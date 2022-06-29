Китайская домохозяйка написала о России 200 вымышленных статей в википедии: этого никто не замечал 10 лет
История началась, когда китайский писатель-фантаст Ифань искал вдохновение для нового рассказа. Его затянула статья в китайской версии википедии, где подробно расписывалось московско-тверское противостояние.
Коротко, о чем была статья:
- В городе Кашине есть крупный рудник с серебром, где работало 30 тысяч рабов.
- В XIII-XV веках рудником владело независимое Тверское княжество.
- Но Москва его атаковала и вела с Тверью затяжную войну – с 1305 по 1485 год.
- Москва победила, забрала рудник себе. К XVIII веку он иссяк, и работы прекратились.
Ифань погрузился в тему и нашел в википедии много статей по теме «рудника в Кашине». Но оказалось, что это все выдумка одного человека.
Ифань понял обман, когда стал искать русские источники. Некоторые ссылки, которые обещали подробности о добыче серебра, вели к статьям о майнинге криптовалюты. Но раскрыть автора было непросто. Ифань рассказывает, что статьи написаны правдоподобным сухим языком, а реальные персонажи и события перемешаны с вымышленными.
Википедия провела расследование и выяснила, что за вымышленными статьями стоит работа четырех аккаунтов. За 10 лет с них создано 206 статей и внесено сотни правок в другие. Например, в статью об Александре I и крысах, которых изучали русские ученые.
Оказалось, что все это написала женщина, которая скрывалась под псевдонимом Чжемао. В профиле википедии она рассказывала такую биографию: родилась в России в семье дипломата, получила ученую степень по истории России, вышла замуж за русского и стала гражданкой России. Но и это оказалось ложью.
В своем письме после разоблачения женщина пишет, что она домохозяйка, которая целый день сидит дома. И у нее нет профильного исторического образования. Почему она вообще этим занималась? Чжемао говорит, что просто изучала историю, вносила правки в википедию. А потом две незавершенные правки привели к тому, что она расписалась и заполнила недостаток информацией своими домыслами:
«Как говорится, чтобы рассказать неправду, нужно больше врать. Мне не хотелось удалять сотни тысяч слов, которые я написала, но в результате я потеряла миллионы слов, и круг академических друзей распался».
Чжемао признает, что википедия справедливо удалила ее статьи и запретила редактировать другие. Она обещает больше не заниматься такими «туманными вещами». И ей сейчас некогда: готовится к родам и с трудом живет из-за нехватки денег.