Что покупать и не покупать в кризис: недвижимость – отложить, техника или автомобиль – если планировали, кредиты – не брать
В России растет курс доллара и евро, а зарубежные компании отказываются от поставок. Финансовые эксперты предупреждают потребителей не паниковать, но быть готовыми к сложному периоду:
• Экономист Дмитрий Прокофьев: «Что делать? Купить то, без чего, как вам кажется, в ближайшее время вам будет не обойтись. Оформлять потребительский кредит уже поздно – но если у вас есть кредитная карта, то имеет смысл ей воспользоваться»;
• Член гильдии маркетологов России Николай Григорьев: «Граждане, не берите кредиты. Ситуация крайне неустойчивая. Как можно брать кредиты, если плохо понимаешь, что будет через полгода или год, как их будешь отдавать. У кого что есть, кто в кредитах, отдавать потихоньку в соответствии с теми правилами, которые были, отдавать побыстрее, может быть даже. А новые брать не надо».
Так что стоит покупать?
Техника и автомобили
Такой вариант актуален, если это запланировано по бюджету, если это важно и необходимо, если это покупка на долгий срок. Например, такую позицию подтвердили финансовые эксперты, которых опросил «Интерфакс». Они рекомендовали приобретать бытовую технику или автомобиль (или проведение его ремонта) в ближайшее время, потому что их закупка была по старому курсу, поэтому цены остались на прежнем уровне, но вырастут.
Экономист Сергей Хестанов отметил: если вы хотите обновить ноутбук или любую другую технику, покупайте сразу, но не берите несколько моделей одновременно, потому что это нерационально. «Тинькофф Журнал» назвал такое инвестирование плохой идеей и объяснил, что реальная стоимость приобретенной техники снижается каждый год.
Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова сказала: «Мы все помним, как в 2014 году все так же побежали скупать технику, а потом не знали, что с ней делать. Поэтому закупаться впрок я бы не советовала: продать потом будет непросто, ведь платежеспособный спрос у нас не растет. Покупать я советую только то, чем будете пользоваться вы сами или ваши близкие».
Еда и корма
«Магнит», «Ашан», «Перекресток», «Пятерочка» и другие сетевые магазины ввели ограничение наценки в 5% на основные продукты: хлеб, молочная продукция, сахар и овощи из борщевого набора (лук, капуста, картофель, свекла, морковь), но остальные цены вырастут. Возможно, стоит сделать адекватный запас продуктов длительного хранения, но без массовой скупки. С этим частично согласны эксперты:
• Кандидат экономических наук Игорь Качалов: «Я тоже купил макароны, гречку, муку. Но я был единственным человеком в магазине, который купил 4 кг муки, скажу честно, на меня как на придурка посмотрела кассирша. Сейчас уже поздно паниковать, сейчас уже поздно хвататься. Сейчас уже все произошло»;
• Экономист Дмитрий Прокофьев: «Покупать ли еду? Да, продукты будут дороже – по тем же причинам, что и товары. Но подумайте, сколько банок тушенки и сгущенки и пакетов макарон вы сможете запасти, и надолго ли их хватит?»
Директор маркетинговой компании «Черная икра» Андрей Брюхов спрогнозировал: «Продукты точно есть и будут свои. Здесь рост цен есть, но также в пределах 10-15%, но никакого ажиотажного или просто даже повышенного спроса нет. Скорее всего, антистрессовая категория товаров должна подрасти. Это сигареты и тому подобное».
Уход импортных производителей кормов скажется на животных. «Тем владельцам животных, которые кормят иностранными кормами, я рекомендую постепенно начинать переход [на российские корма], – сказала ветеринар Светлана Говорова. – Конечно, купить впрок привычный нужно обязательно, но стоит готовиться к худшему».
Что не стоит покупать?
Недвижимость
Мы разбирали в отдельном материале, как поменяются цены на нее в 2022 году. Из-за падения рубля, удорожания стройматериалов и нехватки импортных комплектующих они вырастут, но потом возможно снижение.
Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов рассказал: «Заключать сделку стоит, если вы уже в процессе покупки и имеете одобрение по ипотеке по хорошим ставкам, ведь время на раздумья в этом случае ограничено. Но если вы только задумались и не нашли подходящего варианта, то лучше подождать какое-то время, пока рынок не стабилизируется».
Не нужно вкладываться в долгострои. Вице-президент гильдии риелторов России Константин Апрелев объяснил: «То, что будет строиться больше года, не имеет смысла сейчас рассматривать для покупки. Во-первых, риск недостроя. Во-вторых, если сейчас можно купить готовую недвижимость для использования и начать ею пользоваться, то в чем смысл вложить деньги и ждать потенциальной неопределенности?»
Валюта
Сейчас часть сбережений правильно хранить в валюте наличными. Покупка валюты – правильный вариант, но он опасен при нестабильном курсе. Эксперты вспоминают 2014 год, когда люди покупали доллар по 80+ рублей, а потом в течение года курс стабилизировался на уровне 55-60 рублей.
«Важно: не стоит скупать доллар по 150 рублей – это не поможет сохранить капитал, а скорее ускорит падение», – сказал директор по инвестициям Russia Sotheby’s International Realty Иван Бархатов. Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко добавил, что покупка подорожавшей валюты на фоне нестабильности курса увеличит количество спекуляций:
«Центробанк проводит ряд мероприятий по стабилизации курса рубля, его стоимость поддерживается за счет крепкой нефти, которая торгуется выше 100 долларов за баррель. В будущем рубль укрепится в паре с долларом и евро, а те, кто покупал их по высокой цене, потеряют часть денег. Если иностранная валюта все-таки необходима сейчас или в ближайшем будущем, то стоит сравнить курсы в разных банках и найти оптимальный вариант».