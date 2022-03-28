Что будет с пивом в России: какие бренды уходят, кто продает заводы

Carlsberg, Tuborg, «Балтика» (но она остается)

Carlsberg намерена продать активы в России. Она выпускает пиво под брендами Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg и другими, а также владеет заводами «Балтика». В России на компанию работали не менее 8400 сотрудников. Выручка составила в прошлом году почти миллиард долларов.

«Балтика» – вторая по величине пивоваренная компания в стране с долей рынка около 27%. Она продолжит свою работу. Carlsberg владел долей в «Балтике» с 2000 года, а в 2008-м стал мажоритарным акционером.

Минус чешские бренды

В начале марта прекращены поставки в Россию пива Staropramen, Plzensky Prazdroj, Budejovicky Budvar и Bernard. Так будет недоступна продукция под брендами Velkopopovický Kozel и Gambrinus.

При этом Россия – третий по величине рынок экспорта для пивных производителей Чехии.