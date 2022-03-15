Что будет с косметикой в России из-за санкций

Середина марта 2022 года. Вот что происходит с косметикой в России:

💄 Зафиксирован рост цен на инъекционную и уходовую косметику, поскольку препараты нужны из-за рубежа. Есть вариант с Китаем, но его продукция куда ниже по качеству. Так что в салонах красоты растут и цены на услуги.

💄 В салонах есть ограничение на продажу («не больше двух единиц в одни руки»).

💄 Российские краски для волос по качеству не подходят.

💄 С инструментами для стрижки проблем не ожидается.

💄 По словам основателя российской парфюмерной компании Mayme Марии Молчановой, европейские комплектующие – 90% парфюмерной продукции российских производителей.