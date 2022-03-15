Что будет с автозапчастями в России после ухода брендов иномарок: повышение цен, нехватка деталей, закупка в Азии
Крупные мировые автобренды приостановили поставку запчастей и производство машин на российском рынке. На это повлияли нестабильность курса валют и проблемы с логистикой. Какие компании по выпуску автомобилей и комплектующих объявили об уходе:
- Audi
- Volkswagen
- General Motors (Cadillac и Chevrolet премиум-сегмента)
- Volvo
- Daimler Truck
- BMW
- Ford Motor Company
- Hyundai
- ZF
- SKF
- Toyota
- Suzuki
- Mercedes-Benz
- Continental
- Stellantis (Peugeot, Citroen и Opel)
- Skoda
- Honda
- Mazda
- Lexus
- Porsche
- Jaguar Land Rover
- Lamborghini
- Bentley
- Scania
- Michelin
- Bridgestone
Директор ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих Алексей Певхенен сказал, что около 90% поставщиков из Европы приостановили импорт деталей в Россию: «У производителей и поставщиков запчастей пока нет понимания, как будет развиваться ситуация. Поэтому они приняли решение о временной приостановке поставок деталей. Централизовано никто не запрещал ввоз в Россию автозапчастей».
Все это привело к повышению цен на зарубежные автомобили и детали и повышенному трафику по ремонту. Например, к концу февраля удорожание разных моделей Citroen, Mazda, Hyundai, Infiniti, Opel, Peugeot, Renault и Mercedes-Benz без учета дилерской наценки составило от нескольких десятков тысяч рублей до четырех миллионов.
Так изменились цены в Новосибирске [данные на 2 марта]: стоимость одного литра моторного масла IDEMITSU 5W30 Fully Synthetic на разлив увеличилась на 18% (с 500 рублей до 590), стоимость скобы тормозного суппорта NTY – на 76% (с 1441 рубля до 2548).
«Валютная составляющая ощутима даже в товарах отечественного производства: например, машины «АвтоВАЗ», которые производятся в России, завязаны на иностранных комплектующих и будут дорожать. Иномарки – тем более. Рост будет как минимум таким же, как рост доллара, а учитывая увеличивающийся спрос – и того выше», – сказал исполнительный директор «Келес Рус» Вадим Артамонов.
Рост цен (уже на 60-70%), «собственного производства автозапчастей у нас практически нет», альтернатива закупки – Азия
Алексей Певхенен оценил достаток объема запчастей в России в несколько месяцев и спрогнозировал их нехватку, если ситуация с глобальными поставками не решится: «Весной спрос на техобслуживание будет повышен, поэтому в марте-апреле дефицит будет точно». Это распространяется на покупку масляных и воздушных фильтров, тормозных колодок, дисков, амортизаторов и элементов подвески.
В среднем стоимость запчастей увеличилась на 60-70%, стоимость работ – на 20%. Рост сохранится в ближайшие месяцы, пока не опустеют склады. «Причем сейчас те производства, что еще остались, работают в основном на остатках старых комплектующих, купленных по старым ценам. А вот когда пойдут закупки уже по новому курсу, рост цен может ускориться еще сильнее», – объяснил генеральный директор объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин.
Певхенен назвал российское производство автомобилей импортозависимым. По его словам, в России не производятся электроника, двигатели, автомобильные платформы, коробки передач, мосты и кузовные части – капоты, двери, колесные арки и решетки радиаторов.
«Собственного производства автозапчастей у нас практически нет, – объяснил Певхенен. – Больше всего поставщиков есть у «АвтоВАЗ», есть свои производства запчастей у Kia, Hyundai, Toyota [например, Hyundai Solaris на 70% состоит из российских комплектующих]. В Калуге мелкие компании-поставщики также локализовали производство запчастей. Но это не касается крупных технологических операций. При этом все запчасти идут не на продажу, а на сборочные конвейеры.
Даже если некоторые заводы еще производят нужные запчасти, то они поставляют только на сборочные предприятия. Их не получится купить просто для обслуживания автомобилей. Для «АвтоВАЗ» с наибольшей локализацией ситуация получше. Но их самые новые модели построены на новых платформах и вот к ним запчастей просто не будет».
Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков предположил, что российский авторынок перераспределится в сторону Азии, но это не решит полностью нехватку запчастей. Совладелица компании по ремонту автомобилей «Автосвита» Мария Посеницкая рассказала:
«Мы планируем получать неоригинальные запчасти из Китая, но очень многие из них по качеству хуже. Практически всему можно найти замену, вопрос в качестве. Есть ряд совсем новых моделей, на которые еще не успели начать делать неоригинальные запчасти. Сказать, что Китай стопроцентно может покрыть весь необходимый ассортимент, мы не можем. Возможно, какие-то запчасти просто негде будет взять».
Эксперт Олег Мосеев предложил владельцам автомобилей ориентироваться на неоригинальные, но качественные запчасти – дилеры используют их при ремонте негарантийных машин. Это рискованно, потому что автомобиль может быть снят с гарантии, если причиной его поломки станет неоригинальная запчасть.
Мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин назвал главной сложностью поиск оригинальных деталей: «Если их не окажется на складе у российского дистрибьютора, то можно будет заказать в Китае, Турции или какой-то другой стране. В этом случае срок ожидания по некоторым позициям увеличится до недели».
«Тем не менее иностранные комплектующие в любом случае не пропадут, – сказал Алексей Певхенен. – Просто для того чтобы их поставлять, нам придется сдуть пыль с параллельных схем, которые использовались в девяностые. Например, большим подспорьем могут стать Арабские Эмираты – это большой транспортный хаб, куда стекаются товары со всего мира. В том числе – и запчасти для автомобилей. Значит, будем ввозить оттуда. Но, конечно, логистические цепочки при этом удлинятся, а цены вырастут еще сильнее».