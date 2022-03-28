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#экономика

Что будет с пивом в России: какие бренды уходят, кто продает заводы

Как на конец марта 2022 года выглядит ситуация с пивными брендами в России.

Какие марки пива уходят с российского рынка

Heineken, Amstel, «Три Медведя»

9 марта Heineken объявила о прекращении производства и продажи своего пива в России. Позже стало известно, что она собирается передать свой бизнес новому владельцу в России. Притом компания гарантирует сохранение зарплаты для сотрудников до конца 2022 года.

В Heineken входят больше 300 брендов. Среди них – Heineken или Amstel.

В России компанией налажено производство пива марок «Охота», «Три Медведя», «Бочкарев», «Жигулевское».

Что будет с алкоголем в России в 2022 году: вырастут ли цены, какие бренды ушли, как изменится рынок
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Carlsberg, Tuborg, «Балтика» (но она остается)

Carlsberg намерена продать активы в России. Она выпускает пиво под брендами Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg и другими, а также владеет заводами «Балтика». В России на компанию работали не менее 8400 сотрудников. Выручка составила в прошлом году почти миллиард долларов.

«Балтика» – вторая по величине пивоваренная компания в стране с долей рынка около 27%. Она продолжит свою работу. Carlsberg владел долей в «Балтике» с 2000 года, а в 2008-м стал мажоритарным акционером.

Минус чешские бренды

В начале марта прекращены поставки в Россию пива Staropramen, Plzensky Prazdroj, Budejovicky Budvar и Bernard. Так будет недоступна продукция под брендами Velkopopovický Kozel и Gambrinus.

При этом Россия – третий по величине рынок экспорта для пивных производителей Чехии.

Минус BUD

AB InBev обратилась к контролирующему акционеру приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда BUD в России.

Что будет дальше

Пока есть проблемы.

  • Доля зарубежного пива теперь серьезно снизится – это шанс для российских производителей.
  • Есть вопрос с поставками сырья, так как некоторые импортные ингредиенты действительно нужно привозить из других стран.
  • Отдельный вопрос – как доставлять хмель.
  • Цена повышается и, скорее всего, будет повышена еще.

Генеральный директор компании «ИНФОЛайн-Аналитика» прокомментировал возможность продажи российского бизнеса Heineken: «Взять сейчас какие-то реальные денежные средства и вложить в данный бизнес — мало того что это очень рискованно, учитывая полную неопределенность будущего на фоне геополитических событий, так еще и какой смысл это делать, когда банки предлагают доходность 25% годовых?»

Еще одна цитата директора центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя ЦИФРРА Вадима Дробиза: «Покупателя на их активы в России, на мой взгляд, нет».

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Все фото: Alexander Hassenstein / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
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