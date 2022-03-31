Будет ли «Википедия» заблокирована в России в 2022 году
Что происходит с «Википедией» прямо сейчас
31 марта 2022 года «Википедия» работает без ограничений. Роскомнадзор требует внесения изменений в одну из статей о текущей ситуации. «Википедия» отказывается, поэтому Роскомнадзор анонсировал ее привлечение к административной ответственности. Теперь «Википедии» грозит штраф до 4 миллионов рублей – это сообщается на сайте Роскомнадзора.
Удалить запрещенную информацию «Википедию» первой попросила Генпрокуратура. Это произошло еще 2 марта 2022 года. Тогда же об этой ситуации впервые публично написал Роскомнадзор. «Ведомости» публиковали информацию от пресс-службы ведомства. В тот момент Роскомнадзор угрожал «Википедии» таким же административным разбирательством.
«Фонтанка» пишет со ссылкой на каналы самой «Википедии», что 29 марта она получила новое уведомление от Роскомнадзора. Такое же «Википедия» уже якобы получала в начале марта – тогда и запустилось административное разбирательство. В обоих сообщается о возможной блокировке. О первом уведомлении рассказывал неофициальный твиттер Роскомнадзора.
У «Википедии» есть отдельный материал о том, что делать в случае ее блокировки. Его можно прочитать по этой ссылке. Там перечислены уже привычные способы обхода блокировок (VPN и другие), которые не нарушают законодательство РФ. При этом Россия работает над созданием аналога «Википедии». В 2021 году на это даже было выделено 750 миллионов рублей.
В начале марта 2022 года «Википедия» временно не открывалась у пользователей из России. Это не связано с возможной блокировкой. Последний масштабный сбой случался у «Википедии» в октябре 2021 года. Тогда с проблемами столкнулись пользователи из крупных городов в разных странах мира. 31 марта 2022 года с доступом к «Википедии» нет даже минимальных проблем.
Почему проблема с одним материалом влияет на всю «Википедию»
«Википедия» уже много лет по-разному взаимодействует с Роскомнадзором. В 2013 году ситуация развивалась проще. Роскомнадзор вел диалог с «Википедией» и просил ее удалить информацию – это выполнялось. На сайте сохранился материал «Российской газеты», где было такое: «Роскомнадзор не ставит себе целью блокировать российскую версию «Википедии».
Зато уже в 2015 году Роскомнадзор по-другому разбирался с «Википедией» из-за статьи с запрещенной информацией. Тогда было принято решение о блокировке материала, но уже на следующий день случилась отмена. Так ее объяснил сам Роскомнадзор: «Информация, признанная судом запрещенной, отредактирована». Сама статья в «Википедии» в итоге осталась.
Чуть позже «Википедии» грозила блокировка еще из-за четырех материалов. Это произошло в ноябре того же 2015-го. В тот момент Роскомнадзор опубликовал на сайте статью РБК, где было такое пояснение по ситуации с блокировкой: «Из-за типа используемого протокола заблокировать отдельные страницы нельзя, можно только весь ресурс целиком». Блокировки не было.
Каждый год периодически возникают сообщения о претензиях к «Википедии». В 2020-м с комментарием выступал глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Тогда он объяснял позицию по блокировке: Россия не считает ее целью. Никифоров еще раз обращал внимание, что именно тип протокола мешает блокировке каких-то отдельных статей «Википедии» с нарушениями.
С 2019 года «Википедия» на всех языках заблокирована в Китае. Сама блокировка началась намного раньше, но до той даты касалась только китайской версии. На протяжении двух лет «Википедия» оставалась заблокированной в Турции. В 2020 году состоялся суд, который признал за такой блокировкой нарушение свободы выражения мнений. Об этом тогда писал РБК.