Что будет с косметикой в России из-за санкций
Середина марта 2022 года. Вот что происходит с косметикой в России:
💄 Зафиксирован рост цен на инъекционную и уходовую косметику, поскольку препараты нужны из-за рубежа. Есть вариант с Китаем, но его продукция куда ниже по качеству. Так что в салонах красоты растут и цены на услуги.
💄 В салонах есть ограничение на продажу («не больше двух единиц в одни руки»).
💄 Российские краски для волос по качеству не подходят.
💄 С инструментами для стрижки проблем не ожидается.
💄 По словам основателя российской парфюмерной компании Mayme Марии Молчановой, европейские комплектующие – 90% парфюмерной продукции российских производителей.
Кто из брендов покинул Россию, а кто остался
💎 The Estee Lauder Companies Inc. – закрыты все онлайн- и офлайн-магазины.
💎 Oriflame – 12 марта сообщила, что останется в России: намерена поддержать консультантов, чей единственный источник дохода – продажа косметики.
💎 Mary Kay – единственная компания, которая заморозила цены в марте-апреле. Продолжает поставки со складов в Белоруссии и Армении.
💎 L’Oreal – закрыла магазины и прекратила онлайн-продажи. Но продолжается производство краски для волос, шампуня и средств личной гигиены на заводе в Калужской области.
💎 Sephora – закрыты магазины, приостановлена интернет-торговля.
💎 Procter & Gamble – ассортимент сокращен, остались основные товары для здоровья.
💎 Unilever – приостановлен экспорт товаров.
💎 Avon – ввела ограничения, но закрывать завод в России не планирует.
Российские бьюти-бренды – что у них происходит
Своими планами в интервью «Космополитану» поделились несколько компаний на косметическом рынке – Teana, Carely, Mixit и другие. Что известно в общих чертах:
- Ассортимент многих брендов сократится примерно на 10%.
- Пессимистичный прогноз — падение продаж на 50% при росте себестоимости на 40–60%.
- У российских производителей будет повышение цен на 20–35%, часть европейских и американских брендов исчезнет.
- Ожидаемо произошли проблемы с доставкой.
Что с корейской косметикой
Корейская косметика – отдельный большой сегмент на российском рынке с собственными магазинами и цепочками поставок. Именно поэтому к ней серьезное внимание.
🗨️ Директор по развитию клиник «СМ-Косметология» Юлия Мезенцева рассказала, что уже сейчас компания детально изучает и внедряет аналоги не только от российских, но и от южнокорейских производителей.
🗨️️️ Возглавляющая клинику эстетической косметологии Remedy Lab Сюзанна Мусаева отметила, что клиника уже несколько лет сотрудничает с корейскими производителями.
🗨️ Управляющий директор Reed Exhibitions Россия Анна Дычева-Смирнова обратила внимание на то, что в будущем помимо корейских брендов появятся и пока малоизвестные китайские и японские.
Что будет дальше
Несколько раз представители косметологического бизнеса высказывали такую мысль: на отношение к работе и сознание в целом повлияла еще пандемия, так что к быстрой адаптации к новым реалиям компании должны быть готовы, опыт мгновенной реакции уже имеется.
Но есть и более грустный прогноз: треть салонов может закрыться из-за роста цен на косметологические инструменты и препараты, а покупательская способность граждан будет ниже. Снижение количества посетителей – это уже факт, как и отмены записей. Что необычно – произошло это как раз перед 8 марта.