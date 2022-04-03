Какие иностранные бренды, компании и магазины не ушли и остались работать в России
В 2022 году иностранные бренды и компании массово уходят из России. Мы собирали их список в отдельном материале. Позже начали проясняться сроки их возвращения. Некоторые объявляли конкретные даты: магазины IKEA остановили работу до 31 мая 2022 года. Громкая история случилась с ресторанами McDonald’s: они закрыты (не везде), но сотрудники получают зарплату.
Какие иностранные компании по-прежнему остаются работать в России
На уход иностранных компаний и закрытие магазинов во многом повлияло общественное давление. Так в соцсетях в начале марта набирали популярность хэштеги #Boycottmcdonalds и #BoycottCocaCola. Многие компании проигнорировали подобные факторы. В этом материале указаны некоторые бренды и магазины, которые остались. Всего их намного больше.
Продукты
- Coca-Cola (частично);
- Ritter Sport;
- Danone;
- Orion;
- Mondelez (с остановкой инвестиций).
Электроника и техника
- Samsung (магазины работают, поставок нет);
- Huawei;
- Honor;
- Xiaomi (сокращение поставок);
- Philips.
Одежда и обувь
- Lacoste;
- LC Waikiki;
- New Yorker;
- Terranova;
- Benetton;
- Koton;
- Ecco;
- Gap.
Магазины
- «Ашан»;
- «Леруа Мерлен»;
- «Глобус»;
- Metro.
Фастфуд и пицца
- «Бургер Кинг» (полностью);
- KFC (частично – закрыты 70 точек);
- Domino's Pizza;
- Papa Johns.
Другое
- Mitsubishi;
- AstraZeneca;
- Colgate-Palmolive (с повседневными товарами);
- Procter & Gamble Co (с товарами первой необходимости).
Почему иностранные компании в итоге остаются в России
Обычно все объясняется через бизнес-составляющую. Это заметно на показательном примере сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» . Вместо закрытия точек по примеру McDonald’s представители «Бургер Кинга» заявили о возможном расширении: «Бургер Кинг» не планирует уходить из России и по-прежнему рассматривает страну как один из стратегических рынков».
Важно: многие иностранные компании рассказали об уходе из России, но их продукция по-прежнему продается в магазинах. Так происходит из-за непонимания контекста. Так Coca-Cola сообщила о приостановке деятельности в стране, но уже на следующий день ее представители выступили с пояснением. Производство работает в полном объеме, но прекращаются инвестиции.
Такой же частичный уход случился у Nestle. Сначала ТАСС публиковал заявление Nestle, что вся продукция остается. Новость уже удалена, но сохранилась в других источниках. Затем представители Nestle рассказали, что больше не будут производить в России товары под брендами KitKat и Nesquik. Зато там же добавили: сосредоточатся на детском питании.
Как остаться в России, а потом все равно приостановить работу
В начале марта с заявлением выступил глава японской компании Fast Retailing Тадаси Янаи. Он рассказал о продолжении работы магазинов Uniqlo в России. Янаи объяснил это тем, что одежда – предмет первой необходимости. На тот момент в стране полноценно функционировали 50 магазинов Uniqlo и работал без сбоев интернет-магазин. Янаи не поддерживал тех, кто уходит.
Позиция владельцев Uniqlo поменялась буквально через несколько дней. Компания Fast Retailing выпустила заявление, где рассказала о трудностях в работе. По этой причине она временно остановила работу магазинов Uniqlo в России. Но и здесь получилась уникальная деталь: заявление компании вышло 10 марта, а закрытие магазинов произошло только 21 марта.
Так магазины Uniqlo работали в России дольше многих иностранных конкурентов. В дни этого периода образовывались огромные очереди на вход. Сотрудники Uniqlo рассказывали, что люди примеряли вещи прямо в зале, консультанты не успевали обедать. Позже компания даже временно остановила работу интернет-магазина. Но продолжает поддерживать сотрудников.
Уйдут ли из России другие иностранные компании в 2022 году
Массовый уход иностранных компаний и закрытие их магазинов происходили в начале марта. Дальше общий поток постепенно пошел на спад, но отдельные новости появляются и сейчас. Так 29 марта с заявлениями о временном уходе с российского рынка выступили «Декатлон» и компания Johnson & Johnson. У Johnson & Johnson случился частичный уход с остановкой поставок.
Heineken и Carlsberg вообще планируют продажу бизнеса в России. До этого момента их работа продолжится. Heineken даже написал отдельное пояснение по ситуации: «При любых обстоятельствах мы гарантируем, что заработная плата наших 1800 сотрудников будет выплачена до конца 2022 года, и сделаем все возможное, чтобы обеспечить их занятость в будущем».
На ситуацию с деятельностью иностранных компаний влияют и обстоятельства. Для самолетов закрыто воздушное пространство у стран ЕС, Visa и Mastercard не осуществляют зарубежные платежи. Поэтому нарушаются логистические цепочки и поставки товаров. Особенно это касается автомобильных производителей. Некоторые из них уже готовы вернуться, но подвисают сроки.