Что будет с автозапчастями в России после ухода брендов иномарок: повышение цен, нехватка деталей, закупка в Азии

Все это привело к повышению цен на зарубежные автомобили и детали и повышенному трафику по ремонту. Например, к концу февраля удорожание разных моделей Citroen, Mazda, Hyundai, Infiniti, Opel, Peugeot, Renault и Mercedes-Benz без учета дилерской наценки составило от нескольких десятков тысяч рублей до четырех миллионов.

Так изменились цены в Новосибирске [данные на 2 марта]: стоимость одного литра моторного масла IDEMITSU 5W30 Fully Synthetic на разлив увеличилась на 18% (с 500 рублей до 590), стоимость скобы тормозного суппорта NTY – на 76% (с 1441 рубля до 2548).

«Валютная составляющая ощутима даже в товарах отечественного производства: например, машины «АвтоВАЗ», которые производятся в России, завязаны на иностранных комплектующих и будут дорожать. Иномарки – тем более. Рост будет как минимум таким же, как рост доллара, а учитывая увеличивающийся спрос – и того выше», – сказал исполнительный директор «Келес Рус» Вадим Артамонов.

Рост цен (уже на 60-70%), «собственного производства автозапчастей у нас практически нет», альтернатива закупки – Азия

Алексей Певхенен оценил достаток объема запчастей в России в несколько месяцев и спрогнозировал их нехватку, если ситуация с глобальными поставками не решится: «Весной спрос на техобслуживание будет повышен, поэтому в марте-апреле дефицит будет точно». Это распространяется на покупку масляных и воздушных фильтров, тормозных колодок, дисков, амортизаторов и элементов подвески.