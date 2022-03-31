Будет ли «Википедия» заблокирована в России в 2022 году

Что происходит с «Википедией» прямо сейчас

31 марта 2022 года «Википедия» работает без ограничений. Роскомнадзор требует внесения изменений в одну из статей о текущей ситуации. «Википедия» отказывается, поэтому Роскомнадзор анонсировал ее привлечение к административной ответственности. Теперь «Википедии» грозит штраф до 4 миллионов рублей – это сообщается на сайте Роскомнадзора.

Удалить запрещенную информацию «Википедию» первой попросила Генпрокуратура. Это произошло еще 2 марта 2022 года. Тогда же об этой ситуации впервые публично написал Роскомнадзор. «Ведомости» публиковали информацию от пресс-службы ведомства. В тот момент Роскомнадзор угрожал «Википедии» таким же административным разбирательством.

«Фонтанка» пишет со ссылкой на каналы самой «Википедии», что 29 марта она получила новое уведомление от Роскомнадзора. Такое же «Википедия» уже якобы получала в начале марта – тогда и запустилось административное разбирательство. В обоих сообщается о возможной блокировке. О первом уведомлении рассказывал неофициальный твиттер Роскомнадзора.