизнес-составляющую. Это заметно на показательном примере сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» . Вместо закрытия точек по примеру McDonald’s представители «Бургер Кинга» заявили о возможном расширении: «Бургер Кинг» не планирует уходить из России и по-прежнему рассматривает страну как один из стратегических рынков».

Важно: многие иностранные компании рассказали об уходе из России, но их продукция по-прежнему продается в магазинах. Так происходит из-за непонимания контекста. Так Coca-Cola сообщила о приостановке деятельности в стране, но уже на следующий день ее представители выступили с пояснением. Производство работает в полном объеме, но прекращаются инвестиции.

Такой же частичный уход случился у Nestle. Сначала ТАСС публиковал заявление Nestle, что вся продукция остается. Новость уже удалена, но сохранилась в других источниках. Затем представители Nestle рассказали, что больше не будут производить в России товары под брендами KitKat и Nesquik. Зато там же добавили: сосредоточатся на детском питании.