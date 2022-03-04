Что покупать и не покупать в кризис: недвижимость – отложить, техника или автомобиль – если планировали, кредиты – не брать

В России растет курс доллара и евро, а зарубежные компании отказываются от поставок. Финансовые эксперты предупреждают потребителей не паниковать, но быть готовыми к сложному периоду:

• Экономист Дмитрий Прокофьев: «Что делать? Купить то, без чего, как вам кажется, в ближайшее время вам будет не обойтись. Оформлять потребительский кредит уже поздно – но если у вас есть кредитная карта, то имеет смысл ей воспользоваться»;

• Член гильдии маркетологов России Николай Григорьев: «Граждане, не берите кредиты. Ситуация крайне неустойчивая. Как можно брать кредиты, если плохо понимаешь, что будет через полгода или год, как их будешь отдавать. У кого что есть, кто в кредитах, отдавать потихоньку в соответствии с теми правилами, которые были, отдавать побыстрее, может быть даже. А новые брать не надо».

Так что стоит покупать?

Техника и автомобили

Такой вариант актуален, если это запланировано по бюджету, если это важно и необходимо, если это покупка на долгий срок. Например, такую позицию подтвердили финансовые эксперты, которых опросил «Интерфакс». Они рекомендовали приобретать бытовую технику или автомобиль (или проведение его ремонта) в ближайшее время, потому что их закупка была по старому курсу, поэтому цены остались на прежнем уровне, но вырастут.