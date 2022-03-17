Что будет с алкоголем в России в 2022 году: вырастут ли цены, какие бренды ушли, как изменится рынок

Подорожают ли цены

Да, и они уже стали выше. У Forbes есть материал, в котором он описал ситуацию с продажей алкоголя в стране. Вот главные тезисы:

🍺 Алкогольная продукция в целом подорожала на 20-40%. Эту информацию подтвердили представители сотрудники торговых сетей. Это касается «Ароматного мира», «Отдохни», «Мясновъ».

🍺 Отдельные бутики тоже повысили цены. Это в первую очередь связано с каналами импорта – доставка в Россию стала сложнее в плане логистики и дороже.

Повышение цен связано не только с ограниченными поставками иностранного алкоголя, но и с повышением цен производителей отечественного. Российские пивоварни и виноводочные заводы повысили ценник на 10%. Дистрибьюторы же докрутили его до повышения в 25-30% из-за отказа от использования скидок. По данным различных медиа, они ожидают резкие ухудшение ситуации с продажей алкоголя, поэтому и появилась такая наценка.

Что в целом будет в этой отрасли

Директор исследовательского центра ЦИФРРА Вадим Дробиз сообщил, что из-за текущих событий в экономике страны средний класс будет меньше закупать элитный алкоголь из-за и сделает выбор в пользу отечественного.

И вот какие российские производители есть, примеры: