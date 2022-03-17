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мир
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#мир

Что будет с алкоголем в России в 2022 году: вырастут ли цены, какие бренды ушли, как изменится рынок

вчера, 20:17

«Кинопоиск»

Что известно об уходе брендов из России

Вот список:

  • Nemiroff аннулировал лицензию на выпуск своей продукции в России.
  • Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Budějovický Budvar и Bernard приостановили продажу в России. Это чешские пивоварни.
  • 3 марта о приостановке экспорта объявила компания Diageo. Она владеет брендами Guinness, Smirnoff и White Horse.
  • Pernod Ricard (а это Jameson, Havana Club и другие бренды) приостановила поставки в Россию.
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  • Из России полностью ушла компания Brown-Forman. Она управляет брендами виски, водки и текилы. В их число входит Jack Daniel’s.
  • Ряд финских, австралийских, бельгийских и американских брендов тоже прекратили поставки на территорию РФ.

Подорожают ли цены

Да, и они уже стали выше. У Forbes есть материал, в котором он описал ситуацию с продажей алкоголя в стране. Вот главные тезисы:

🍺 Алкогольная продукция в целом подорожала на 20-40%. Эту информацию подтвердили представители сотрудники торговых сетей. Это касается «Ароматного мира», «Отдохни», «Мясновъ».

🍺 Отдельные бутики тоже повысили цены. Это в первую очередь связано с каналами импорта – доставка в Россию стала сложнее в плане логистики и дороже.

Повышение цен связано не только с ограниченными поставками иностранного алкоголя, но и с повышением цен производителей отечественного. Российские пивоварни и виноводочные заводы повысили ценник на 10%. Дистрибьюторы же докрутили его до повышения в 25-30% из-за отказа от использования скидок. По данным различных медиа, они ожидают резкие ухудшение ситуации с продажей алкоголя, поэтому и появилась такая наценка.

Что в целом будет в этой отрасли

Директор исследовательского центра ЦИФРРА Вадим Дробиз сообщил, что из-за текущих событий в экономике страны средний класс будет меньше закупать элитный алкоголь из-за и сделает выбор в пользу отечественного.

И вот какие российские производители есть, примеры:

  • «Топаз». Ликероводочный завод.
  • «КиН». Московский вино-коньячный завод.
  • «Балтика». Пивоваренная компания.
  • «Очаково». Пивоваренная компания.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин сказал, что у дистрибьютеров и производителей есть пункт в контракте, который активируется в форс-мажорных ситуациях. Он не позволяет ценам подниматься выше определенной планки, чтобы не уничтожать бизнес закупщиков.

Шапкин отметил, что будет некоторая проблема с импортом хмеля, потому что он завозится в основном из-за границы. Но отметил: на производство крепкого алкоголя текущая ситуация не повлияет. В России достаточно компаний, которые на нем специализируется.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa/Global Look Press
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